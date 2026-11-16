Агентства взыскивают с компании группы «Самолет» сотни миллионов. Почему постоплата в рекламе становится привилегией

Что случилось?

По данным Sostav от 16 ноября, суд первой инстанции (Арбитражный суд Москвы) взыскал с ООО «Самолет-Недвижимость МСК» в пользу агентства «Нараторс» 4,64 млн руб.: 3,66 млн долга и 976,7 тыс. неустойки. По договору заказчик должен был платить в течение 30 рабочих дней после подписания актов.

Раньше, тоже по данным Sostav, Арбитражный суд Московской области взыскал в пользу Realweb почти 320 млн руб.: 299,7 млн долга и 18,2 млн неустойки. В пользу 2R-Media Арбитражный суд Москвы взыскал, по данным Sostav, 284 млн руб. ABN называет около 300 млн вместе с неустойкой. По данным AdIndex, к концу августа три агентства подали к этому юрлицу иски больше чем на 1 млрд руб. Это решения первой инстанции, их могут обжаловать.