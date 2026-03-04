Российский рынок развернулся: разбор причин отката и цели движения

Оптимизм оказался недолгим: российский рынок развернулся вниз. Индекс МосБиржи не удержался на достигнутых уровнях и просел до 2825 пунктов (-0,37%). РТС чувствует себя хуже (-0,93%), а к вечеру картина стала совсем мрачной — индекс МосБиржи на вечерней сессии провалился более чем на процент.

Красный цвет преобладал и на рынке драгметаллов: золото рухнуло на 3,6% (до $5118), серебро обвалилось на 6%, а платина и палладий и вовсе попали под каток — минус 10% и 7% соответственно. Рост доллара и ожидания более жесткой политики ФРС из-за скачка цен на нефть перевесили геополитические риски.

📍 Черное золото: За последние несколько дней удары по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке спровоцировали взрывной рост цен на нефть. Атаки на нефтехранилище в Объединенных Арабских Эмиратах и стратегически важный порт Омана толкают котировки вверх: только за последние сутки Brent прибавила 9%, а по итогам пяти дней рост составил 20%.

Однако на вечерних торгах началась коррекция цен на нефть на фоне снижения геополитической напряженности. Заявления США о готовности страховать и сопровождать танкеры в Ормузском проливе сняли угрозу перебоев с поставками, что опустило Brent ниже $80.

Евросоюз может вернуться к вопросу о запрете импорта российского газа. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе взлетели более чем на 100% за два дня, достигнув отметки в 730 долларов за кубический метр. Рост спровоцирован также приостановкой работы завода QatarEnergy из-за ударов Ирана.

📍 Что это значит для России? Текущая геополитическая обстановка открывает окно возможностей для российского экспорта. Ожидается, что перебои с поставками из стран Ближнего Востока подтолкнут Индию и Китай к наращиванию закупок российской нефти. На этом фоне вероятно сокращение дисконта на Urals.

Нефть — не единственный товар, чувствительный к ближневосточному конфликту. В фокусе внимания оказываются и другие сырьевые гиганты на случай дальнейшей эскалации:

• Полюс — реагирует первым и наиболее предсказуемо, но пока это скорее спекулятивный навес, чем структурный сдвиг.

• Русал — под угрозой 7% мирового экспорта алюминия, что сулит скачок цен при нарушении логистики.

• ФосАгро — бенефициар дефицита на смежном рынке: 40% мирового карбамида (азот) идет из конфликтного региона, что подстегнет цены на все удобрения.

📍 Что по технике: При сохранении негативного фона индекс может протестировать поддержку 2800 пунктов. Пробой этого уровня возможен только в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке — это спровоцирует резкое падение цен на нефть и другие защитные активы, что потянет рынок вниз.

Ключевые события недели: анонс нового раунда переговоров по Украине и публикация недельной инфляции после закрытия основной сессии. В случае улучшения настроений цель по росту — сопротивление 2850 пунктов.

📍 Из корпоративных новостей:

ДОМ РФ $DOMRF Чистая прибыль по МСФО за январь 2026 года выросла в 2,1 раза г/г до ₽8,9 млрд, Чистые процентные доходы выросли на 44% г/г до ₽14,5 млрд.

Норникель $GMKN приступил к строительству третей очереди Талнахской обогатительной фабрики, что позволит увеличить переработку руды почти вдвое.

Фикс Прайс $FIXR МСФО за 2025 год: Чистая прибыль ₽11,2 млрд (–47,8% г/г), Выручка ₽313,3 млрд (+4,3% г/г).

Менеджмент планирует рекомендовать дивиденды до 11 млрд рублей (11 копеек на акцию), окончательное решение ожидается до конца апреля 2026 года.

• Лидеры: Фикс Прайс $FIXR (+7,36%), РуссНефть $RNFT (+5,63%), Башнефть $BANE (+5,44%).

• Аутсайдеры: МКБ $CBOM (-4,8%), Ростелеком $RTKM (-3,83%), Базис $BAZA (-3,8%).

04.03.2026 - среда

• $AFLT — Аэрофлот финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $MBNK — МТС Банк финансовые результаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $GCHE — Черкизово СД по дивидендам за 2025 год.

• Еженедельные данные по инфляции 19:00 мск.

