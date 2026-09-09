Что изменилось с 1 сентября 2026 года при оформлении иностранных работников

Одновременно изменились правила медицинского освидетельствования иностранцев, в том числе тех, кто приезжает в Россию для работы.
Для самого работника это не означает, что с сентября нужно полностью заново оформлять все документы. Но при новом трудоустройстве стоит понимать, какие сведения запросит работодатель, когда необходимо пройти медицинское освидетельствование и какие обязанности по-прежнему остаются у иностранца, работающего по патенту.
Разберемся, что изменилось и на что обратить внимание в сентябре 2026 года.
Работодатели перешли на новые формы уведомлений МВД
С 1 сентября 2026 года начал действовать приказ МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Он утвердил новые формы уведомлений о заключении и прекращении трудового договора или договора ГПХ с иностранным гражданином. Прежний приказ МВД № 536 больше не применяется.
Это обязанность работодателя или заказчика работ, а не самого иностранного сотрудника.
После заключения трудового договора или договора ГПХ компания должна уведомить территориальный орган МВД в субъекте РФ, где иностранный гражданин работает. Срок при этом не изменился: уведомление необходимо направить не позднее трех рабочих дней с даты заключения договора. Такой же трехдневный срок действует при прекращении договора.
Иностранному сотруднику не нужно самостоятельно подавать за работодателя это уведомление. Но от него могут потребоваться точные сведения и документы для правильного заполнения формы.
Что может измениться для сотрудника при оформлении
Новая форма по-прежнему содержит подробные сведения об иностранном гражданине: фамилию, имя, отчество при наличии, гражданство, дату рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность, а в необходимых случаях — сведения о разрешении на работу или патенте.
При трудоустройстве особенно важно проверять, чтобы данные в документах совпадали. Ошибка в написании имени, номере паспорта или реквизитах патента может создать проблемы уже после выхода на работу.
Новый порядок также прямо предусматривает приложение согласия на обработку персональных данных к уведомлениям о заключении и прекращении договора. Поэтому при оформлении работодатель должен предложить иностранному сотруднику подписать соответствующее согласие.
Само по себе появление такого документа в пакете бумаг не означает, что работодатель запрашивает что-то необычное: он связан с новым порядком направления уведомлений в МВД.
Медицинское освидетельствование теперь регулируется по единым правилам
Более существенное изменение для самих иностранных граждан связано с медицинским освидетельствованием.
С 1 сентября 2026 года в Федеральном законе № 115-ФЗ появилась отдельная статья 4.2, устанавливающая единые правила его прохождения. Освидетельствование включает проверку на употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача, определенные инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекцию.
Иностранные граждане, прибывшие в Россию для осуществления трудовой деятельности, по общему правилу должны пройти такое освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда. Закон предусматривает исключения, в частности для некоторых лиц, которые уже проходили предусмотренное законом освидетельствование в течение года до въезда.
Для человека, который только приехал в Россию и собирается устраиваться на работу, это означает, что медицинские документы лучше не откладывать на последний момент.
Где можно проходить медицинское освидетельствование
Пройти процедуру можно не в любой клинике. С сентября медицинское освидетельствование проводится в уполномоченных медицинских организациях на территории России. В регионах должны быть определены соответствующие перечни таких организаций. Также предусмотрено ведение федерального реестра уполномоченных медорганизаций.
Это важный практический момент. Перед оплатой обследований стоит убедиться, что выбранная организация имеет право проводить именно такое медицинское освидетельствование иностранных граждан.
Закон устанавливает, что расходы обычно несет сам иностранный гражданин, однако работодатель или заказчик работ также может оплатить процедуру.
Медицинские заключения передаются в МВД электронно
Еще одно заметное изменение — цифровизация обмена медицинскими документами. По результатам обследования медицинские заключения формируются в электронном виде, вносятся в специальный реестр и в течение 24 часов передаются в МВД посредством межведомственного электронного взаимодействия.
Иностранец при этом вправе получить информацию о результатах обследования, а по просьбе медицинская организация должна выдать выписку на бумаге.
Для получающих патент это особенно важно: с 1 сентября из перечня документов для его оформления исключен отдельный пункт о представлении медицинских документов. Вместо этого сам факт прохождения освидетельствования закреплен как обязательное условие, а результаты передаются между ведомствами электронно. Аналогично изменен порядок при переоформлении патента.
То есть обязанность пройти обследование не исчезла — изменилась система подтверждения результатов.
Что осталось при оформлении патента
Для иностранцев из безвизовых стран, которым для работы необходим патент, основные требования сохраняются.
Для получения патента по-прежнему понадобятся заявление, документ, удостоверяющий личность, миграционная карта с целью въезда «работа», а также другие документы, предусмотренные законом. Требование о действующем медицинском страховании или соответствующем медицинском обеспечении также сохраняется в действующей редакции закона.
При этом медицинское освидетельствование теперь необходимо пройти в течение 30 календарных дней со дня въезда.
Поэтому не стоит путать два разных вопроса: медицинское освидетельствование и медицинское страхование. Новые правила электронной передачи результатов обследования не отменяют автоматически остальные требования к пакету документов.
У иностранца с патентом остается собственная обязанность уведомить МВД
Есть еще один важный момент, о котором часто забывают. Работодатель направляет в МВД свое уведомление о заключении договора в течение трех рабочих дней. Но у иностранного гражданина, работающего по патенту, есть отдельная обязанность.
