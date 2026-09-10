Налоговая реформа 2026: что смягчили для малого бизнеса и где можно выдохнуть

Где можно выдохнуть надолго, а где выдох — иллюзия

Порог НДС — здесь самая важная новость. Изначально в законе было прописано постепенное падение лимита: 20 млн в 2026 году, 15 млн в 2027, 10 млн в 2028. Получалось, что лимит падает каждый год и под НДС попадает все больше микробизнеса.

Но летом 2026 года приняли новые правила. Закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 сохранил порог 20 млн рублей на 2027–2029 годы: снижение до 15 млн перенесли на 2030 год, до 10 млн — на 2031. То есть по этому порогу бизнес может выдохнуть до конца 2029 года.

Общепит-окно до 31 декабря 2026 года — выдох временный. С 2027 года зарплатное условие вернется, если норму не продлят.

Упрощенный доступ к тарифу взносов 7,6% — тоже мера на один год. Правило «подтверждать долю за текущий период, а не за прошлый год» установлено на 2026 год: если его не продлят, с 2027-го вернется прежний порядок.

Лимит для патента — выдыхать рано. Фиксация коснулась только порога НДС. Снижение лимита дохода для ПСН — 20, потом 15, потом 10 млн — пока остается в графике. Для ИП на патенте 15 млн в 2027 году по-прежнему реальность. Здесь и есть та самая подготовка: заранее прикинуть, что будет с налоговой нагрузкой, когда лимит опустится, и не тянуть с решением до последнего квартала.

Изменения в реформу продолжают вносить — фиксация лимита это доказала. Поэтому окончательные параметры налогообложения на 2027 год я советую сверять ближе к концу 2026-го, а не верить ранним таблицам.