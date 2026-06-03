Субординация не приговор: ВС РФ разрешил аффилированным кредиторам взыскивать долги с новых КДЛ

В практике банкротства давно сложилось правило: если кредитор аффилирован с должником и предоставил компенсационное финансирование, его требование субординируется (понижается в очереди) и удовлетворяется только после всех независимых кредиторов, а зачастую — в порядке «после ликвидационной квоты». Это справедливо: свои риски инсайдер должен нести сам. Но что, если после того, как такой кредитор выдал займы, в компании полностью сменился контроль, а новые бенефициары вывели активы и довели фирму до банкротства? Вправе ли «аффилированный» кредитор требовать возмещения своих убытков с новых контролирующих лиц? До недавнего времени суды отвечали отрицательно, ссылаясь на формальный запрет. Однако 16 апреля 2026 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла Определение № 306-ЭС23-23161(2) по делу № А06-10690/2022, которое меняет сложившийся подход. Разбираем пределы субординации и новый механизм защиты для инвесторов, попавших под управление недобросовестных менеджеров. Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.

1. Фабула дела: от займов к утрате контроля и активов

Дело началось с обычной истории корпоративного финансирования, но затем приобрело неожиданный поворот. Первый период (2013–2014 годы): Кредитор Филякова Т.Г. предоставила АО «Седлистое» несколько займов. На тот момент должник через корпоративную структуру контролировался родственниками кредитора. Аффилированность была очевидной. Второй период (2017–2019 годы): Произошла полная смена корпоративного контроля. Бенефициарами и руководителями общества стали члены семьи Журавлевых. Кредитор Филякова к новым владельцам никакого отношения не имела — аффилированность между ними отсутствовала. Третий период (2021–2022 годы): Новые бенефициары (Журавлевы) совершили ряд сделок, в результате которых из общества были выведены основные средства по заниженной стоимости. Компания стала объективно банкротом. Банкротство: Требования Филяковой Т.Г. были субординированы. Суд квалифицировал займы как компенсационное финансирование, предоставленное в условиях имущественного кризиса аффилированному лицу. Кредитор оказался в очереди, предшествующей распределению ликвидационной квоты (фактически — получит деньги в последнюю очередь, если они останутся).

Журавлевы были привлечены к субсидиарной ответственности за вывод активов и доведение компании до банкротства. Но из объёма этой ответственности суды исключили требования Филяковой. Основание — она аффилирована с должником (пусть и в прошлом), а пункт 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве не позволяет включать требования заинтересованных лиц в размер субсидиарной ответственности.

2. Позиция судов нижестоящих инстанций: формальный запрет

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали во включении требований Филяковой в объём субсидиарной ответственности Журавлевых. Аргументация была простой и формальной: Абзац 3 пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве гласит: «В размер субсидиарной ответственности не включаются требования, принадлежащие заинтересованным лицам».

Филякова признана аффилированным лицом по отношению к должнику (это установлено при субординации её требований).

Субсидиарная ответственность — экстраординарный механизм защиты независимых кредиторов, к требованиям аффилированных лиц он неприменим. Логика судов: раз ты когда-то был «своим», то и неси риски до конца — даже если компанию разорили другие люди.

3. Что сказал Верховный Суд: три ключевых вывода

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отменила судебные акты в обжалуемой части и направила спор на новое рассмотрение, указав, что требования Филяковой подлежат включению в объём субсидиарной ответственности Журавлевых. Вывод № 1. Иная цель нормы об исключении требований аффилированных лиц Абзац 3 пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве направлен на недопустимость совпадения должника и кредитора в одном лице в рамках деликтного обязательства. Смысл нормы — не в тотальном запрете для любых аффилированных лиц, а в предотвращении ситуации, когда требование по сути принадлежит самому должнику (через подконтрольное лицо) и включается в субсидиарку, увеличивая искусственную задолженность. Вывод № 2. Аффилированность нужно оценивать по отношению к ответчику, а не к должнику Суды нижестоящих инстанций оценивали заинтересованность кредитора по отношению к должнику в момент выдачи займов (2013–2014 годы). Однако для целей применения статьи 61.11 Закона о банкротстве правовое значение имеет наличие заинтересованности между кредитором и конкретным лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности. В данном случае: Филякова не была аффилирована с Журавлевыми (ответчиками по субсидиарке).

На момент совершения сделок по выводу активов (2021–2022 годы) Филякова уже не контролировала общество.

Следовательно, запрет на включение требований «заинтересованных лиц» к ней не применим — она не заинтересована по отношению к ответчикам. Вывод № 3. Субординация и деликтная ответственность — разные правовые сферы Верховный Суд подчеркнул: субординация требований по признаку предоставления компенсационного финансирования влияет исключительно на очерёдность удовлетворения требований за счёт конкурсной массы самого должника. Это не лишает кредитора права на возмещение вреда в рамках самостоятельного деликтного иска к третьим лицам (КДЛ) , чьи недобросовестные действия привели к невозможности исполнения обязательства. Иное толкование означало бы необоснованное освобождение виновных лиц (Журавлевых) от гражданско-правовой ответственности перед частью кредиторов только потому, что эти кредиторы когда-то были аффилированы с должником при ином составе контролирующих лиц.

