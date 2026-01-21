Конституционный Суд допустил судебную защиту цифровой валюты, скрытой от налоговой

Но не любой. Зависит от того, была ли она намайнена или приобретена по сделке.

Гражданин Т. купил токены USDT и отдал их криптоброкеру для игры на криптобирже. Криптоброкер токены взял, пропал со связи, валюту обратно не отдал, на претензию отмолчался.

Т. обратился в суд, потребовал отдать валюту, но суды ему отказали, сославшись на закон о ЦФА и цифровой валюте. В нем есть положение, что возможность судебной защиты по требованиям об обладании цифровой валютой есть только у тех, кто проинформировал налоговую о своей цифре. То есть, не проинформировал налоговую — в суд пойти не можешь. Только в рамках уголовки, но это под большим вопросом.

Т. пошел в КС и стал оспаривать конституционность этого положения.

КС изучал-изучал и решил, что цифровая валюта — это не только организованная преступность, коррупция и прочие ужасы, но и плод стремительно развивающихся технологий, признаваемый государством.

Однако, цифровые валюты непрозрачны, риски их использования для противоправной деятельности — повышенные. Поэтому законодатель имеет право ввести для них ограничения, в т.ч. по судебной защите (как это сделано с обязательствами из игр и пари, например).

Оспариваемое положение закона допускает судебную защиту только той цифровой валюты, о которой проинформирована налоговая. Но если для намайненной цифровой валюты порядок информирования установлен, то для приобретенной по сделкам — нет.

Получается, что проинформировать нельзя, её владельцы лишаются судебной защиты, потому что виноват законодатель, правительство, Минфин и налоговая, которые такой порядок до сих пор не установили (а не потому, что они уклоняются от уплаты налогов). Это несправедливо, поскольку создает неравенство между обладателями цифровой валюты и собственниками любого иного имущества судебной защиты.

Поэтому, пока не будет установлен порядок информирования:

— для майнеров всё сохраняется, как было. Не проинформировал налоговую — в суд пойти не можешь.

— для тех, кто приобрел цифровая валюта по сделке — судебная защита есть независимо от информирования налоговой, если можешь подтвердить, что получил и использовал её на допустимых законом основаниях.

Что будет считаться «допустимыми законом основаниями» — посмотрим, будем наблюдать.

Если б КС принял противоположное решение — то есть если утаённая валюта не подлежала бы судебной защите — открылась бы интересная дверь в уголовных делах о её хищениях.

