Налоговая реформа 2026: что смягчили для малого бизнеса и где можно выдохнуть

Полгода налоговую реформу-2026 читали как приговор: НДС вырос до 22%, порог освобождения упал в три раза — и плательщиками НДС стало заметно больше упрощенцев. Но есть и послабления, которых бизнес ждал и получил, хотя не в таком объеме, на который рассчитывал. Весной вышел отдельный пакет по закону 104-ФЗ. Общепиту на время разрешили не подтверждать зарплатное условие для льготы по НДС, которая у него и так есть, ИП разрешили не считать проценты по вкладам в лимит, а бывшим патентщикам открыли вычет входного НДС по товарам, не использованным в период патента. Разбираю, кого и что коснулось: где можно выдохнуть, где выдох — иллюзия.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.
Какие условия смягчили
Чтобы понять, где полегчало, сначала коротко — от чего. Базовый закон ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ, с 1 января 2026 года внес для бизнеса сразу несколько изменений:
НДС вырос с 20 до 22%. Расчетные ставки — 22/122 вместо 20/120 и 18,03 вместо 16,67.
Лимит дохода без НДС на УСН упал с 60 до 20 млн рублей за год. Перешагнул — становишься плательщиком НДС.
Лимит дохода для патента снижают поэтапно: 20 млн в 2026 году, дальше — меньше.
Страховые взносы: льготный тариф сохранили только для приоритетных отраслей МСП, для обрабатывающего сектора — пониженный 7,6%, база по руководителю — не ниже МРОТ.
Проценты по вкладам ИП с 2026 года облагаются НДФЛ и в налоговую базу УСН больше не попадают.
Налоговая нагрузка выросла не для всех одинаково. Дальше — четыре типа бизнеса, которых реформа задела по-разному:
Общепит на УСН и патенте;
ИП с пассивным доходом — процентами по вкладам и остаткам на счетах;
Бывшие патентщики, которые слетели с ПСН и перешли на уплату НДС;
Обрабатывающие производства из реестра МСП.
Если хотите разобраться в механике НДС на упрощенке отдельно — у меня есть подробный разбор — «НДС на УСН в 2026 году: кто платит и какие ставки выгоднее».
Где дали выдохнуть — пакет послаблений 104-ФЗ
А теперь второй слой. Федеральный закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ — тот самый пакет послаблений. Он уже подписан и действует. Разберу пять льгот: в чем суть, кому, до какого срока и какие шаги нужны.
1. Общепит — освобождение от НДС без зарплатного условия.
В чем суть. Кафе, рестораны и точки общепита не платят НДС, если соблюдаются критерии освобождения. На время из этих критериев убрали самый сложный: среднемесячная зарплата не ниже средней по общепиту в регионе.
Кому. ООО и ИП из общепита (ОКВЭД класс 56) с доходом за 2025 год до 60 млн рублей и долей выручки от профильных услуг от 70%. Формулировка закона чуть шире: освобождение получают те, кто впервые стал плательщиком НДС в 2026 году, — и организации общепита на УСН, и ИП, потерявшие право на патент. Для упрощенцев это как раз и означает доход за 2025 год до 60 млн. У самой льготы при этом есть собственный потолок: доход за предшествующий год не выше 3 млрд рублей (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ).
До какого срока. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года. За первый квартал НДС подлежит уплате по общим правилам.
Что делать. Проверить долю выручки от общепита и применять освобождение с 1 апреля: скорректировать кассу и расчеты со II квартала. Первый квартал не пересчитывают — там НДС по общим правилам.
2. ИП — проценты по вкладам вне лимита для НДС.
В чем суть. При подсчете дохода за 2025 год для освобождения от НДС не учитывают проценты по вкладам и остаткам на счетах в банках.
Кому. Индивидуальным предпринимателям на УСН и тем, кто потерял право на патент, чей доход за 2025 год — от 20 до 60 млн рублей, причем лимит в 20 млн превышен только за счет процентов.
Пример. Оборот бизнеса 19 млн плюс 3 млн процентов по вкладу. Без послабления получается 22 млн — и нужно платить НДС. С послаблением считают 19 млн, и освобождение сохраняется.
Что делать. Выделить проценты из общего дохода за 2025 год в учете и пересчитать право на льготу.
3. УСН — не платить дважды с авансов.
В чем суть. Если предоплату вы получили на УСН без НДС, а отгрузили уже с НДС, доход по УСН можно уменьшить на сумму налога, начисленного при отгрузке. С одной суммы не платишь дважды.
Кому. Упрощенцам, которые стали платить НДС с 2025 или с 2026 года.
До какого срока. Применяется с 2025 года, в том числе к более ранним авансам, если отгрузка прошла в периоде с НДС.
Действия. Отразить в учете «минус-доход» в КУДиР в периоде отгрузки. Если вы стали плательщиком НДС с 1 января 2025 года, обязательства за 2025-й можно пересчитать и подать уточненную декларацию.
4. Бывшим патентщикам — вычет входного НДС.
В чем суть. ИП, слетевшие с патента и перешедшие на уплату НДС по общим ставкам, могут принять к вычету входной НДС по товарам, материалам и основным средствам, не использованным в период патента.
Кому. Экс-патентщикам на общих ставках НДС.
До какого срока. Вычет можно заявить в I квартале или позже, в пределах трехлетнего срока.
Что делать. Поднять остатки в учете на дату перехода, собрать счета-фактуры, заявить вычет.
5. Обрабатывающим предприятиям — упрощенный доступ к тарифу страховых взносов 7,6%.
