Что изменилось с 1 сентября 2026 года при оформлении иностранных работников

Одновременно изменились правила медицинского освидетельствования иностранцев, в том числе тех, кто приезжает в Россию для работы.

Для самого работника это не означает, что с сентября нужно полностью заново оформлять все документы. Но при новом трудоустройстве стоит понимать, какие сведения запросит работодатель, когда необходимо пройти медицинское освидетельствование и какие обязанности по-прежнему остаются у иностранца, работающего по патенту.

Разберемся, что изменилось и на что обратить внимание в сентябре 2026 года.