Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента», практическое применение

В этом материале мы не будем рассказывать тривиальные вещи, которые можно найти в интернете из разряда как делать не надо, а расскажем про опыт нашей команды в части выполнения работ по реабилитации компаний с целью выхода из «желтой» в «зеленую» зону ЗСК, то есть, что можно сделать если вы уже оказались в этой «желтой» зоне.

В отличие от процедуры пересмотра «красного» рейтинга (высокая степень риска) компании/ИП процедура пересмотра из средней степени риска - «желтого» рейтинга в ЗСК в «зеленую» зону ни нормативно, ни рекомендательно Банком России не установлена.

Сервис Банка России «Знай своего клиента» заработал с 1 июля 2022 года.

Сегодня (декабрь 2025 г.) по разным оценкам отнесенных ЦБ РФ к так называемым «желтым» компаниям и ИП насчитывается не менее 300 тыс., что весьма немало, если брать общее число организаций и ИП - по данным ФНС это порядка около 7 млн.