Индекс Мосбиржи у годового дна: есть ли шанс на отскок на этой неделе?

По итогам торговой недели и месяца индекс Мосбиржи приблизился к минимальным значениям за год, остановившись у 2560 п. Давление на российские акции не ослабевает: сказывается комплекс прежних проблем — геополитическая напряжённость, высокий курс рубля, жесткая денежно-кредитная политика и симптомы охлаждения деловой активности.



К этому добавилась негативная динамика мировых товарных рынков, где большинство цен снижалось на протяжении двух недель. В результате с марта на рынке сохраняется локальный нисходящий тренд. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает область 2490–2520 пунктов.



Нефть сейчас целиком и полностью зависит от того, что творится на Ближнем Востоке. Новостной фон носит полярный характер: с одной стороны, обсуждается возможность 60-дневного перемирия между США и Ираном с перспективой мирных переговоров, с другой — происходят локальные эскалации. Как результат — высокая волатильность котировок. Ормузский пролив де-факто заблокирован, однако отдельные суда смогли его пройти. Это не свидетельствует о скором возобновлении полноценного судоходства, но может указывать на некоторое смягчение позиций сторон.



Ряд косвенных признаков говорит о результативности переговоров. Тем не менее непредсказуемость политики США не позволяет полностью исключить новый виток боевых действий перед следующей попыткой достичь соглашения. В сложившихся условиях рост цен к недавним максимумам маловероятен, но и предпосылок для глубокой коррекции пока нет. Наиболее вероятный сценарий — сохранение Brent в диапазоне $90–100 за баррель.



ЕС готовит 21-ый санкционный пакет против России: Среди обсуждаемых мер нового пакета санкций — введение ограничений в отношении большего числа банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптовалютных операторов в третьих странах.



Также Евроcоюз рассматривает возможность временной приостановки действия потолка цен на российскую нефть. В краткосрочной перспективе новость может снизить неопределённость и поддержать настроения в нефтегазовой отрасли.



В фокусе внимания на этой неделе два ключевых события, которые могут усилить надежды на долгожданный отскок.



• Первое касается курса рубля: его динамика будет во многом определяться объёмами валютных интервенций Минфина в июне. Официальные параметры будут объявлены 3 июня, и, по оценкам, покупки валюты могут вырасти в два-три раза, что создаст предпосылки для умеренного ослабления рубля уже в начале июня.



• Второй фактор — информационный фон с Петербургского международного экономического форума, который способен повлиять на текущую рыночную конфигурацию.



Также на предстоящей неделе стоит обратить внимание на несколько событий: В понедельник ЦБ представит «Обзор финансовой стабильности» с пресс-конференцией, а «Аэрофлот» отчитается по МСФО за первый квартал. Во вторник Мосбиржа запустит торги фьючерсами на депозитарные расписки глобальных гигантов. В середине недели Росстат, помимо еженедельной инфляции, опубликует данные по деловой активности за май и оценку ВВП.



01.06.2026 - понедельник



• $AFLT Результаты МСФО за 1 квартал 2026 года

• $ASTR Закрытие реестра по дивидендам 4,68 руб

• $SVET Закрытие реестра по дивидендам 0.0448 руб

• $SVETP Закрытие реестра по дивидендам 0.1716 руб

• $RUAL ВОСА по дивидендам за 1 кв 2026 г.

• $STSB СД решит по дивидендам за 2025 год

• $BTBR СД по дивидендам.



Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!



Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!



'Не является инвестиционной рекомендацией