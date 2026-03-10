Деньги потекли из нефти в банки: что будет дальше в преддверии заседания ЦБ
Утро понедельника выдалось "жарким" для нефтяных трейдеров: Brent взлетела на четверть, добравшись до психологической отметки $120 и обновив максимумы с середины 2022-го.
📍 Рынки лихорадит из-за эскалации на Ближнем Востоке: теперь все смотрят на Ормузский пролив. Это главная нефтяная артерия планеты, через которую идет пятая часть всей мировой нефти.
Если конфликт надолго перекроет дорогу танкерам, Азия окажется под ударом первой — слишком уж она зависит от сырья из этого региона. Крупные игроки уже начали сокращать отгрузки, а страх перед затяжными перебоями разгоняет цены дальше
Текущая ситуация на сырьевых рынках создает для России благоприятную конъюнктуру, однако важно понимать временный характер этого окна возможностей.
📍 Основное давление конфликт оказывает на США: внутренние цены на бензин взлетели на 17%, что напрямую угрожает рейтингам действующей администрации. Пока G7 и МЭА заняли выжидательную позицию, отложив решение о вмешательстве в рынок.
Параллельно с этим нарастает угроза со стороны финансового рынка: Япония, владеющая колоссальным объемом американского госдолга, стоит перед необходимостью срочной репатриации капитала.
Потенциальный сброс японских облигаций может обрушить всю финансовую пирамиду США, вызвав рост ставок и панику среди остальных держателей долга. Для нас главная задача сейчас — извлечь максимальную выгоду из этого стечения обстоятельств.
Ближний Восток перетянул одеяло на себя: новый раунд переговоров по Украине, который американская сторона анонсировала на эту неделю, снова отложен. По словам Зеленского, сейчас все ресурсы и внимание партнеров брошены на иранский конфликт. Ранее в прессе мелькала информация о возможной встрече 11 марта в Стамбуле, однако в Турции это официально не подтверждают.
📍 Одного телефонного звонка оказалось достаточно, чтобы охладить нефтяной рынок: после беседы Путина с Трампом цены рухнули до $86. Инвесторы, видимо, поверили в возможность деэскалации на Ближнем Востоке. По словам Ушакова, Путин изложил Трампу свое видение урегулирования иранского конфликта, опираясь на разговор с элитами Залива. В ходе беседы президент РФ также акцентировал внимание на успехах российской армии в зоне СВО, намекнув, что Киеву пора задуматься о мире.
В моменте на этих новостях наблюдалась перекладка средств из нефтяных компаний во внутренних игроков, в частности в банковский сектор. Хотелось бы увидеть развитие этого импульса в преддверии заседания ЦБ — особенно в эмитентах, наиболее подверженных влиянию подобных событий. Все шансы для этого есть, главное, чтобы инфляционные данные в оставшиеся две недели не подвели.
10.03.2026 - вторник
• $T T-Технологии ВОСА по сплиту акций в соотношении 1:10
• $YDEX Яндекс СД рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год.
• $FEES Россети будут рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся деятельности компании
• $ABIO Артген будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся управления компанией.
• $EUTR ЕвроТранс будут обсуждены важные вопросы, включая утверждение плана работы на 2026 год
• $AFLT Аэрофлот будут обсуждаться вопросы безопасности полетов, развития сервиса.