4. Правовая конструкция: как это работает

Новый подход Верховного Суда можно представить в виде таблицы: Фактор Значение для субсидиарной ответственности Аффилированность кредитора с должником на момент выдачи займов Основание для субординации требования (понижение очереди в конкурсе самого должника). НО не препятствие для взыскания с иных КДЛ Аффилированность кредитора с ответчиком по субсидиарке Если есть — требование не включается в объём субсидиарки (запрет п. 11 ст. 61.11) Смена контроля над должником Ключевой момент. Кредитор, потерявший контроль, не должен нести риски действий новых недобросовестных менеджеров Природа субсидиарной ответственности Это деликтное обязательство виновного лица перед всеми кредиторами, чьи права нарушены его действиями. Аффилированность с должником в прошлом не лишает права на возмещение вреда от нового правонарушителя

5. Значение Определения для практики банкротства

Для «старых» кредиторов (инвесторов), утративших контроль: Появляется механизм защиты: даже если ваше требование субординировано (вы признаны предоставлявшим компенсационное финансирование), вы можете взыскать убытки с новых контролирующих лиц, которые вывели активы.

Главное доказательство в суде: отсутствие аффилированности с ответчиками по субсидиарке. Наличие аффилированности с должником в прошлом — не препятствие. Для новых КДЛ (недобросовестных менеджеров): Риски выросли. Ранее можно было рассчитывать, что «старые» аффилированные кредиторы не смогут предъявить требования в рамках субсидиарки. Теперь — смогут.

Единственная защита — доказывать, что старый кредитор также контролировал или направлял действия новых менеджеров (фактическая аффилированность в период совершения сделок). Для арбитражных управляющих и кредиторов (независимых): Увеличивается конкурсная масса за счёт включения требований «субординированных» кредиторов в объём субсидиарной ответственности новых КДЛ.

Это повышает шансы на реальное взыскание с виновных лиц, поскольку сумма требований растёт. Для судов: Сформирован стандарт: при определении возможности включения требования в субсидиарную ответственность оценивается аффилированность между кредитором и конкретным ответчиком, а не абстрактная «связь с должником в прошлом».

Аффилированность должна существовать на момент совершения правонарушения (вывода активов, доведения до банкротства).

6. Соотношение с предыдущей практикой и риски расширительного толкования

Важно понимать, что данное Определение не открывает «шлюзы» для всех аффилированных кредиторов. Оно касается только тех случаев, где произошла смена корпоративного контроля, а новый контролирующий субъект совершил деликт. Границы применения: Кредитор не должен быть аффилирован с ответчиком по субсидиарке. Если кредитор и новый директор — родственники или одно лицо, запрет на включение требования в субсидиарку сохраняется. Кредитор не должен одобрять или направлять действия новых менеджеров. Если установлено, что «старый» бенефициар продолжал фактически управлять компанией через подконтрольных номинальных директоров, суд может признать аффилированность на период деликта. Субординация самого требования остаётся в силе при распределении конкурсной массы должника. Кредитор не получает приоритет перед независимыми кредиторами. Он лишь получает право участвовать в субсидиарном взыскании с новых КДЛ. Риск расширительного толкования: Некоторые суды могут попытаться распространить логику Верховного Суда на все случаи аффилированности в прошлом, игнорируя требование об отсутствии связи с ответчиком. Однако из текста Определения очевидно, что ключевой критерий — именно отсутствие заинтересованности между кредитором и конкретным привлекаемым лицом.

7. Алгоритм действий для субординированного кредитора

Если ваше требование к должнику субординировано (признано компенсационным финансированием), но в деле о банкротстве есть иные контролирующие лица, чьи действия привели к утрате активов: Шаг 1. Убедитесь, что вы не аффилированы с этими лицами. Соберите доказательства: отсутствие родственных связей, корпоративных отношений, общих бизнес-проектов, согласованных действий. Шаг 2. Заявите о включении вашего требования в объём субсидиарной ответственности этих КДЛ. Ссылайтесь на Определение ВС РФ от 16.04.2026 № 306-ЭС23-23161(2). Шаг 3. Докажите, что именно действия этих лиц привели к невозможности погашения вашего требования. Это стандартный элемент субсидиарной ответственности — причинно-следственная связь между деликтом и убытками кредитора. Шаг 4. Учитывайте, что вы не получите преимущества перед независимыми кредиторами при распределении конкурсной массы должника. Но в рамках субсидиарной ответственности ваше требование будет конкурировать на равных с другими (при отсутствии аффилированности с ответчиком).

Заключение