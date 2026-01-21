8101 ОК МП моб
Конституционный Суд допустил судебную защиту цифровой валюты, скрытой от налоговой

Но не любой. Зависит от того, была ли она намайнена или приобретена по сделке.

Гражданин Т. купил токены USDT и отдал их криптоброкеру для игры на криптобирже. Криптоброкер токены взял, пропал со связи, валюту обратно не отдал, на претензию отмолчался.

Т. обратился в суд, потребовал отдать валюту, но суды ему отказали, сославшись на закон о ЦФА и цифровой валюте. В нем есть положение, что возможность судебной защиты по требованиям об обладании цифровой валютой есть только у тех, кто проинформировал налоговую о своей цифре. То есть, не проинформировал налоговую — в суд пойти не можешь. Только в рамках уголовки, но это под большим вопросом.

Т. пошел в КС и стал оспаривать конституционность этого положения.

КС изучал-изучал и решил, что цифровая валюта — это не только организованная преступность, коррупция и прочие ужасы, но и плод стремительно развивающихся технологий, признаваемый государством.

Однако, цифровые валюты непрозрачны, риски их использования для противоправной деятельности — повышенные. Поэтому законодатель имеет право ввести для них ограничения, в т.ч. по судебной защите (как это сделано с обязательствами из игр и пари, например).

Оспариваемое положение закона допускает судебную защиту только той цифровой валюты, о которой проинформирована налоговая. Но если для намайненной цифровой валюты порядок информирования установлен, то для приобретенной по сделкам — нет.

Получается, что проинформировать нельзя, её владельцы лишаются судебной защиты, потому что виноват законодатель, правительство, Минфин и налоговая, которые такой порядок до сих пор не установили (а не потому, что они уклоняются от уплаты налогов). Это несправедливо, поскольку создает неравенство между обладателями цифровой валюты и собственниками любого иного имущества судебной защиты.

Поэтому, пока не будет установлен порядок информирования:

— для майнеров всё сохраняется, как было. Не проинформировал налоговую — в суд пойти не можешь.

— для тех, кто приобрел цифровая валюта по сделке — судебная защита есть независимо от информирования налоговой, если можешь подтвердить, что получил и использовал её на допустимых законом основаниях.

Что будет считаться «допустимыми законом основаниями» — посмотрим, будем наблюдать.

Если б КС принял противоположное решение — то есть если утаённая валюта не подлежала бы судебной защите — открылась бы интересная дверь в уголовных делах о её хищениях.

Постановление КС РФ от 20.01.2025 №2-П

