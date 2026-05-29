Онлайн-заседание Кемеровской УФАС России или Дорогая, я в Кемерово!

Как все интересные и очень познавательные истории, моя тоже началась со слов однажды. Однажды на электронный адрес корпоративной почты прилетает письмо - определение из Кемеровского УФАС России. Оказалось, наш пользователь из Яндекса. ID обиделся на рассылку трехлетней давности и пожаловался.

Кемеровский УФАС среагировал быстрее, чем я пью утренний кофе: пара определений — и готово. Назначили рассмотрение дела № 042/05/18-756/2026.

Встал выбор: лететь не лететь, участвовать офлайн или онлайн? Выбор оказался несложным — конечно, дешево и сердито, мы выбрали онлайн. И знаете... оказалось, действительно сердито.

Главный прикол случился ещё до начала заседания. Кемерово — это минус 4 часа от Москвы. Им к 10:30 утра, а нам — внимание! — к 6:30 утра по московскому. Эта мысль внезапно осветлила мое сознание прямо накануне заседания, в конце рабочего дня. Оптимистично хлопнув ноутом, в 6:30 — значит, в 6:30 — я начала настраиваться на утренний эфир. Или я не внучка своего дедушки.

В 6:30 я, честно говоря, обычно спорю с будильником. Но тут пришлось действовать по протоколу: накинула серый пиджак поверх футболки, врубила ноутбук, захожу в эфир.

Жду. Тишина. Минуты тянутся долго, черный квадрат вместо окошка с соседним спикером смотрел зловеще — я почувствовала глубину мысли Малевича и взгляд пустоты. Вопросы генерируются самопроизвольно: «Может, отменили? Может, я не туда нажала?». Напряжение нарастает.

Звоню секретарю. Вежливый голос в трубке: «Все хорошо, сейчас подключимся. Не волнуйтесь».

Скрин экрана онлайн-заседания Кемеровской УФАС

Не волнуюсь - слушаю доброжелательный совет вежливой девушки. Но сама прокручиваю доводы: 2022 год, оферта -Яндекс ID, чат-бот согласий, скриншоты пользовательских соглашений.

О чем же спор?

Человек – Пользователь сайта klerk.ru получил письмо 3 ноября 2022 года с текстом: «Распродажа на Клерке. Скидки до 70%».

Претензию написал в тот же день. Аккаунт мы на следующий день удалили. А жалобу в УФАС он подал... спустя три года.

Наивно полагала, что сроки все спишут. Нет - ФАС проверяет обстоятельства на наличие признаков нарушения, а не их «свежесть».

Пришлось отрабатывать по полной программе так, как будто рассылка была вчера.

Наши доводы

Согласие было предоставлено данным конкретным Пользователем самостоятельно, как говорится: осознавал, предвидел, желал. Пользователь регистрировался посредством виджита «Яндекс ID» в чек-боксе «Создать аккаунт», а это подразумевает передачу данных согласно принятой им Пользователем оферты предложенной сервисом Яндекса ID иначе идентификация была бы невозможна[1]. Все по правилам, никакого злого умысла с нашей стороны. Согласие на получение рассылок было предоставлено данным Пользователем. Чек-бокс «Создать аккаунт» содержал ссылки на все необходимые документы, для легализации рассылок - на Пользовательское соглашение, на Согласие на получение рассылок. В тексте самого Согласия указано что, нажимая на любую кнопку в чек-боксе «Создать аккаунт» Пользователь соглашается с документами, представленными в чек-боксе по активным ссылкам. Вуаля - согласие имеется! Информация направленная Пользователю соответствовала требованиям установленным пунктом 3 части 3, части 7 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»[2] - в тексте указана конкретная дата «11.11» - 11 ноября, дата рассылки 03.11.2022 г. зафиксировано Яндекс почтой, размер скидки в информации по ссылке в каталоге предложений. В тексте указан день недели - пятница. Очевидно и понятно, что распродажа 11.11.2022 г. Подробная информация по программам обучения была доступна по интегрированным ссылкам в тексте рассылки. И срок привлечения к административной ответственности - год. Истек более двух лет назад [3].