В чем суть. Таким предприятиям больше не нужно подтверждать 70%-долю профильного дохода за предыдущий год — достаточно выполнить условие в текущем периоде, чтобы платить взносы по сниженной ставке. А при расчете доли можно учитывать все подходящие виды деятельности из правительственных перечней, не только основной ОКВЭД.
Кому. МСП — обрабатывающим производствам.
До какого срока. Правило установлено на 2026 год и применяется к правоотношениям с 1 января 2026 года, то есть задним числом: выполнили долю по итогам I квартала — считаете взносы по 7,6% с января.
Что делать. Проверить ОКВЭД по перечням, пересчитать долю, применять пониженный тариф 7,6%. Подробнее про сами страховые взносы — в разборе «Страховые взносы 2026: как бизнесу подготовиться к росту тарифов».
Что уже закрылось: возможности, которых не вернуть
У послаблений была и оборотная сторона — короткие переходные окна с жестким сроком «до 1 июня 2026 года». Сейчас они уже закрыты, после срока ничего не подать.
Смена объекта налогообложения на УСН задним числом на весь 2026 год — для ИП, которые в декабре 2025 совмещали патент с упрощенкой или перешли на УСН после утраты патента. Уведомление по форме 26.2-6 принимали до 1 июня 2026 года.
Переход бывших патентщиков на УСН задним числом с 1 января 2026 года — для ИП, слетевших с ПСН в 2025 году из-за превышения лимита. Уведомление по форме 26.2-1 — тоже до 1 июня.
⚠️ Обратите внимание.
Эти две возможности закрылись 1 июня 2026 года. Если вы под них попадали, но не подали уведомление вовремя, вернуться задним числом уже нельзя — объект УСН и режим зафиксированы на год вперед. Дальше — про сроки, которые еще действуют, и про то, где изменения временные.
Где можно выдохнуть надолго, а где выдох — иллюзия
Порог НДС — здесь самая важная новость. Изначально в законе было прописано постепенное падение лимита: 20 млн в 2026 году, 15 млн в 2027, 10 млн в 2028. Получалось, что лимит падает каждый год и под НДС попадает все больше микробизнеса.
Но летом 2026 года приняли новые правила. Закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 сохранил порог 20 млн рублей на 2027–2029 годы: снижение до 15 млн перенесли на 2030 год, до 10 млн — на 2031. То есть по этому порогу бизнес может выдохнуть до конца 2029 года.
Общепит-окно до 31 декабря 2026 года — выдох временный. С 2027 года зарплатное условие вернется, если норму не продлят.
Упрощенный доступ к тарифу взносов 7,6% — тоже мера на один год. Правило «подтверждать долю за текущий период, а не за прошлый год» установлено на 2026 год: если его не продлят, с 2027-го вернется прежний порядок.
Лимит для патента — выдыхать рано. Фиксация коснулась только порога НДС. Снижение лимита дохода для ПСН — 20, потом 15, потом 10 млн — пока остается в графике. Для ИП на патенте 15 млн в 2027 году по-прежнему реальность. Здесь и есть та самая подготовка: заранее прикинуть, что будет с налоговой нагрузкой, когда лимит опустится, и не тянуть с решением до последнего квартала.
Изменения в реформу продолжают вносить — фиксация лимита это доказала. Поэтому окончательные параметры налогообложения на 2027 год я советую сверять ближе к концу 2026-го, а не верить ранним таблицам.
Соблазн, который дорого обходится
Когда лимиты падают, у собственников возникает соблазн раздробить бизнес: развести обороты по нескольким юрлицам, чтобы каждое осталось под планкой. Это самый дорогой путь из возможных. ФНС видит такие схемы насквозь, а после реформы — тем более. Глава ведомства Даниил Егоров говорил об этом прямо: чтобы схемы оптимизации давали прежний эффект, дробиться теперь приходится долго и упорно. Цена ошибки — доначисления налога, пени и штрафы по ст. 54.1 НК РФ, причем уже по новым, выросшим ставкам. Выдох, который дала реформа, нужно искать в законных льготах, а не в серых конструкциях.
Что из реформы касается вас: проверьте за 10 минут
Реформа большая, но к каждому бизнесу она поворачивается своей стороной. Пройдитесь по короткому списку — и сразу увидите, что из льгот и послаблений ваше:
Общепит. Доля профильной выручки от 70%, доход за 2025 год до 60 млн? До конца года можно работать без НДС даже если зарплата за прошлый год не дотягивает до среднемесячной по общепиту в вашем регионе.
ИП с процентами по вкладам. Перешагнули 20 млн только за счет процентов? Они теперь не входят в расчет лимита за 2025 год — пересчитайте доход без них, возможно, право на льготу сохраняется. А с 2026 года проценты облагаются НДФЛ и вообще не входят в доход по УСН.
Бывший патентщик на НДС, утративший право на ПСН. Есть остатки товаров и основных средств с входным налогом? Заявите вычет.
Предприятие в реестре МСП. Проверьте ОКВЭД по правительственным перечням — возможно, вам положен пониженный тариф страховых взносов 7,6%.
Любой упрощенец с НДС. Получали авансы без НДС, а отгружали уже с НДС? Уменьшите доход на сумму начисленного налога.
Реформа-2026 — не только то, что отняли. Это еще и то, что вернули тем, кто успел разобраться. Самый дорогой сценарий — не вчитываться и платить лишний налог или, наоборот, попытаться сэкономить на серых схемах. Самый выгодный — спокойно посчитать, что из послаблений работает именно на вас.
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