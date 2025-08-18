Идентификатор государственного контракта ГОЗ

Поговорим об идентификаторе государственного контракта, об одном из самых явных признаков того, что мы с вами стали исполнителями именно Государственного оборонного заказа.

ИГК – идентификатор государственного контракта. ИГК передается от одного участника к другому, охватывая все операции в рамках одного госзаказа.

Для чего вообще нужен ИГК? Во-первых, он нужен регулирующим органам чтобы отслеживать каждый ГОЗ и все что происходило при его выполнении. Участникам кооперации он тоже нужен, чтобы понимать, что к ним попал определенный госзаказ. Часто бывает, что по номеру ИГК участники кооперации могут получить дополнительную нужную информацию. Как это сделать, посмотрим ниже.

Чтобы обеспечить прозрачность, через всю цепочку исполнителей протягивается специальный ЧИСЛОВОЙ код – идентификатор государственного контракта (ИГК). Обратите внимание что идентификатор ГОЗ состоит только из цифр.

ИГК помечаются не только государственные оборонные заказы, но и другие государственные контракты, субсидии и т.п. Если мы хотим отличить именно ГОЗ, то обращаем внимание что в номере ИГК именно 25 символов и нет букв, только цифры. Если в ИГК видим букву или, например, только 20 цифр, то это не ГОЗ.

примеры разных ИГК, не только ГОЗ

Где в законодательстве можно прочитать все про ИГК.

Начнем с определения из Федерального закона «О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ. ИГК это:

идентификатор государственного контракта - уникальный номер, присваиваемый конкретному государственному контракту и подлежащий указанию во всех контрактах, а также в распоряжениях, составляемых государственными заказчиками, головными исполнителями и исполнителями при осуществлении расчетов по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемой сделки

Напоминаю, что сопровождаемая сделка в 275-ФЗ это:

сопровождаемая сделка - государственный контракт и все контракты, заключенные в целях его исполнения между лицами, входящими в кооперацию

Входите ли лично вы в кооперацию можно понять, посмотрев прошлую статью.

В статье 6.1 «Идентификатор государственного контракта» из Федерального закона № 275-ФЗ можно узнать общую информацию об ИГК.

Еще полезно почитать Приказ Министра обороны РФ и Федерального казначейства от 11 августа 2015 г. N 475/13н "Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу". В нем расписано как расшифровывается наш ИГК и какую информацию о нем можно получить. Короткую расшифровку основных цифр по порядку привожу в картинке:

как расшифровывается ИГК ГОЗ по порядку цифр

Если ИГК в вашем документе так не расшифровывается, то у вас не ГОЗ.

Чем может быть полезна эта информация? Вы узнаете гораздо больше информации о государственном контракте, в исполнении которого участвуете. Например, в каком году планируется завершение контракта (может быть полезно при работе с денежными средствами на отдельном счете). Кто государственный заказчик. Какой вид цены. И самое главное, что это ГОЗ.

Дополнительно можно поискать контракты с этим ИГК на сайте госзакупок. Таким образом можно найти дополнительную информацию о госконтракте или о контрактах в рамках него.

Нужно ли транслировать ИГК? Однозначно нужно. Всем будет гораздо проще работать, если и вы сами и ваши контрагенты будете знать в чем участвуете и что ваша поставка обложена дополнительными требованиями, которые с вас могут спросить.

Кроме того, эта обязанность установлена 275-ФЗ для всех исполнителей:

включает идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с исполнителями; указывает в распоряжении идентификатор государственного контракта.

Где указываем ИГК? В 275-ФЗ закреплена обязанность указания ИГК в контрактах и в распоряжениях на оплату. Помимо этого, формами документов закреплено указание его в РКМ на затратный метод, в отчетных документах (накладных и т.п.). Честно скажу со своего опыта, лишним ИГК не будет нигде. В документах, где не установлены формы, в переписке и т.п. лучше указывать ИГК, это будет общим, объединяющим все документы в одну историю, признаком, которые потом вы сможете предъявить по требованию.

Исключения. В вопросах ИГК существуют два основных исключения:

1. ИГК может быть не присвоен госконтракту. Это зафиксировано в пункте 2 статьи 15.29 ФЗ № 275-ФЗ. В этих случаях в госконтракте просто не будет ИГК, но о том, что это ГОЗ уведомление все равно должно быть. Работает это только для некоторых заказчиков:

…не применяются в отношении государственных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ средствами разведывательной деятельности, в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом, а также в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов

2. В банковских распоряжениях на оплату может не стоять ИГК. Прочитать подробно можно в пп. 1 п. 1 статьи 8.5 ФЗ № 275-ФЗ. Там приведен ряд исключений, когда в распоряжении на оплату может не стоять ИГК. Из того, что очень важно отметить, у каждого исполнителя ежемесячно существует возможность совершить платеж не более 5 млн руб (подробно в пп. “з” п. 2 части 1 статьи 8.3 ФЗ № 275-ФЗ) с отдельного счета на обычный расчетный счет и вот при проведении этого платежа также допускается не указывать ИГК в распоряжении. Почему так сделано, мы подробно поговорим в другой раз, но однозначно это не освобождает вас от обязанностей исполнителя ГОЗ, если вы им являетесь. И стоит отметить, что тут, если существуют сомнение что ваш получатель средств может считаться исполнителем государственного контракта, то лучше в любом случае довести до него информацию об участии в ГОЗ, иначе у него появляются обязанности, о которых он может узнать только при получении запроса регулирующих органов.