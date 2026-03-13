ОФЗ в плюсе: почему Минфин и ЦБ дают повод для оптимизма
📍 В фокусе внимания — события, не нашедшие отражения в динамике котировок, но значимые с точки зрения экспортной инфраструктуры:
• Была атакована нефтеперекачивающая станция «Тихорецк». В отличие от НПЗ, этот объект является узловым элементом транспортной системы, через который осуществляются поставки нефти в направлении черноморских портов, включая Новороссийск.
Потенциальное нарушение работы станции создаёт риски для отгрузок на экспорт, в частности в Индию, Турцию и Китай.
• Кроме того, вчера были зафиксированы атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», задействованные в системе газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Согласно официальной информации, атаки отражены, объекты функционируют штатно.
Если подобная инфраструктура будет существенно повреждена, то цены на энергоресурсы устремятся в космос.
📍 Нефть тем временем снова борется за $100 за баррель - котировки Brent прибавляют более 9%. Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления.
Международное энергетическое агентство решило пойти ва-банк и объявило о крупнейшем в истории высвобождении стратегических резервов — около 400 млн баррелей. США готовы отдать 172 млн уже со следующей недели. Но рынок не реагирует: геополитические риски пока перекрывают эффект от этих вливаний.
📍 Положительный сигнал для ОФЗ: Минфин предложил ведомствам сократить расходы на 10%, чтобы не допустить роста дефицита. Вкупе со снижением цены отсечения нефти в бюджетном правиле это позволит избежать излишних заимствований и сохранить бюджет нейтральным для инфляции.
Благодаря этому ЦБ, скорее всего, не будет повышать прогноз по ключевой ставке на вторую половину года (или скорректирует его минимально). Для акций и облигаций это позитив.
Не последнюю роль в росте рублевых облигаций сыграли сообщения ЦБ о том, что аналитики банка зафиксировали прекращение роста цен, вызванного увеличением НДС.
Сегодня выходят цифры по инфляции. При подтверждении замедления темпов роста цен интерес может сместиться в сторону эмитентов, способных на среднесрочный рост в ожидании заседания ЦБ в следующую пятницу.
📍 Из корпоративных новостей:
Делимобиль выручка по итогам 2025 года выросла на 11%, а EBITDA упала на 3,5%. Рентабельность по показателю составила 20% — против 23% годом ранее.
Ренессанс Страхование чистая прибыль по МСФО за 2025 год увеличилась на 2% и составила 11 млрд рублей. Менеджмент рекомендовал СД рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере ₽5,9 на акцию.
Татнефть МСФО 2025 год: Выручка ₽1,81 трлн (-10,5% г/г), Чистая прибыль ₽158,62 млрд (снижение в 1,93 раза г/г).
Промомед СД принял решение об исключении из дивидендной политики требования о наличии положительного операционного денежного потока как обязательного условия для выплаты дивидендов.
Т-Технологии акционеры утвердили дробление акций компании в пропорции 1 к 10. Ожидается, что конвертация состоится в апреле, после чего каждая бумага будет разделена на 10 новых.
• Лидеры: ОАК $UNAC (+3,3%), Совкомфлот $FLOT (+1,6%), Роснефть $ROSN (+1,54%), Татнефть-ап $TATNP (+1,4%).
• Аутсайдеры: Whoosh $WUSH (-1,75%), Северсталь $CHMF (-1,57%), ЕвроТранс $EUTR (-1,52%), Лента $LENT (-1,5%).
13.03.2026 - пятница
• $SVCB Совкомбанк отчет по МСФО за 2025 год
• $FLOT Совкомфлот Публикация финансовых результатов за 2025 год
• $VEON VEON отчет по МСФО за 2025 год.
