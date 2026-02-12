Преждевременный оптимизм захлестнул рынок: насколько сильна эйфория?

Вчерашний рост — вполне в логике текущего «Смутного времени». Рынок по-прежнему живет заголовками, и вчера они сыграли в плюс. Индекс МосБиржи закрылся на 2757 (+1,5%), РТС — на 1121 (+1,16%). Вечерняя сессия закрепила успех — рублевый индекс поднялся на 1,67%.

Вновь наблюдаем шторм от переговорных сигналов: соцсети и СМИ пестрят вбросами о визите украинской делегации к Путину, параллельно Bloomberg пишет о территориальном вопросе в повестке переговоров с США (17-18 февраля), а тему выборов и референдума уже успели охладить ссылками на отсутствие условий безопасности.

На этом фоне Зеленский допускает диалог где угодно, но не в России и Беларуси, Лавров же напоминает о стамбульских договоренностях. Пока это все шум: без подтверждений от первых лиц информационный пузырь лопнет так же быстро, как надулся.

📍 Товарные рынки также завершили день уверенным ростом: Золото подорожало на 0,8% — до $5070 за унцию, серебро прибавило более 3%, приблизившись к $83. Нефть Brent выросла на 1,5%, торгуясь вблизи $70 за баррель.

Драйвером стала новость о том, что Пентагон направляет на Ближний Восток второй авианосец для давления на Иран в рамках новой ядерной сделки.

Минфин разместил рекордные 114 млрд рублей в ОФЗ, но инвесторам пришлось предлагать щедрую премию. На фоне неопределённости со ставкой и планов занять ещё 2,5 трлн доходность длинных бумаг в моменте доходила до 15,2% — отличная цена за вход в госдолг, которую я активно подсвечивал на протяжении последних дней.

📍 Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции: 0,13% против 0,2% неделей ранее. Годовая оценка Минэкономразвития тоже пошла на спад — 6,37% после 6,45%. Дополнительный позитивный сигнал — ценовые ожидания предприятий в феврале впервые за несколько месяцев пошли вниз.

Металлургам решили помочь: Минпромторг предлагает сдвинуть платежи по акцизу на сталь и НДПИ на руду практически на год — уплату хотят перенести на декабрь. Плюс готовятся новые заградительные меры против импорта — внутренний спрос проседает, отрасль нуждается в передышке.

Пробой состоялся, но фундамент пока шаткий. Переговоры — в статусе ожидания, драйвер один: статистика по инфляции, которая замедляется. Однако реакция ЦБ на эти данные может сыграть против рынка, если ставку не понизят или не последует намека на смягчение. Поэтому рост до 2800 возможен, но скорее эмоциональный, чем устойчивый.

Я же продолжаю без лишних нервов и излишней волатильности формировать позиции в инструментах долгового рынка. Из последнего — увеличил вес в длинных ОФЗ 26238 и 26250. Сегодня рассмотрю эмитентов, готовых порадовать нас весенними дивидендами, а к выходным подготовлю обзор облигаций под риском дефолта.

📍 Из корпоративных новостей:

Аренадата $DATA перевыполнила гайденс по росту выручки за 2025 год. Компания ориентируется, что по итогам года рост составит не менее 40% г/г.

Аэрофлот $AFLT пассажиропоток в январе 2026 года увеличился на 4,7% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,1 млн человек.

Новатэк $NVTK МСФО 2025г: Чистая прибыль ₽206,5 млрд (снижение в 2,7 раза г/г), Выручка ₽1,44 млрд (-6,4% г/г).

Газпром нефть $SIBN открыла крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение на Ямале, геологические запасы - 55 млн т нефти.

ГМК Норникель $GMKN МСФО 2025 год: Чистая прибыль выросла на 36% г/г до $2,47 млрд, Выручка увеличилась на 10% г/г до $13,76 млрд.

• Лидеры: Аренадата $DATA (+13,2%), Озон $OZON (+4,9%), Яндекс $YDEX (+3,9%), Новатэк $NVTK (+3,64%).

• Аутсайдеры: Мосэнерго $MSNG (-1,66%), ВК $VKCO (-1,33%), Промомед $PRMD (-0,92%), Хэдхантер $HEAD (-0,8%).

12.02.2026 — четверг

• $DIAS Диасофт отчёт по МСФО за 9 месяцев 2025 финансового года.

• $ELFV ЭЛ5-Энерго операционные результаты за 2025 год.

• $RENI Рени отчет по МСФО за 2025 год.

