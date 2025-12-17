Цифровой призрак главбуха: кто будет получать вашу зарплату после увольнения (или смерти)?

Неделю назад мы с вами жарко спорили о зарплатах 2026 года и цифре в 800к. Многие писали, что таких денег не бывает, а ФОТ — не резиновый. Но пока мы делим шкуру неубитого бюджета, технологии шагнули туда, где деньги теряют привычный смысл.

Мы привыкли продавать свое время. Но что, если компаниям больше не нужно ваше время? Им нужен ваш цифровой слепок.

Представьте: вы уволились. Или, не дай бог, вас не стало. А ваш рабочий аккаунт продолжает отвечать на письма, спорить с налоговой и разносить выписки. И делает это в вашем стиле, с вашим сарказмом и знанием всех «скелетов» в шкафу фирмы.

Это не сезон «Черного зеркала». Это мой вчерашний вечер в редакторе кода.