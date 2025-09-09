🌸🐾 Как капитализировать кота в цветочном магазине? Или бизнес-секрет с пушистым активом! 🐱

Итог

Кот — это не просто животное, а инновативный актив бизнеса, который помогает превращать цветочный магазин в магнит для клиентов и инвесторов. По факту, кот — лучший менеджер по привлечению и удержанию клиентов!

🎯 Хочешь узнать, как найти и капитализировать скрытые активы в своем бизнесе?

👉 Пиши — поделюсь кейсами, лайфхаками и доказанной стратегией роста стоимости компании!