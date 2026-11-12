Списание дебиторской задолженности: в каком году списать безнадежный долг, чтобы обойтись без уточненки

В каком году списывать безнадежную задолженность и что делать с долгами, ставшими безнадежными в 2023–2024 годах

При методе начисления расход в налоговом учете признают в том периоде, к которому он относится, для безнадежной задолженности — когда она такой стала. Минфин в письме от 31.08.2022 № 03-03-06/1/84635 писал, что задолженность с истекшей давностью учитывают в том отчетном периоде, в котором срок истек, независимо от попыток принудительного взыскания.

Если оснований несколько, задолженность можно учесть по первому по времени (письма Минфина от 11.01.2023 № 03-03-06/1/648 и от 24.01.2024 № 03-03-06/1/5276). Сами обстоятельства оценивают на момент списания с баланса (письмо от 07.06.2024 № 03-03-06/1/52736).

На практике долг замечают позже — при годовой инвентаризации, смене бухгалтера, проверке. Можно ли учесть такой долг в текущем периоде, теперь решает Налоговый кодекс. Абзац 3 п. 1 ст. 54 НК в редакции 425-ФЗ запрещает исправлять ошибку прошлого периода в текущем, если ставка налога сейчас выше. Ставка налога на прибыль с 2025 года — 25%, в 2023–2024 годах была 20%. Поэтому долг тех лет, найденный при инвентаризации сейчас, в текущем периоде не списать — остается уточненная декларация за тот период, когда задолженность стала безнадежной. До поправки так же считал Минфин (письма от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786 и от 30.06.2025 № 03-03-06/1/63275), теперь это прямая норма. Граница проходит по ставке: до 2025 года она была 20%, поэтому уточненкой исправляют долги, ставшие безнадежными в 2024 году и раньше, а долг, ставший безнадежным в 2025 году, можно учесть в текущем периоде: ставка та же, 25%, — если из-за ошибки налог за 2025 год был переплачен.

Уменьшение налога по уточненке отражается на едином налоговом счете (ЕНС): если других долгов перед бюджетом нет, образуется переплата, которую можно зачесть или вернуть. На каждый прошлый период — свой комплект документов и отдельная декларация.