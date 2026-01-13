Годовая бухгалтерская отчетность 2025: гайд для собственника на ОСНО

В этой статье мы убрали профессиональный сленг и составили карту отчетной кампании-2026. Здесь то, что вы должны проконтролировать лично руководитель юридического лица: от «точки невозврата» по НДС 26 января до финальной сверки ЕНС в марте.

Для большинства людей 2025 год закончился под бой курантов. Но для бизнеса настоящий финал наступает только сейчас — в начале 2026-го. Именно в I квартале происходит «сборка» финансового результата, который определит ваши отношения с налоговой и банками на весь следующий год.

Главный вывод: годовая отчетность — это фактический финансовый итог, показывающий здоровье или наличие болезней у компании. Нельзя показывать банку «красивую» прибыль, а налоговой — убытки. Эти цифры должны биться между собой, иначе вопросы возникнут у всех.

Задача: Показать высокую чистую прибыль и активы, чтобы получить кредит или лизинг.

Кому это нужно

Если собственник ставит бухгалтеру задачу: «Сделай так, чтобы налогов было поменьше», то, выполняя эту просьбу «в лоб», можно выстрелить себе в ногу. Чтобы управлять процессом, нужно разделять два потока отчетности. Их цели часто противоречат друг другу, и искусство управления финансами — найти баланс.

Две стороны одной медали: почему нельзя просто «сдать отчет»

Дедлайн: 25 марта 2026 (Налог на прибыль) и 31 марта 2026 (Бухгалтерская отчетность). Декларация по налогу на прибыль: до 25 марта ( ст. 289 НК РФ ). Бухгалтерская отчетность — до 31 марта ( ст. 18 Закона № 402-ФЗ ).​ Суть: финальный расчет. Здесь сводятся все доходы и расходы за весь финансовый год. Риск: именно здесь определяется сумма налога к доплате (или уменьшению) и фиксируется ваша чистая прибыль, которую можно распределить на дивиденды.

Дедлайн: 25 февраля 2026 (Налог на имущество). Срок подачи декларации: не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом ( ст. 386 НК РФ ).​ Суть: инвентаризация того, чем вы владеете (недвижимость, капитальные строения). Риск: часто компании платят налог за имущество, которое уже не используется, уничтожено или продано, просто потому что бухгалтерия вовремя не провела списание. Проверьте акты списания ОС до этой даты. Если недвижимость облагается налогом по кадастровой стоимости, отчитываться не нужно — вся необходимая информация уже имеется в ИФНС. Если все недвижимое имущество организации облагалось только по кадастровой стоимости, то декларацию за отчетный год можно не подавать → не создаем себе дополнительную отчетность.

Дедлайн: 26 января 2026 (Сдача НДС за IV квартал). Стандартный срок: 25 января. В 2026 году это воскресенье, поэтому срок переносится на понедельник, 26 января 2026 года ( п. 7 ст. 6.1 НК РФ ).​ Суть: в этот день вы показываете налоговую базу по НДС за Q4 2025 года и далее оплачиваете в бюджет НДС.

Вам не нужно помнить даты сдачи всех отчетов (их десятки). Но есть три контрольные точки, которые нельзя пропустить . Это ваши дедлайны для принятия управленческих решений.

Действие : до уплаты годового налога (28 марта) обязательно запросить «Справку о принадлежности сумм» и «Справку о наличии сальдо ЕНС». Цифры должны сойтись с вашей учетной системой до копейки.

Риск : в вашей 1С может висеть переплата, а в налоговой — числиться копеечный долг, из-за которого начисляются пени. Или наоборот — деньги «улетели» не туда (например, на другой КБК или ошибочный ОКТМО в уведомлении).

С 2023 года все налоги платятся в «общий котел».

Деньги : вы признаете расход сегодня, снижаете налог на прибыль сегодня, а реальные деньги тратите только в будущем.

Резерв на отпуска : вы можете признать расходы на будущие отпуска сотрудников уже в затратах 2025 года ( ст. 324.1 НК РФ ).

