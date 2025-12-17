Цифровой призрак главбуха: кто будет получать вашу зарплату после увольнения (или смерти)?

Неделю назад мы с вами жарко спорили о зарплатах 2026 года и цифре в 800к. Многие писали, что таких денег не бывает, а ФОТ — не резиновый. Но пока мы делим шкуру неубитого бюджета, технологии шагнули туда, где деньги теряют привычный смысл.
Мы привыкли продавать свое время. Но что, если компаниям больше не нужно ваше время? Им нужен ваш цифровой слепок.
Представьте: вы уволились. Или, не дай бог, вас не стало. А ваш рабочий аккаунт продолжает отвечать на письма, спорить с налоговой и разносить выписки. И делает это в вашем стиле, с вашим сарказмом и знанием всех «скелетов» в шкафу фирмы.
Это не сезон «Черного зеркала». Это мой вчерашний вечер в редакторе кода.
Как выглядит «душа» сотрудника в 2025 году
Я не буду грузить вас кодом. Просто покажу, как выглядит схема, которая заменяет меня в рутине уже сейчас.
Это не просто скрипт «если-то». Это Intent Router (маршрутизатор намерений). Он «понимает», что от него хотят, лезет в базу моих прошлых ответов, находит контекст и выдает решение.
Фактически, это мой цифровой клон. Пока примитивный. Но он уже знает о моей работе больше, чем знает жена. И тут возникает главный вопрос.
Пункт 14.2: «Право на цифровое воскрешение»
Если я уйду из компании, я сдам пропуск и ноутбук. Но я не смогу «сдать» настроенную нейросеть, обученную на моих переписках и моих решениях. Она останется на сервере компании.
Работодатель продолжит её использовать. Клон будет экономить фирме миллионы, не требуя больничных и ДМС.
Внимание, вопрос: Должен ли я (или моя семья) получать за это деньги?
Юридически мы в «серой зоне»:
С одной стороны: это служебное произведение (ст. 1295 ГК РФ). Вы делали это в рабочее время — значит, принадлежит фирме.
С другой стороны: это использование вашей личности (стиль, опыт, уникальные знания).
Новый вид пенсии: Роялти за личность
Я прогнозирую, что в трудовых договорах топ-менеджеров и главбухов скоро появится новый пункт: Согласие на использование цифрового профиля после расторжения договора.
Это изменит рынок труда навсегда.
«Цифровая ипотека»: Вы продаете компании право на свой «слепок» за единовременный бонус (например, 5 окладов при увольнении).
«Посмертный KPI»: Ваша семья получает 10% от зарплаты вашей должности, пока ваш алгоритм актуален и приносит пользу.
Звучит дико? А голосовые помощники в банках, которые говорят голосами уволенных дикторов, вам не кажутся дикими? Мы — следующие.
Главный страх
Проблема не в том, что ИИ нас заменит. Проблема в том, что нас могут не отпустить.
Представьте ситуацию: вы хотите уволиться, а директор говорит: «Ок, уходи. Но твой цифровой двойник остается. И если налоговая спросит, почему в отчете ошибка — отвечать будет он. А подпись там твоя».
Всё это звучит как фантастика, но я уже перешел от слов к делу. Мой канал прямо сейчас ведет именно такой «цифровой двойник». Я лишь наблюдаю, как он генерирует посты, имитируя мой стиль, и выступаю как редактор, только когда алгоритм слишком «заносит».
Если интересно глянуть на это «восстание машин» в миниатюре — заглядывайте на канал
Коллеги, вопрос к вам:
Если бы вам сегодня предложили вписать в договор пункт: «После увольнения компания использует мой цифровой клон, а я получаю за это 30.000 рублей в месяц пожизненно» — вы бы подписали? Или это продажа души дьяволу?
