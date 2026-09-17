Налог с аренды квартиры: как ФНС отслеживает доходы, штрафы и законные режимы

Как ФНС узнаёт о сдаче квартиры
1. Жалобы соседей и жильцов
Самый частый источник. Соседи устали от шумных арендаторов — звонят в налоговую. Или сам жилец, поссорившись с хозяином, пишет заявление.
Что происходит дальше: налоговая проводит проверку, запрашивает данные у управляющей компании, участкового, может опросить соседей.
2. Управляющая компания и ТСЖ
УК видит, что в квартире живут не собственники. Если в квартире постоянно меняются люди, а собственник там не живёт — это сигнал.
УК не обязана сообщать, но может. Особенно если есть конфликт с собственником.
3. Банки и онлайн-платформы
Если вы получаете оплату на карту, банк видит регулярные поступления. Особенно если сумма превышает определённый порог.
Важно: с 2026 года банки передают в ФНС данные о движении средств по счетам физлиц при определённых условиях. Регулярные поступления от одного человека — это сигнал.
4. Росреестр и ЕГРН
ФНС видит, кто владеет недвижимостью. Если у вас несколько квартир, а вы не отчитываетесь о доходах — вопрос возникает автоматически.
5. Платформы бронирования (Airbnb, Суточно, Островок)
Если вы сдаёте через платформы, они передают данные в налоговую. С 2026 года это требование закона о платформенной экономике.
6. Госуслуги и регистрация жильцов
Если арендаторы регистрируются по месту жительства в вашей квартире, ФНС видит это через МВД.
Что будет, если не платить
Штрафы:
Нарушение
Штраф
Неуплата НДФЛ (ст. 122 НК РФ)
20% от недоимки (40% при умысле)
Неподача декларации 3-НДФЛ (ст. 119 НК РФ)
5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% и не менее 1 000 ₽
Грубое нарушение учёта (ст. 120 НК РФ)
От 10 000 до 30 000 ₽
Пени: начисляются за каждый день просрочки. Ставка — 1/300 ключевой ставки ЦБ.
Пример:
Сдаёте квартиру за 40 000 ₽/мес
Годовой доход: 480 000 ₽
НДФЛ 13%: 62 400 ₽
Если не платить 2 года: налог 124 800 ₽ + пени ~15 000 ₽ + штраф 20% = 24 960 ₽
Итого: ~164 760 ₽
А если налоговая докажет умысел — штраф 40%. Итого: ~190 000 ₽.
Законные способы платить меньше
1. Самозанятость (НПД)
Ставка: 4% при сдаче физлицу, 6% — юрлицу.
Лимит: 2,4 млн ₽ в год.
Плюсы:
Не нужно подавать декларацию.
Налог считается автоматически в приложении «Мой налог».
Можно совмещать с работой по трудовому договору.
Минусы:
Лимит 2,4 млн ₽ — если сдаёте дорогую квартиру, не подходит.
Нельзя нанимать сотрудников.
Пример:
Сдаёте за 40 000 ₽/мес
Годовой доход: 480 000 ₽
НПД 4%: 19 200 ₽
Экономия по сравнению с НДФЛ 13%: 43 200 ₽
2. ИП на УСН 6%
Ставка: 6% с доходов.
Лимит: 450 млн ₽ (с 2025 года).
Плюсы:
Можно нанимать сотрудников.
Можно сдавать несколько квартир.
Минусы:
Нужно платить страховые взносы за себя (~50 000 ₽ в год).
Нужно подавать декларацию.
Пример:
Годовой доход: 480 000 ₽
УСН 6%: 28 800 ₽
Страховые взносы: ~50 000 ₽
Итого: 78 800 ₽
Это больше, чем НПД (19 200 ₽) или НДФЛ (62 400 ₽). Поэтому УСН для аренды одной квартиры невыгоден.
3. ИП на патенте
Ставка: фиксированная стоимость патента.
Лимит: 60 млн ₽.
Плюсы:
Не нужно подавать декларацию.
Стоимость известна заранее.
Минусы:
Патент не во всех регионах.
Нужно платить страховые взносы.
Нельзя нанимать больше 15 сотрудников.
Пример:
Патент на год: ~30 000 ₽
Страховые взносы: ~50 000 ₽
Итого: 80 000 ₽
Для одной квартиры невыгодно.
Сравнение режимов
Режим
Ставка
Лимит
Отчётность
Взносы
Выгодно?
НДФЛ
13%
Нет
3-НДФЛ
Нет
Нет
НПД
4%
2,4 млн
Нет
Нет
Да
УСН 6%
6%
450 млн
Да
Да
Нет (для 1 квартиры)
Патент
Фикс.
60 млн
Нет
Да
Нет (для 1 квартиры)
Вывод: для одной квартиры выгоднее всего самозанятость (НПД). Для нескольких квартир — УСН или патент.
Как перейти на НПД
Скачать приложение «Мой налог».
Зарегистрироваться через Госуслуги или паспорт.
Указать вид деятельности: «Сдача в аренду жилых помещений».
Формировать чек каждый месяц при получении оплаты.
Платить налог до 28 числа следующего месяца.
Важно: если вы уже сдаёте квартиру и не платите налог — можно зарегистрироваться как самозанятый с текущего месяца. За прошлые периоды налоговая может доначислить.
Что делать, если уже не платили
Вариант 1. Добровольно задекларировать доходы
Подать 3-НДФЛ за прошлые годы, доплатить налог и пени. Это снизит штраф с 40% до 20%.
Вариант 2. Зарегистрироваться как самозанятый
Если начать платить сейчас — налоговая видит, что вы исправляетесь. Это смягчающее обстоятельство.
Вариант 3. Ничего не делать
Риск: проверка, доначисления, штрафы, пени, суд.
Главный вывод
ФНС в 2026 году видит всё: жалобы, банковские операции, данные Росреестра, платформы бронирования. Скрыть доход от аренды почти невозможно.
Что делать:
Зарегистрироваться как самозанятый (4% — самый выгодный вариант).
Платить налог ежемесячно.
Если уже не платили — задекларировать и доплатить.
Это дешевле, чем штрафы и суды.
Если у вас есть вопросы по аренде и налогам — пишите в комментариях, разберём.