Скрин экрана онлайн-заседания Кемеровской УФАС

Члены комиссии, кстати, очень доброжелательные люди, в ответ, и сейчас кроме шуток, сообщили следующее:

Про акцию: «Черная пятница началась!» и «скидки до 70%», не указан год проведения акции. Потребитель мог не понять, о каком ноябре идёт речь, и посчитать акцию бессрочной. Это вводит в заблуждение и противоречит требованиям достоверности рекламы (п. 3 ч. 3, ч. 7 ст. 5 ФЗ № 38‑ФЗ); Про рассылку: кроме общих чек-боксов на согласие с Политикой, Пользовательским соглашением и обработкой ПДн, нужен отдельный незаполненный чек-бокс рядом с согласием на рассылку, который явно даёт пользователю выбор: хочу/не хочу получать рассылки без принуждения[4]. И необходимо осуществить дополнительную проверку личности: например, ввести код из SMS. Это связано с тем, что регулятор хочет убедиться: именно этот пользователь использовал указанную электронную почту при регистрации и действительно является её владельцем.

Все закончилось. Мера — предупреждение.

Что поспособствовало?

Мы добровольно устранили нарушения, до начала заседания комиссии. На момент заседания годичный срок давности привлечения к административной ответственности истек.

Что я вынесла из этого эфира

Забрала все что могла унести, воспринимая информацию на слух. Жду в течение 10 дней официальное Определение по итогам заседания комиссии. И - учимся на ошибках...

Даже если в чек-боксе есть ссылки на документы Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашением, с предложением совершить конклюдентные действия, подтверждающие факт принятия этих документов возле согласия на получение рассылки, должна быть размещена отдельная галочка (как вариант), дающая возможность пользователю альтернативного выбора. Как объяснили члены комиссии — во избежание принятия пользователем вынужденного решения. Необходима дополнительная идентификация личности, тут разработчикам виднее, они разберутся. Необходимо тестировать текст рассылки с акционными предложениями по следующим критериям:

Ассортимент – указаны ли конкретные товары/услуги (или однозначно определяемая группа).

Комплектация – описано ли, что именно входит в товар/услугу/набор.

Место приобретения – указано ли конкретное место (адрес, сайт, перечень магазинов, телефон для юрлиц и т.д.).

Срок действия акции – указаны ли конкретные даты (период «с» и «по») или четкое условие окончания (например, «до исчерпания остатка»).

Существенные условия – указаны ли все условия, влияющие на получение выгоды (базовая цена, размер реальной скидки, обязательства покупателя, ограничения).

Отсутствие искажения смысла – не создается ли ложное впечатление о цене, экономии, сроке, охвате товаров или условиях.

Почему переживала? Не знаю. Ведь понимала, что сроки давности привлечения к ответственности уже истекли. Что же это за угрожающее чувство витало в воздухе? Все закончилось благополучно. Мера — п р е д у п р е ж д е н и е, а не «расстрел».

В целом, первое заседание УФАС в моей жизни прошло интересно. Кемерово, спасибо за науку! Теперь несу информацию в разработку и будем делать цифровой мир красивее, честнее прозрачнее и технически грамотнее.

Памятка: риски, статьи и штрафы

P.S. Финальный штрих — звонок от моей обеспокоенной сестры из Тюмени:

— Дорогая, что за подозрительная активность в Сети в шесть утра?

— Натах, у нас уже десять.

— … А ты где?

______________________________________________________

[1] Регистрация через виджет третьего лица (Яндекс ID) регулируется: ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» — согласие на обработку ПД должно быть конкретным, информированным и сознательным

[2] п. 3 ч. 3 ст. 5 — недостоверная реклама (отсутствие года акции вводит в заблуждение о сроке);

ч. 7 ст. 5 — не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации, что искажает смысл. Штраф для юрлиц по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ — от 100 000 до 500 000 руб.

[3] Ст. 4.5 КоАП РФ — постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения нарушения (для рекламных нарушений — год, а не два месяца). Важно: срок исчисляется со дня нарушения (отправка письма), а не с момента обнаружения или жалобы.

[4] согласие на получение рекламы должно быть выражено в виде отдельного активного действия, не совмещённого с принятием пользовательского соглашения или политики: АК-74512-21_Информационное_письмо_о_согласии_на_получение_рекламы-1714043459.pdf (103,0 КБ); https://spb.fas.gov.ru/news/12522