2026 — год внедрения XLA: как перестать «красить арбуз в зеленый» и начать измерять реальный опыт сотрудников

Что такое SLA и почему оно устарело

SLA (Service Level Agreement) — это соглашение об уровне услуг. По сути, технический контракт между ИТ и бизнесом с набором формальных метрик: доступность сервера, время реакции на инцидент, скорость отклика системы.

Что измеряет SLA:

Доступность сервиса (например, 99,9% в месяц).

Время реакции и время решения инцидента.

Технические параметры работы приложений и каналов связи.

Как это работает: если показатели в норме — отчеты зеленые, подрядчик и ИТ‑отдел получают премию. Если нет — штрафы, разбор полетов и новые регламенты.

Проблема в том, что SLA смотрит только на «железо и софт», но не видит людей. На практике возникает «эффект арбуза»: снаружи всё зеленое, внутри — красное. Или другой пример, доступность сервиса может быть 99,9%, но рабочие сценарии неудобны, пользователи тратят лишнее время на то, чтобы пробраться среди дебрей интерфейса к нужной функции, и постоянно испытывают ощущение, что ИТ «тормозит бизнес», хотя и доступность высокая, и время реакции при возникновении проблем быстрое. Что такое XLA

XLA (Experience Level Agreement) — это соглашение об уровне опыта сотрудников и заказчика. Его задача — измерять не только «работает/не работает», а реальную продуктивность и удобство работы с ИТ-сервисами.

Ключевое различие:

SLA спрашивает: «Сервис доступен? Пакеты ходят? Ответ уложился в регламент?»

XLA спрашивает: «Может ли сотрудник спокойно и продуктивно делать свою работу?»

Важно: XLA не заменяет SLA и не отменяет техническую гигиену. SLA остается фундаментом, который гарантирует базовую стабильность. XLA становится надстройкой, которая показывает, какую ценность эта стабильность приносит бизнесу через опыт пользователей.