Действует ли для земельных участков минимальный срок владения?

Подробно рассмотрим вопрос по ЗУ. Минимальный предельный срок владения (3 года / 5 лет) применяется ли к земельным участкам любого назначения — ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНП, сельхоз, промка и т.д.?

Да. Минимальный предельный срок владения (3 года / 5 лет) применяется и к земельным участкам любого назначения — ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНП, сельхоз, промка и т.д.

В НК РФ правило сформулировано не по “назначению участка”, а по объекту: «объект недвижимого имущества», а земельный участок — это объект недвижимости.

1) Базовое правило для участка — 5 лет. Если ваш случай не попадает под льготные основания из п. 3 ст. 217.1, то минимальный срок владения объектом недвижимости (в т.ч. землёй) = 5 лет.

2) Когда для участка может быть 3 года?

П. 3 ст. 217.1 устанавливает 3-летний срок для объектов недвижимости, если выполняется хотя бы одно из условий (они универсальные и подходят и для земли):

📌право собственности получено по наследству или в дар от члена семьи/близкого родственника;

📌получено в результате приватизации;

📌получено плательщиком ренты по договору пожизненного содержания с иждивением.

⚠️3) Важный нюанс про «единственное жильё» и землю

Льгота “3 года как единственное жильё” в самом тексте относится к жилым помещениям. Но НК РФ прямо говорит:

если выполнены условия “единственного жилья”, то это правило распространяется и на земельный участок, на котором расположено такое жильё, а также на хозпостройки/сооружения на этом участке.

То есть: участок под единственным жилым домом может “идти вместе” с домом по 3-летнему сроку.

4) Регионы могут уменьшить минимальный срок владения.

Отдельно: субъект РФ может уменьшать минимальный срок владения (вплоть до нуля) для отдельных категорий/объектов. По этому нужно рассматривать каждый регион нашей большой страны отдельно.

Итог: назначение земельного участка (ИЖС/СНТ/сельхоз и т.д.) само по себе не меняет правила 3/5 лет — оно зависит от оснований из ст. 217.1 НК РФ и конкретной ситуации.