Агентства взыскивают с компании группы «Самолет» сотни миллионов. Почему постоплата в рекламе становится привилегией

Материал актуален по состоянию на 16 ноября 2026 года.
Постоплата за рекламу по сути кредит, который агентство выдаёт заказчику обычно без процентов и залога, на одном доверии. Я продаю рекламу и уверен: в 2027 году этот кредит будут давать по платёжной истории. Громкое имя бренда перестанет быть пропуском. Поэтому вопрос «предоплата или постоплата за рекламу» стоит задать каждому, кто подписывает договор.
Что случилось?
По данным Sostav от 16 ноября, суд первой инстанции (Арбитражный суд Москвы) взыскал с ООО «Самолет-Недвижимость МСК» в пользу агентства «Нараторс» 4,64 млн руб.: 3,66 млн долга и 976,7 тыс. неустойки. По договору заказчик должен был платить в течение 30 рабочих дней после подписания актов.
Раньше, тоже по данным Sostav, Арбитражный суд Московской области взыскал в пользу Realweb почти 320 млн руб.: 299,7 млн долга и 18,2 млн неустойки. В пользу 2R-Media Арбитражный суд Москвы взыскал, по данным Sostav, 284 млн руб. ABN называет около 300 млн вместе с неустойкой. По данным AdIndex, к концу августа три агентства подали к этому юрлицу иски больше чем на 1 млрд руб. Это решения первой инстанции, их могут обжаловать.
Почему постоплата и есть кредит?
Смотрите из-за прилавка. Агентство закупает показы, платит людям, сдаёт отчёт, подписывает акт и ждёт, а всё это время его деньги работают на заказчика. Эту паузу я знаю изнутри, спокойной её не назовёшь.
В законе то же самое. Срок и порядок оплаты услуг определяет договор (ст. 781 ГК РФ). А ст. 823 ГК РФ разрешает записать в договоре отсрочку оплаты услуг как коммерческий кредит.
Я давно веду переговоры о размещениях. С новым заказчиком рано или поздно звучит: «А можно оплату после акта?» По моим наблюдениям, крупному бренду говорят «да» почти не глядя. Маленькой фирме так же быстро говорят «нет». Истории этого года показывают, что размер заказчика сам по себе оплату не гарантирует.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Постоплату выдают не тем, кто громче, а тем, кто платит вовремя.»
Предоплата или постоплата за рекламу: кому что выгодно?
Даже Яндекс Директ, согласно справке сервиса, даёт отсрочку только части рекламодателей с регулярными размещениями, а агентствам и их клиентам не даёт совсем.
Вариант
Кому выгодно
Риск
Что прописать
Полная предоплата
исполнителю
заказчик зависит от добросовестности исполнителя
сроки старта, возврат за неоказанное
Аванс, остаток после акта
обеим сторонам
спор, что считать оказанной услугой
размер аванса, приёмка
Постоплата по акту
заказчику
исполнитель может не получить деньги
срок оплаты от акта, неустойка
Отсрочка на срок
заказчику с чистой историей платежей
у исполнителя растёт долг и кассовый разрыв
лимит суммы, право остановить работы
Я за аванс с остатком после акта: риск делят обе стороны, и никто не кредитует другого целиком.
Какие условия оплаты рекламных услуг прописать в договоре?
Судя по делам этого года, исход решали несколько строк. Вот что я бы проверил до подписи:
Срок оплаты от подписания акта, в рабочих или календарных днях.
Приёмку: сколько дней на подписание акта и что будет, если заказчик молчит.
Неустойку за просрочку. Без неё остаются проценты по ст. 395 ГК РФ. Одновременно с неустойкой их не взыскать, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ).
Потолок неустойки. По данным ABN, у 2R-Media пеня была 0,1% в день, но не больше 5% долга.
Право приостановить кампанию при просрочке.
Лимит отсрочки: сумму, сверх которой работа без оплаты не идёт.
Суд может снизить явно несоразмерную неустойку по ст. 333 ГК РФ, но неустойку с предпринимателя снижают только по его заявлению, в исключительных случаях и если доказано, что кредитор получит необоснованную выгоду. В делах «Нараторс» и 2R-Media, как пишут Sostav и ABN, в снижении отказали. На снижение я бы не надеялся.
Как небольшому заказчику договориться об отсрочке?
Если постоплату начнут давать по истории платежей, у небольшой компании с аккуратной бухгалтерией появится козырь. Спасибо за него скажите бухгалтеру.
Из практики скажу так: продавца убеждает предсказуемость заказчика. Покажите, что платили подрядчикам вовремя: акты сверки без долгов или отзыв постоянного подрядчика. Предложите небольшой аванс и короткую отсрочку на остаток. И сами впишите в договор неустойку за свою просрочку. Исполнитель прочитает это просто: платить с опозданием вы не собираетесь. Про длинные сделки и окупаемость я писал здесь.
Условия размещения видны до договора
Заказчик не платит за рекламу: что делать агентству?
Претензия, остановка работ, если это право есть в договоре, потом суд. Неустойка помогает, только если она записана. Если пункта о приостановке нет, не останавливайте кампанию молча: сначала претензия со сроком оплаты, иначе спор может обернуться против вас (см. вопрос ниже).
Где со мной можно поспорить?
Агентства скажут: без постоплаты крупного клиента не взять, он уйдёт к тому, кто кредитует. Это правда, спорить не буду: постоплата не исчезнет. Она станет строже: сроки сократятся, а лимит отсрочки привяжут к истории платежей. Может, я ошибаюсь, и рынок снова станет щедрым. Куда при этом вкладывать бюджет, разбирал в статье «Какая реклама самая эффективная в 2026».
Вопросы и ответы
Можно ли остановить кампанию, если заказчик не заплатил?
Закон разрешает приостановить встречное исполнение (п. 2 ст. 328 ГК РФ), но спокойнее, если это право прямо записано в договоре. Без такого пункта остановка может обернуться спором против исполнителя.
Можно ли учесть предоплату за рекламу в расходах на УСН?
На УСН «доходы минус расходы» аванс расходом не становится: расход признают, когда услуга и оказана, и оплачена (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Подробнее в справочнике для бухгалтера.
А вы даёте или берёте постоплату за рекламу? На сколько дней и что делаете, когда срок прошёл, а денег нет? Особенно жду агентства.
Как чаще всего платят за рекламу у вас?
Анонимный опрос
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке