Налог с аренды квартиры: как ФНС отслеживает доходы, штрафы и законные режимы

Как ФНС узнаёт о сдаче квартиры

1. Жалобы соседей и жильцов

Самый частый источник. Соседи устали от шумных арендаторов — звонят в налоговую. Или сам жилец, поссорившись с хозяином, пишет заявление.

Что происходит дальше: налоговая проводит проверку, запрашивает данные у управляющей компании, участкового, может опросить соседей.

2. Управляющая компания и ТСЖ

УК видит, что в квартире живут не собственники. Если в квартире постоянно меняются люди, а собственник там не живёт — это сигнал.

УК не обязана сообщать, но может. Особенно если есть конфликт с собственником.

3. Банки и онлайн-платформы

Если вы получаете оплату на карту, банк видит регулярные поступления. Особенно если сумма превышает определённый порог.

Важно: с 2026 года банки передают в ФНС данные о движении средств по счетам физлиц при определённых условиях. Регулярные поступления от одного человека — это сигнал.

4. Росреестр и ЕГРН

ФНС видит, кто владеет недвижимостью. Если у вас несколько квартир, а вы не отчитываетесь о доходах — вопрос возникает автоматически.

5. Платформы бронирования (Airbnb, Суточно, Островок)

Если вы сдаёте через платформы, они передают данные в налоговую. С 2026 года это требование закона о платформенной экономике.

6. Госуслуги и регистрация жильцов

Если арендаторы регистрируются по месту жительства в вашей квартире, ФНС видит это через МВД.