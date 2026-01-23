Как получить ЭЦП физического лица не выходя из дома?
Сегодня всё больше сервисов требуют УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись).
Получить УКЭП можно через приложение для телефона Госключ.
Скачиваем Госключ, жмём на значок шестерёнки, выбираем УНЭП и получаем.
После этого нам предложат получить УКЭП.
Для подтверждения личности там будет три варианта, удалённый из них один — это сканирование приложением вашего заграничного паспорта нового образца.
Жмёте на этот вариант и через 2 минуты у вас выпущена УКЭП.
Важно — в отличие от классического способа с RuToken — пользоваться этой УКЭП можно будет только через приложение на телефоне.
Но вы можете подписать любой файл через приложение MAX. В MAX находите Госключ, там отправляйте любой файл, файл тут же попадает в приложение Госключ и о чудо, через 5 секунд у вас откреплённый файл подписи. Кстати, в MAX можно писать с обычного компьютера или ноутбука и скачивать файл подписи точно так же.
Для чего может понадобиться:
1) Для подачи в суд через системы судов, исков, ходатайств и других документов.
2) Для подписывания договоров — самый, кстати, надёжный способ.
3) Для пользования Почта России Электронные Заказные Письма - в сервисе подписывайте письмо и его доставят, даже если этот сервис не подключён у абонента. Распечатают и вручат как обычное, ещё и в электронном виде уведомление о вручении придёт.
4) Электронный договор купли‑продажи (ЭДКП). Заключается на госуслугах.
И это только малый список сервисов, где может потребоваться УКЭП
