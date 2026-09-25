Сотрудник ушел к конкуренту и забрал клиентов: что может сделать работодатель

Увольнение ценного сотрудника само по себе неприятно, но настоящий конфликт начинается, когда вместе с ним уходят клиенты, коммерческие предложения, базы, переписка и внутренняя информация компании.

Работодателю важно разделять две ситуации. Первая — сотрудник просто использует свой опыт и профессиональные связи. Вторая — он уносит конкретную конфиденциальную информацию, которую компания реально защищала. Во втором случае уже можно говорить о претензиях, убытках и защите коммерческой тайны.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые, корпоративные и имущественные споры.