Как правильно рассчитать налоговую базу для НДС и получить освобождение от налога при УСН в 2026 году?

Ключевые моменты по учету доходов УСН для расчета НДС и особенности применения освобождения от уплаты налога, вступающие в силу с 2026 года.

Перед каждым налогоплательщиком стоит задача точно установить размер своего дохода, который влияет на величину обязательств по уплате НДС и позволяет принять решение относительно возможного освобождения от данного налога. Уведомлять ИФНС об освобождении от НДС не требуется.

Основы учёта налогооблагаемых доходов

Налоговый кодекс РФ устанавливает чёткий порядок определения дохода для целей начисления НДС и получения освобождения от налога (статья 145, п. п. 8 и 9 ст. 164):

Методы учета доходов

Метод расчёта зависит от режима налогообложения, применявшегося ранее:

Общая система налогообложения (ОСНО) предполагает расчёт доходов в рамках главы 23, 25 и 26.1 НК РФ.

Упрощённая система налогообложения (УСН) требует учитывать доходы согласно статье 346.15 НК РФ.

Индивидуальным предпринимателям, использующим несколько режимов одновременно (например, ОСНО плюс патент), необходимо суммарно учитывать доходы от всей своей деятельности.

Учёт ведётся по итогам предыдущего налогового периода: - данные за 2024 год будут использоваться для оценки ситуации в 2025-м, а результаты 2025-го повлияют на положение в 2026 году и далее.

Ограничение по уровню дохода и корректировка лимитов

Ранее необходимо было проверять превышение предела в 60 млн рублей в 2024 году (для 2025 года). Превышение указанного уровня лишало компанию права на применение освобождения от НДС в 2025 году. Максимально разрешённые уровни выручки регулярно будут пересматриваться путём ежегодной индексации коэффициентом-дефлятором (п. 9 ст. 164, п. 2 ст. 346.12 НК РФ).

Необходимо тщательно проверять превышение предела:

- в 20 млн рублей в 2025 году (для 2026 года), в 15 млн рублей в 2026 году (для 2027 года), в 10 млн рублей в 2027 году (для 2028 года). Превышение указанного уровня лишит компанию права на применение освобождения от НДС. Компании не обязаны платить НДС, пока их доходы не достигнут установленного предела, но обязаны суммировать доходы по всем видам деятельности для определения порога. С 2025 года компании и ИП, работающие на УСН, должны определять налогооблагаемые доходы на основе книги учёта доходов и расходов (КУДиР), вычитая из общей суммы начисленный НДС (п. 1 ст. 248 НК РФ, письмо Минфина № 03-11-11/22923 от 21 апреля 2016 г.).

Упрощенцы, освобожденные от НДС, не выписывают счет-фактуры с пометкой Без НДС, также не сдают декларацию по НДС, не заполняют книги продаж и покупок! Однако, Упрощенцы, освобожденные от НДС, исчисляют НДС при импорте товаров, исполнении обязанностей налогового агента по НДС.

Какие доходы включают и не включают в налогооблагаемую базу?

При оценке доходов для получения освобождения от НДС важно верно понимать, какие поступления считать облагаемыми налогом:

Исключают из базы: Курсовые прибыли (п. 11 ст. 250 НК РФ). Государственные субсидии, переданные публично-правовым образованиям (п. 4.1 ст. 271 НК РФ).

Включают в базу: Продажу продукции, оказание услуг и выполнение работ. Полученные проценты по кредитам и займам, прибыль от списания задолженности, находки имущества после инвентаризации. Освобождённые операции (беспроцентные займы). Деньги, полученные через маркетплейсы, а не прямо от покупателя.



Точное знание принципов формирования налоговой базы поможет Вам избежать проблем с соблюдением требований по НДС и выбором оптимального режима налогообложения, особенно для тех компаний и предпринимателей, кто планирует перейти на упрощённую систему в связи с изменениями налогового законодательства с 2026 года.