Резерв по сомнительным долгам : если у вас есть должники, которые не платят вовремя (просрочка > 45 дней), вы можете создать резерв и включить его в расходы сейчас, не дожидаясь судов или списания долга через 3 года ( ст. 266 НК РФ ).

Деньги : это напрямую уменьшает вашу налогооблагаемую базу за 2025 год. Вы не кредитуете бюджет.

Как надо : требуйте проводить такие документы декабрем 2025 года. Налоговый кодекс это позволяет ( ст. 272 НК РФ ), если документ получен до даты подачи декларации.

Классика жанра: работы выполнены в декабре, а акт от подрядчика пришел по почте в феврале.

Пока декларация по налогу на прибыль не отправлена, у вас есть возможность законно повлиять на финансовый результат.

Где лежат ваши деньги? Три действия до 25 марта

Убыток в отчетности : показать убыток по итогам года — это почти гарантированный вызов на «комиссию по легализации налоговой базы». Иногда безопаснее перенести часть расходов на будущее и показать минимальную прибыль, чем объясняться за убытки.

Налоговая нагрузка : робот сравнивает сумму уплаченных вами налогов с выручкой. Если ваш показатель ниже среднеотраслевого (эти данные есть в открытом доступе на сайте ФНС в сервисе Прозрачный бизнес), вы попадаете в план предпроверочного анализа.

Разрыв «НДС vs Прибыль» : это самое частое контрольное соотношение. Если выручка в декларации по НДС не совпадает с выручкой в Декларации по ррибыли — требование о пояснениях прилетит автоматически. Вы должны знать причину расхождения (например, курсовые разницы или необлагаемые операции) заранее.

До того, как вашу отчетность увидит живой инспектор, её проверит АСК (автоматизированная система контроля). Она ищет «триггеры».

Что еще сдает бухгалтер: полный список «хвостов» за 2025 год

Четыре точки, описанные выше — это отчетность, которая напрямую влияет на деньги и репутацию вашего бизнеса. Но у бухгалтерии есть еще несколько обязательных блоков за прошлый год. Их сдача не меняет сумму налога на прибыль, но за опоздание предусмотрены штрафы и блокировки счетов. Поэтому важно убедиться, что эти формы не выпали из поля зрения.

Отчетность по сотрудникам и взносам (если есть штат)

1. РСВ (Расчет по страховым взносам) за 2025 год — до 26 января 2026.



Это годовой расчет взносов на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Штраф за несдачу — 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки (минимум 1000 руб.).



2. ЕФС-1 (годовая форма в СФР) — до 26 января 2026.

Включает два раздела: Сведения о стаже за 2025 год (обязательно для всех работодателей).

Сведения о взносах на травматизм за 2025 год. Штраф за несвоевременную сдачу — от 5% суммы взносов (минимум 1000 руб.).



3. Уведомления об НДФЛ — ежемесячные, но первое за 2026 год (за период 01.01–22.01) нужно подать до 26 января 2026.

Формально это уже не за 2025 год, но это «хвост» годового цикла по зарплате. За неподачу — штраф 200 руб. за каждый документ.



4. 6-НДФЛ за 2025 год — до 25 февраля 2026.

Это годовой расчет по НДФЛ со всех сотрудников. Штраф за несдачу — 1000 руб. за каждый месяц просрочки.

Специальная отчетность (если есть операции)

5. Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2025 — до 26 января 2026.

Касается компаний, которые работают с товарами из утвержденного Правительством РФ перечня (металлопрокат, шины, некоторые виды оборудования). Если у вас таких товаров нет — этот отчет не сдается.



6. Статистическая отчетность (Росстат) — формы зависят от вида деятельности.

Типичные годовые формы (например, 1-предприятие, 12-Ф) сдаются в феврале–апреле 2026 года. Список форм для вашей компании можно уточнить на сайте Росстата или в личном кабинете.

Для кого это критично?