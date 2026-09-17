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Татьяна Глушакова
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Налог с аренды квартиры: как ФНС отслеживает доходы, штрафы и законные режимы

Налог с аренды квартиры: как ФНС отслеживает доходы, штрафы и законные режимы

Сдаете квартиру и думаете, что налоговая не узнает? Ошибаетесь. В 2026 году ФНС видит больше, чем вы думаете. Разберем, как отслеживают арендодателей, что грозит за молчание и какие законные способы платить меньше.

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Как ФНС узнаёт о сдаче квартиры

1. Жалобы соседей и жильцов

Самый частый источник. Соседи устали от шумных арендаторов — звонят в налоговую. Или сам жилец, поссорившись с хозяином, пишет заявление.

Что происходит дальше: налоговая проводит проверку, запрашивает данные у управляющей компании, участкового, может опросить соседей.

2. Управляющая компания и ТСЖ

УК видит, что в квартире живут не собственники. Если в квартире постоянно меняются люди, а собственник там не живёт — это сигнал.

УК не обязана сообщать, но может. Особенно если есть конфликт с собственником.

3. Банки и онлайн-платформы

Если вы получаете оплату на карту, банк видит регулярные поступления. Особенно если сумма превышает определённый порог.

Важно: с 2026 года банки передают в ФНС данные о движении средств по счетам физлиц при определённых условиях. Регулярные поступления от одного человека — это сигнал.

4. Росреестр и ЕГРН

ФНС видит, кто владеет недвижимостью. Если у вас несколько квартир, а вы не отчитываетесь о доходах — вопрос возникает автоматически.

5. Платформы бронирования (Airbnb, Суточно, Островок)

Если вы сдаёте через платформы, они передают данные в налоговую. С 2026 года это требование закона о платформенной экономике.

6. Госуслуги и регистрация жильцов

Если арендаторы регистрируются по месту жительства в вашей квартире, ФНС видит это через МВД.

Что будет, если не платить

Штрафы:

Нарушение

Штраф

Неуплата НДФЛ (ст. 122 НК РФ)

20% от недоимки (40% при умысле)

Неподача декларации 3-НДФЛ (ст. 119 НК РФ)

5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% и не менее 1 000 ₽

Грубое нарушение учёта (ст. 120 НК РФ)

От 10 000 до 30 000 ₽

Пени: начисляются за каждый день просрочки. Ставка — 1/300 ключевой ставки ЦБ.

Пример:

  • Сдаёте квартиру за 40 000 ₽/мес

  • Годовой доход: 480 000 ₽

  • НДФЛ 13%: 62 400 ₽

  • Если не платить 2 года: налог 124 800 ₽ + пени ~15 000 ₽ + штраф 20% = 24 960 ₽

  • Итого: ~164 760 ₽

А если налоговая докажет умысел — штраф 40%. Итого: ~190 000 ₽.

Законные способы платить меньше

1. Самозанятость (НПД)

Ставка: 4% при сдаче физлицу, 6% — юрлицу.
Лимит: 2,4 млн ₽ в год.
Плюсы:

  • Не нужно подавать декларацию.

  • Налог считается автоматически в приложении «Мой налог».

  • Можно совмещать с работой по трудовому договору.

Минусы:

  • Лимит 2,4 млн ₽ — если сдаёте дорогую квартиру, не подходит.

  • Нельзя нанимать сотрудников.

Пример:

  • Сдаёте за 40 000 ₽/мес

  • Годовой доход: 480 000 ₽

  • НПД 4%: 19 200 ₽

  • Экономия по сравнению с НДФЛ 13%: 43 200 ₽

2. ИП на УСН 6%

Ставка: 6% с доходов.
Лимит: 450 млн ₽ (с 2025 года).
Плюсы:

  • Можно нанимать сотрудников.

  • Можно сдавать несколько квартир.

Минусы:

  • Нужно платить страховые взносы за себя (~50 000 ₽ в год).

  • Нужно подавать декларацию.

Пример:

  • Годовой доход: 480 000 ₽

  • УСН 6%: 28 800 ₽

  • Страховые взносы: ~50 000 ₽

  • Итого: 78 800 ₽

Это больше, чем НПД (19 200 ₽) или НДФЛ (62 400 ₽). Поэтому УСН для аренды одной квартиры невыгоден.

3. ИП на патенте

Ставка: фиксированная стоимость патента.
Лимит: 60 млн ₽.
Плюсы:

  • Не нужно подавать декларацию.

  • Стоимость известна заранее.

Минусы:

  • Патент не во всех регионах.

  • Нужно платить страховые взносы.

  • Нельзя нанимать больше 15 сотрудников.

Пример:

  • Патент на год: ~30 000 ₽

  • Страховые взносы: ~50 000 ₽

  • Итого: 80 000 ₽

Для одной квартиры невыгодно.

Сравнение режимов

Режим

Ставка

Лимит

Отчётность

Взносы

Выгодно?

НДФЛ

13%

Нет

3-НДФЛ

Нет

Нет

НПД

4%

2,4 млн

Нет

Нет

Да

УСН 6%

6%

450 млн

Да

Да

Нет (для 1 квартиры)

Патент

Фикс.

60 млн

Нет

Да

Нет (для 1 квартиры)

Вывод: для одной квартиры выгоднее всего самозанятость (НПД). Для нескольких квартир — УСН или патент.

Как перейти на НПД

  1. Скачать приложение «Мой налог».

  2. Зарегистрироваться через Госуслуги или паспорт.

  3. Указать вид деятельности: «Сдача в аренду жилых помещений».

  4. Формировать чек каждый месяц при получении оплаты.

  5. Платить налог до 28 числа следующего месяца.

Важно: если вы уже сдаёте квартиру и не платите налог — можно зарегистрироваться как самозанятый с текущего месяца. За прошлые периоды налоговая может доначислить.

Что делать, если уже не платили

Вариант 1. Добровольно задекларировать доходы

Подать 3-НДФЛ за прошлые годы, доплатить налог и пени. Это снизит штраф с 40% до 20%.

Вариант 2. Зарегистрироваться как самозанятый

Если начать платить сейчас — налоговая видит, что вы исправляетесь. Это смягчающее обстоятельство.

Вариант 3. Ничего не делать

Риск: проверка, доначисления, штрафы, пени, суд.

Главный вывод

ФНС в 2026 году видит всё: жалобы, банковские операции, данные Росреестра, платформы бронирования. Скрыть доход от аренды почти невозможно.

Что делать:

  • Зарегистрироваться как самозанятый (4% — самый выгодный вариант).

  • Платить налог ежемесячно.

  • Если уже не платили — задекларировать и доплатить.

Это дешевле, чем штрафы и суды.

Если у вас есть вопросы по аренде и налогам — пишите в комментариях, разберём.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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