10 вопросов для экспресс-аудита вашего баланса
У вас есть самописный софт или уникальные IT-алгоритмы? Если ваши разработчики годами пилят CRM или ERP-систему «под себя», а в балансе она до сих пор стоит 0 рублей — вы теряете огромный актив.
Ваша технология производства отличается от рыночной? Любое ноу-хау в обработке металла или варке кофе, которое экономит вам хотя бы 5% ресурсов, — это объект для капитализации.
У вас внедрена уникальная система закупок или логистики? Если вы нашли способ возить товары быстрее и дешевле конкурентов, этот бизнес-процесс можно оценить и поставить на учет.
Ваш контроль качества жестче, чем по ГОСТу? Отлаженная система проверки, исключающая брак, — это полноценная интеллектуальная собственность, которая годами может не учитываться как актив.
У вас есть уникальные алгоритмы взаимодействия с клиентами или «скрипты-дожимы»? Если процесс продаж оцифрован и регламентирован так, что приносит стабильный результат независимо от личности менеджера, — это полноценный секрет производства (ноу-хау).
У вас есть базы данных или уникальные воронки продаж? Оцифрованный опыт общения с клиентами и алгоритмы обработки данных — это ресурс, который напрямую влияет на капитал компании.
Ваши методики обучения сотрудников задокументированы? Если новый человек выходит на проектную мощность за неделю благодаря вашим «базам знаний», эти регламенты имеют рыночную цену.
Вы проводили НИОКР, которые так и остались в папках? Любые прототипы и чертежи, даже если они еще не запущены в серию, — это внеоборотные активы.
Ваши чистые активы меньше, чем реальная стоимость бизнеса? Если вы не можете взять кредит или тендер из-за «плохого» баланса, значит, пора пересчитать нематериальные ресурсы.
Ваш бухгалтер знает о существовании ФСБУ 14/2022? Если ответ «нет» или «мы работаем по старинке», вы гарантированно платите лишние налоги или теряете возможность легально увеличить собственный капитал.
Если вы ответили «да» хотя бы на 3 вопроса из 10, ваш баланс — это лишь верхушка айсберга. Основная масса капитала остается скрытой. Капитализация ресурсов в сфере ноу-хау позволяет легально увеличить чистые активы и собственный капитал без привлечения внешних инвестиций. Это инструмент финансового инжиниринга, который превращает ваши интеллектуальные наработки в ликвидные показатели для побед в тендерах и получения выгодных кредитных линий.
Комментарии2
отличная, а главное своевременная статья. Мало кто из руководителей, задумываются о том, что можно и нужно капитализировать. С интересом буду ждать продолжения (про механизмы оценки, методики и прочее). P.S. буквально на днях, обсуждала эту тему с руководством.