Цена обещания при найме: почему работодатель не может отказаться от «золотого парашюта» работника

В феврале 2023 года директор административного департамента и пресс-секретарь охранной компании написали заявления об уходе по собственному желанию. В их трудовых договорах было короткое условие: при увольнении по соглашению сторон или по инициативе работника компания доплачивает к окончательному расчёту пять среднемесячных зарплат. Расчёт они получили, а пять зарплат — нет.

Дальше были три с половиной года судов, деньги, которые сначала взыскали, а потом “отобрали”, и жалоба в Конституционный суд. 13 октября 2026 года КС РФ вынес постановление № 59-П. Его итог умещается в одну фразу: если работодатель сам вписал в трудовой договор выплату при увольнении по собственному желанию и это условие не нарушает закон, суд обязан её взыскать.

Для бизнеса это означает пересмотр отношения к «золотым парашютам». Условие, которое кадровая служба когда-то вставила в договор с ценным специалистом ради удержания, теперь работает как полноценное денежное обязательство. Отказаться от него задним числом со ссылкой на «произвольность» или интересы других работников уже не получится.