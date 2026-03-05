КПП БСН Акц моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Васильев Алексей
Нематериальные активы

10 вопросов для экспресс-аудита вашего баланса

Пока в мире нематериальные активы составляют до 80% стоимости бизнеса, у нас они часто «пылятся» в папках. В итоге компания с реальным оборотом не может взять кредит или тендер из-за слабого баланса. Пройдите экспресс-аудит, чтобы найти и оцифровать скрытый капитал вашего бизнеса.

  • У вас есть самописный софт или уникальные IT-алгоритмы? Если ваши разработчики годами пилят CRM или ERP-систему «под себя», а в балансе она до сих пор стоит 0 рублей — вы теряете огромный актив.

  • Ваша технология производства отличается от рыночной? Любое ноу-хау в обработке металла или варке кофе, которое экономит вам хотя бы 5% ресурсов, — это объект для капитализации.

  • У вас внедрена уникальная система закупок или логистики? Если вы нашли способ возить товары быстрее и дешевле конкурентов, этот бизнес-процесс можно оценить и поставить на учет.

  • Ваш контроль качества жестче, чем по ГОСТу? Отлаженная система проверки, исключающая брак, — это полноценная интеллектуальная собственность, которая годами может не учитываться как актив.

  • У вас есть уникальные алгоритмы взаимодействия с клиентами или «скрипты-дожимы»? Если процесс продаж оцифрован и регламентирован так, что приносит стабильный результат независимо от личности менеджера, — это полноценный секрет производства (ноу-хау).

  • У вас есть базы данных или уникальные воронки продаж? Оцифрованный опыт общения с клиентами и алгоритмы обработки данных — это ресурс, который напрямую влияет на капитал компании.

  • Ваши методики обучения сотрудников задокументированы? Если новый человек выходит на проектную мощность за неделю благодаря вашим «базам знаний», эти регламенты имеют рыночную цену.

  • Вы проводили НИОКР, которые так и остались в папках? Любые прототипы и чертежи, даже если они еще не запущены в серию, — это внеоборотные активы.

  • Ваши чистые активы меньше, чем реальная стоимость бизнеса? Если вы не можете взять кредит или тендер из-за «плохого» баланса, значит, пора пересчитать нематериальные ресурсы.

  • Ваш бухгалтер знает о существовании ФСБУ 14/2022? Если ответ «нет» или «мы работаем по старинке», вы гарантированно платите лишние налоги или теряете возможность легально увеличить собственный капитал.

Если вы ответили «да» хотя бы на 3 вопроса из 10, ваш баланс — это лишь верхушка айсберга. Основная масса капитала остается скрытой. Капитализация ресурсов в сфере ноу-хау позволяет легально увеличить чистые активы и собственный капитал без привлечения внешних инвестиций. Это инструмент финансового инжиниринга, который превращает ваши интеллектуальные наработки в ликвидные показатели для побед в тендерах и получения выгодных кредитных линий.

Больше разборов здесь: ТГ @unitejsc

Информации об авторе

Васильев Алексей

Васильев Алексей

Генеральный директор в АО

2 подписчика8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Евгений Сивков
Налоговые изменения 2026

10 легальных способов снизить налоги в 2026 году, о которых молчит ваша инспекция

Налоговый консультант с 30-летним стажем разбирает 10 конкретных способов законно снизить налоги в 2026 году — с расчетами экономии и ссылками на НК РФ.

Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    отличная, а главное своевременная статья. Мало кто из руководителей, задумываются о том, что можно и нужно капитализировать. С интересом буду ждать продолжения (про механизмы оценки, методики и прочее). P.S. буквально на днях, обсуждала эту тему с руководством.

ГлавнаяАкция 1+3