Субординация ≠ отказ от субсидиарки: ВС РФ разрешил бывшим бенефициарам взыскивать убытки с новых КДЛ

В практике банкротства прочно устоялся подход: если аффилированный кредитор дал деньги в условиях имущественного кризиса, его требование субординируется — опускается ниже всех независимых кредиторов, почти в очередь «собственников». Это логично: никто не должен получать выгоду от финансирования собственной же компании на грани краха. Но что делать, если после «своего» займа контроль над должником полностью меняется? Новое КДЛ выводит активы, и компания лопается уже по их вине. Вправе ли первый кредитор, чьи деньги давно внутри, претендовать на субсидиарную ответственность новых бенефициаров? Нижестоящие суды отказали, сославшись на формальную аффилированность. Верховный Суд сказал: нет, так нельзя. Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.

Хронология дела: от родственников к «чужим» выгодоприобретателям

Период Событие 2013–2014 гг. Кредитор Филякова Т.Г. предоставила займы АО «Седлистое». Компания контролировалась её родственниками. 2017–2019 гг. Полная смена корпоративного контроля. Новые бенефициары — семья Журавлевых (не связаны с Филяковой). 2021–2022 гг. Журавлевы выводят основные средства должника по заниженной цене → объективное банкротство. В рамках дела о банкротстве Требования Филяковой субординированы как «компенсационное финансирование» (ст. 10 ГК РФ, обзор практики ВС РФ). Там же Журавлевы привлечены к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства. Спор Филякова просит включить её требование в реестр субсидиарной ответственности Журавлевых.

Что решили суды нижестоящих инстанций?

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций единодушно отказали кредитору. Их логика — формально-буквальная: Абз. 3 п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве: «в размер субсидиарной ответственности не включаются требования, принадлежащие заинтересованным лицам». Поскольку Филякова уже признана аффилированной с должником (иначе не было бы субординации), то доступ к «субсидиарке» для неё закрыт — вне зависимости от того, кто именно и когда выводил активы. Ключевая ошибка судов, по мнению ВС РФ: они оценивали аффилированность на момент выдачи займа, а не на момент совершения деликта новыми КДЛ.

Позиция Верховного Суда РФ: три главных вывода

№ Вывод ВС РФ Почему это важно 1 Цель нормы — не допустить совпадения должника и кредитора в одном лице. Если вы не являетесь тем самым КДЛ, которое причинило вред, запрет не работает. Механизм субсидиарки — не карательный для всех аффилированных, а компенсаторный для потерпевших от конкретного нарушителя. 2 Аффилированность нужно оценивать относительно конкретного привлекаемого к ответственности лица (здесь — Журавлевы), а не должника абстрактно. Филякова и Журавлевы — чужие друг другу люди. Их «общая» аффилированность с АО «Седлистое» в разное время не создаёт конфликта интересов между ними. 3 Субординация и деликт — разные правовые институты. Субординация регулирует очерёдность внутри конкурсной массы самого должника. А субсидиарка — это самостоятельный иск о возмещении вреда от третьих лиц. Иное толкование означало бы, что виновные КДЛ получают индульгенцию за счёт формальной аффилированности прежнего инвестора. Прямая цитата из мотивировки ВС РФ (свободный пересказ):

«Субординированный кредитор принимает на себя риски объективного банкротства компании, но не риск того, что последующий менеджмент сознательно выведет активы. Деликтная ответственность новых КДЛ перед таким кредитором ничем не отличается от ответственности перед любым независимым кредитором».

Что это меняет на практике?

Раньше (до 16.04.2026)

↓

Бывший бенефициар, чьи требования субординировали, не мог претендовать на взыскание с новых КДЛ, даже если те намеренно обанкротили компанию.

Результат: новые «менеджеры-кидалы» уходили от ответственности перед старыми инвесторами. Теперь (после Определения)

↓

✅ Право на включение в реестр субсидиарки определяется не тем, был ли ты когда-то аффилирован с должником, а тем, есть ли аффилированность между тобой и конкретным ответчиком (КДЛ).

✅ Субординация — не приговор, а лишь очерёдность получения денег от самого должника. Для иска к виновному КДЛ она значения не имеет.

Таблица: итоговые правила для кредиторов и КДЛ

Субъект Что меняется Старый бенефициар (субординированный кредитор) Теперь может «зайти» в субсидиарку новых КДЛ, если докажет, что они вывели активы. Главное — отсутствие аффилированности с этими лицами. Новое КДЛ (привлекаемое к субсидиарке) Не получится отмахиваться фразой: «А вы сами были аффилированы с должником, когда давали займы, так что ваши деньги — ваши проблемы». Арбитражный управляющий Должен проверять не только факт субординации, но и цепочку смены контроля. Если КДЛ разные — включать старого кредитора в реестр субсидиарки. Независимые кредиторы Без изменений. Они по-прежнему в приоритете перед субординированными в конкурсной массе, но на деликтные иски старых бенефициаров их права не влияют.

Резюме для проверки своих дел