В течение двух месяцев со дня выдачи патента он должен представить в территориальный орган МВД уведомление об осуществлении трудовой деятельности. К нему прикладывается копия трудового договора или договора ГПХ, а если допустимый законом договор ГПХ заключен устно — сообщаются сведения о таком договоре. Эта обязанность продолжает действовать в сентябре 2026 года.
Уведомление работодателя не заменяет уведомление самого владельца патента.
Пропуск этой обязанности может иметь серьезные последствия: закон предусматривает возможность аннулирования патента при непредставлении соответствующего уведомления и договора.
Что изменилось при работе в двух регионах
Закон позволяет в специально предусмотренных случаях работать по одному патенту на территориях двух связанных соглашением регионов. Такая возможность предусмотрена для пар Москва — Московская область и Санкт-Петербург — Ленинградская область при наличии соответствующего соглашения между субъектами и соблюдении его условий.
Если иностранный гражданин работает на территориях двух субъектов в рамках этого механизма, работодатель должен направлять уведомления в МВД каждого соответствующего региона.
Если сотрудник начинает работать во втором субъекте позднее, уведомление туда нужно направить в течение трех рабочих дней с начала работы в этом регионе. Новый порядок МВД прямо учитывает такую ситуацию.
Для самого работника это означает, что возможность работать в соседнем регионе нельзя определять только по географической близости. Нужно убедиться, что конкретная ситуация подпадает под установленный законом механизм.
Нужно ли переоформляться тем, кто уже работал до 1 сентября
Само вступление новых форм уведомлений в силу не означает, что все иностранные сотрудники должны 1 сентября заново заключить договоры.
Новые формы применяются работодателями к соответствующим действиям после вступления приказа МВД № 290 в силу: например, при новом заключении или прекращении договора.
Однако медицинские обязанности уже работающего иностранца необходимо оценивать с учетом его статуса, даты въезда и даты последнего медицинского освидетельствования. По общему правилу для соответствующих категорий иностранцев предусмотрено и повторное освидетельствование — в течение 30 календарных дней после истечения года со дня предыдущего обследования. Для высококвалифицированных специалистов установлены отдельные правила.
Поэтому ориентироваться только на дату заключения договора недостаточно.
Что проверить иностранному работнику перед новым трудоустройством
В сентябре 2026 года перед выходом на работу стоит прежде всего проверить срок действия паспорта и документов, подтверждающих право работать в России. Если необходим патент или разрешение на работу, они должны соответствовать условиям конкретной работы.
Также важно убедиться, что выполнены требования по миграционному учету и медицинскому освидетельствованию.
Если работа оформляется по договору ГПХ, его необходимо читать так же внимательно, как и трудовой договор: заранее проверить размер вознаграждения, порядок выполнения работы, сроки расчетов и условия прекращения сотрудничества.
А при работе по патенту нельзя забывать о собственном уведомлении МВД в течение двух месяцев после его выдачи.
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Что должно насторожить
Стоит проявить осторожность, если компания предлагает начать работу до проверки документов или утверждает, что при официальном оформлении иностранца вообще не требуется уведомлять МВД.
Также подозрительна ситуация, когда работодатель обещает самостоятельно «решить» вопрос с отсутствующим патентом, просроченным миграционным статусом или непройденным медицинским освидетельствованием без законного оформления.
При легальном трудоустройстве документы проверяются до начала работы, а обязанности работодателя и иностранного гражданина выполняются в установленном порядке.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли иностранцу самому уведомлять МВД о заключении трудового договора?
Обычное уведомление о заключении трудового или гражданско-правового договора в течение трех рабочих дней направляет работодатель или заказчик. Но для иностранца, работающего по патенту, существует отдельная обязанность уведомить МВД об осуществлении трудовой деятельности в течение двух месяцев со дня выдачи патента.
Изменился ли срок уведомления работодателем?
Нет. Он по-прежнему составляет не более трех рабочих дней с даты заключения или прекращения договора. С 1 сентября изменились применяемые формы и порядок их подачи.
Нужно ли теперь приносить медицинские заключения в МВД самостоятельно?
С сентября результаты предусмотренного законом медицинского освидетельствования формируются электронно и передаются в МВД через межведомственную систему. При необходимости иностранный гражданин может получить бумажную выписку о результатах.
Нужно ли проходить медосвидетельствование иностранцу, приехавшему в Россию на работу?
По общему правилу — да, в течение 30 календарных дней со дня въезда, если к человеку не применяется предусмотренное законом исключение.
Можно ли оформить иностранца по договору ГПХ?
Да, законодательство предусматривает возможность заключения как трудового договора, так и гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг. Работодатель или заказчик обязан уведомить МВД и в том, и в другом случае.
Что важно запомнить
Главное изменение с 1 сентября 2026 года для работодателей — переход на новые формы уведомлений МВД о заключении и прекращении договоров с иностранными гражданами.
Для самих иностранцев важнее другое нововведение: медицинское освидетельствование теперь проводится по единым правилам, результаты формируются электронно и передаются между медицинской организацией и МВД без необходимости самостоятельно относить соответствующие медицинские заключения в ведомство.
При этом большинство базовых принципов легального трудоустройства сохраняются. Необходимо иметь действительные документы, подтверждающие право на работу, соблюдать миграционные требования и внимательно относиться к срокам.
Особенно важно помнить, что у работника по патенту и у его работодателя существуют разные обязанности по уведомлению МВД. Выполнение одной из них не отменяет другую.