Что сейчас с рынком и чего ждать дальше? Мои мысли и стратегия на март

Представьте себе воскресное утро трейдера, которое начинается не с кофе, а с заголовка про Иран. И сразу картинка в голове: танкеры в Ормузском проливе, перекрытые пути, взлетающая нефть. Именно это мы и наблюдаем — рынок включил режим «а вдруг».

Нефть сейчас растёт не потому, что кто-то неожиданно купил миллион баррелей, а потому что страх стал осязаемым. Это такая эмоциональная наценка к цене — геополитическая премия. Её размер зависит только от одного: насколько громкими будут следующие заголовки. И пока новостная лента трещит по швам, баррель будет чувствовать себя уверенно.

Золото в этой истории играет классическую роль «тихой гавани». Когда мир кажется хрупким, инвесторы не хотят рисковать — они хотят спать спокойно. Поэтому капиталы и перетекают в металл, который пережил не один кризис.

А наш рынок — он вообще отдельная вселенная. Растут те, кто продаёт сырьё наружу: нефтяники и золотодобытчики. А всё, что завязано на внутренний спрос — банки, ритейл, строители — остаётся где-то в тени. То есть широкого праздника нет, есть точечный банкет в экспортных секторах.

📍 И тут самое интересное: что дальше? Если напряжённость будет нарастать, нефть и золото, скорее всего, продолжат тянуть индекс вверх. Но это будет такой «хромой» рост — красивые цифры по индексу, но внутри него лишь пара отраслей тащат на себе всю тяжесть. Остальные будут стоять в сторонке или даже дешеветь.

А если вдруг всё начнёт успокаиваться — тогда геополитическая премия испарится очень быстро. Нефть может скорректироваться, и вслед за ней поедут вниз акции, которые только что казались такими привлекательными. И вот тут самое опасное: многие инвесторы, вдохновившись ростом, могут заскочить в последний вагон прямо перед тем, как поезд поедет обратно.

📍 Фокус внимания: Судя по всему, следующий раунд переговоров по Украине могут отложить до прояснения ситуации на Ближнем Востоке. Но большой эскалации я бы не ждал: США в наземную операцию не пойдут, старая иранская власть уже нейтрализована, а новая так или иначе сядет за стол переговоров.

Да и воевать со всем миром Тегерану будет сложно. Европа тоже начала показывать характер — Германия, Франция и Британия уже пригрозили Ирану военным ответом, если удары по их союзникам продолжатся.

📍 Март будет интересным: ждем отчеты по МСФО от целого ряда компаний. Обычно в это время акции чувствуют себя неплохо — рынок закладывает в цены как позитив от самих результатов, так и ожидания смягчения политики ЦБ.

В связи с этим я увеличил долю в компаниях, которые скоро публикуют МСФО: Совкомбанк (13.03), HHRU (06.03) и X5 (20.03). Также держу на радаре Ренессанс Страхование с отчетом 12 марта — вполне рабочий вариант для добавления в портфель.

📍 Из корпоративных новостей:

Интер РАО $IRAO МСФО 2025 год: Чистая прибыль снизилась на 9,2% г/г до 133,8 млрд руб, Выручка увеличилась на 13,7% до 1,76 трлн руб.

РусГидро $HYDR РСБУ 2025 год: Чистая прибыль ₽66,92 млрд против убытка в ₽13,43 млрд годом ранее, Выручка ₽287,2 млрд (+18,2% г/г).

Юнипро $UPRO МСФО 2025 год: Чистая прибыль 39,38 млрд руб (+23,4% г/г), Выручка 134,3 млрд руб (рост на 4,7% г/г).

Алроса $ALRS МСФО 2025 г: Выручка ₽235 млрд (снижение на 1% г/г), Чистая прибыль ₽36,2 млрд (рост в 1,7 раза г/г).

Европлан $LEAS МСФО 2025 год: Чистая прибыль 5,1 млрд руб (снижение в 2,9 раза г/г), Чистый процентный доход 21,82 млрд руб (-14,7% г/г)

• Лидеры: Лента $LENT (+3,6%), Русал $RUAL (+2,55%), Эн+ $ENPG (+2,46%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+2,14%).

• Аутсайдеры: Базис $BAZA (-1,65%), ТГК-1 $TGKA (-1,53%), Интер РАО $IRAO (-1,1%), Аренадата $DATA (-0,96%).

02.03.2026 - понедельник

• $LEAS Европлан День Инвестора

• $RASP Распадская опубликует отчет по МСФО за 2025 год

• $HEAD Хэдхантер СД рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам за 2025 год.

