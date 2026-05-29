Субсидиарная ответственность 2026: каждый второй директор под ударом. Как спасти активы?

Субсидиарная ответственность в банкротстве перестала быть экзотическим инструментом и превратилась в рутину. Каждое второе заявление о привлечении контролирующих лиц к ответственности суды удовлетворяют. За 10 лет — с 2015 по 2025 год — количество дел о субсидиарной ответственности выросло в десятки раз, объем взысканий исчисляется миллиардами рублей, а под ударом оказались не только «серые» директора, но и добросовестные собственники, допустившие управленческие ошибки. Однако в 2023–2025 годах статистика изменилась: число заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности пошло вниз. Означает ли это, что риски снизились? Разбираем реальную динамику, самые частые основания для привлечения и роль финансово-экономической экспертизы — как для защиты, так и для нападения. Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.

Главный вопрос 2026 года: риски субсидиарной ответственности снизились или выросли?

Смотрим на цифры. По данным Федресурса (единый федеральный реестр сведений о банкротстве), количество заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности росло с 2015 по 2022 год. Затем — коррекция вниз. Что стоит за этим снижением? Эксперты выделяют три основных фактора: Общее сокращение числа корпоративных банкротств. Меньше банкротств — меньше заявлений о субсидиарной ответственности. Пропорция сохраняется. Повышение издержек судебного процесса. Кредиторы и арбитражные управляющие стали более избирательными: идут в суд только тогда, когда есть реальные шансы на взыскание, а не «для галочки». Частичный переток требований во внебанкротную ответственность. Контролирующих лиц всё чаще привлекают к ответственности вне рамок дела о банкротстве — по общим основаниям Гражданского кодекса. Ключевой вывод: снижение количества заявлений не означает снижения рисков. Это означает повышение качества работы кредиторов и управляющих. Если раньше заявление подавали «на всякий случай», то теперь — только когда доказательная база готова. А значит, если дело дошло до суда, шансы на привлечение выросли.

Статистика 2025 года: каждый второй ответит лично

Доля удовлетворённых заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности: 2023 год — 52,8%

2024 год — 52,1%

2025 год — 54,4% Каждое второе требование кредиторов или управляющего суд признаёт обоснованным. Более того, в 2025 году процент удовлетворения вырос до рекордных 54,4%. Объёмы взысканий (рис. 3 по данным Федресурса): Совокупный объем требований по субсидиарной ответственности исчисляется десятками миллиардов рублей. При этом даже частичное удовлетворение таких требований означает для контролирующего лица потерю личного имущества — квартир, машин, дач, счетов. Что это значит для собственника бизнеса и директора: Если против вас подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, вероятность негативного исхода — более 50%. Это не «теоретический риск». Это статистика.

Топ-5 оснований для привлечения к субсидиарной ответственности

На основе аналитики судебной практики выделены наиболее частые причины, по которым контролирующих лиц привлекают к субсидиарной ответственности: Основание Доля от общего числа дел Неподача заявления о банкротстве (ст. 9 Закона о банкротстве) 32% Совершение убыточных сделок, приведших к банкротству 32% Неподача бухгалтерской отчетности / искажение данных 23% Вывод активов (сделки с аффилированными лицами, безвозмездные сделки) 9% Налоговые правонарушения 3% Ключевая закономерность: в 87% случаев основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является либо бездействие (неподача заявления о банкротстве, непредоставление отчётности), либо активные действия, которые суд признаёт убыточными для компании. Налоговые доначисления сами по себе — лишь 3% дел.

Основание № 1: Неподача заявления о банкротстве (32% дел)

Это самое массовое основание. И самое опасное, потому что оно не требует доказывания умысла или недобросовестности. Достаточно доказать, что: у компании наступили признаки объективного банкротства (недостаточность имущества, невозможность расплатиться с кредиторами);

руководитель / собственник знал или должен был знать об этом;

заявление о банкротстве не было подано в установленный срок (обычно — 30 дней с момента наступления признаков банкротства). Что нужно знать: обязанность подать заявление о банкротстве возникает не тогда, когда компания уже «умерла», а тогда, когда стало очевидно, что удовлетворить требования всех кредиторов за счёт имущества компании невозможно. Определить этот момент — задача экспертов. Ошибка в расчётах на полгода — и вы уже нарушили статью 9 Закона о банкротстве.

Основание № 2: Убыточные сделки (32% дел)

Второе по частоте основание — совершение сделок, которые привели к банкротству или существенно увеличили размер кредиторской задолженности. Какие сделки суды признают убыточными: продажа имущества по заниженной цене (даже если это «рыночная цена», но она ниже балансовой стоимости);

выдача беспроцентных займов аффилированным лицам без обеспечения;

перевод активов на новое юрлицо с тем же бенефициаром («схема дробления»);

оплата услуг по завышенным ценам (аутсорсинг, консалтинг);

дарение имущества. Важнейший нюанс 2026 года: суды уже не требуют доказывать прямой умысел на причинение вреда. Достаточно доказать, что сделка была экономически необоснованной и совершена в период, когда компания уже испытывала финансовые трудности. Бремя доказывания разумности сделки ложится на директора.

