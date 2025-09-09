Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Евгений Зинин
🌸🐾 Как капитализировать кота в цветочном магазине? Или бизнес-секрет с пушистым активом! 🐱

Всё серьезно: у каждого бизнеса свои скрытые резервы, даже если это пушистый хвост в уголке цветочного магазина! Представьте: у вас есть кот. Просто кот. Но знаете ли вы, что этот кот — не только милый компаньон, а настоящий капитал?

Активы, которые не всегда видны

  • 🐱 Кот как бренд — 15% клиентов заходят именно «потянуть кота», а не просто купить цветок! Значит, он приносит клиентов, которые тратят в среднем +500 рублей.

  • 🌿 Уникальный маркетинг — фото с котом в соцсетях дают +1200 новых подписчиков в месяц и многократный рост вовлеченности.

  • 🛍️ Повышение среднего чека — люди дольше задерживаются, покупают сопутствующую продукцию и приходят снова.

  • Позитивный имидж — кот создаёт атмосферу уюта и доверия, что повышает лояльность и повторные продажи.

Как посчитать капитализацию кота?

  • Клиентский поток +15% благодаря коту → +450 клиентов в месяц

  • Средний чек повышения — +500 рублей

  • Месячное увеличение выручки: 450 х 500 = 225 000 Р

  • Годовой прирост: 225 000 х 12 = 2 700 000 Р

При оценочном мультипликаторе бизнеса 3 — рост стоимости магазина на 8 млн рублей только от кота!

Как капитализировать кота по максимуму? 3 фишки

  1. Оформите бренд с котом — отдельный логотип, мерч с котом, фотозоны.

  2. Активно продвигайте в соцсетях — постоянно выкладывайте кото-контент с призывами в магазин.

  3. Создайте программу лояльности “Кото-друг” — награды за частые покупки с любимым хвостатым экспертом.

Итог

Кот — это не просто животное, а инновативный актив бизнеса, который помогает превращать цветочный магазин в магнит для клиентов и инвесторов. По факту, кот — лучший менеджер по привлечению и удержанию клиентов!

Информации об авторе

Президент в АРИФТ