Основание № 3: Неподача бухгалтерской отчетности (23% дел)

Это основание часто недооценивают. Кажется: «не сдал отчётность — оштрафуют на 500 рублей». На практике — всё гораздо серьёзнее. Если контролирующее лицо не передало финансовому управляющему бухгалтерскую и иную документацию компании, либо документация утрачена, либо данные в ней искажены — это презумпция вины. Согласно пункту 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, отсутствие документации или её искажение предполагается причиной невозможности погасить требования кредиторов. Что это значит: кредитору не нужно доказывать, что вы выводили активы. Достаточно доказать, что вы не сдали отчётность или «потеряли» документы. Дальше вы сами должны доказывать, что это не ваша вина и что документы не помогли бы кредиторам.

Роль экспертизы в спорах о субсидиарной ответственности

С ростом числа дел о субсидиарной ответственности выросло и значение финансово-экономической экспертизы. Эксперты нужны и кредиторам (чтобы доказать вину контролирующих лиц), и самим контролирующим лицам (чтобы опровергнуть обвинения). Что устанавливает экспертиза в делах о субсидиарной ответственности: Вопрос эксперту Для чего Когда наступило объективное банкротство компании? Чтобы определить момент возникновения обязанности подать заявление о банкротстве Были ли сделки экономически обоснованными? Чтобы доказать или опровергнуть убыточность сделок Каков реальный размер вреда, причинённого кредиторам? Чтобы определить сумму субсидиарной ответственности Была ли документация достаточной для выявления активов? Чтобы опровергнуть презумпцию вины при непередаче документов Есть ли причинно-следственная связь между действиями КДЛ и банкротством? Ключевой вопрос для привлечения к ответственности Ключевой тренд 2025–2026 годов: Суды всё чаще назначают экспертизу по собственной инициативе, если видят, что стороны не представили достаточных доказательств. При этом суды доверяют заключениям экспертов, если те отвечают на все поставленные вопросы и обоснованы.

Защита от субсидиарной ответственности: как снизить риски

Для действующего бизнеса (до банкротства): Ведите документацию безупречно. Бухгалтерская отчётность, договоры, первичка — всё должно быть в порядке, подписано, заархивировано. Утрата документов — автоматический риск. Не затягивайте с банкротством, если компания уже не может платить. Подать заявление о банкротстве — это не «признать себя банкротом», а выполнить обязанность, установленную законом. Чем раньше подадите, тем меньше риск. Любую крупную сделку сопровождайте обоснованием. Если вы продаёте имущество ниже рынка — пусть будет отчёт оценщика, решение совета директоров, пояснительная записка. Без документов — сделка под ударом. Разделяйте личные и корпоративные финансы. Никаких переводов со счёта компании на личную карту, никаких беспроцентных займов учредителю без обеспечения. Для контролирующего лица в процедуре банкротства: Сотрудничайте с финансовым управляющим. Передайте все документы, которые у вас есть. Даже если документы неидеальны — частичная передача лучше, чем полное молчание. Закажите досудебную экспертизу. Своя экспертиза, которая подтвердит, что момент объективного банкротства наступил позже, чем утверждает кредитор, — ваше главное оружие. Фиксируйте все управленческие решения. Протоколы, приказы, служебные записки — если вы принимали решение, исходя из данных бухгалтерии, и эти данные оказались неверными, вина может лежать на бухгалтере, а не на вас. Не пытайтесь «вывести активы» в предбанкротный период. Суды видят всё. Блокчейн-аналитика, запросы в банки, допросы контрагентов — 95% сделок по выводу активов оспариваются.

Что изменилось в 2025–2026 годах: три ключевых тренда

Тренд № 1. Снижение количества дел — повышение качества требований Как отмечалось выше, число заявлений о субсидиарной ответственности сократилось, но процент удовлетворения вырос. Кредиторы и управляющие стали лучше готовить доказательственную базу, чаще привлекать экспертов, точнее формулировать основания. «Слабые» иски отсеялись. Оставшиеся — опасны. Тренд № 2. Экспертиза становится обязательной В спорах о субсидиарной ответственности уже недостаточно просто указать на убыточность сделки. Нужно доказать, что именно эта сделка стала причиной банкротства. Без заключения эксперта сделать это практически невозможно. Суды сами назначают экспертизу, если видят, что стороны не справляются. Тренд № 3. Внебанкротная субсидиарка — новый фронт Всё больше требований о привлечении контролирующих лиц к ответственности предъявляется вне рамок дела о банкротстве — по правилам статьи 53.1 ГК РФ (ответственность за убытки, причинённые юридическому лицу). Эта процедура быстрее и дешевле для кредитора. Риски — те же, но процессуальных гарантий меньше.

Выводы: субсидиарная ответственность в 2026 году — новый стандарт