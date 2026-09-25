Сотрудник причинил компании убытки: как взыскать деньги с работника

Для бизнеса это одна из самых денежных категорий трудовых споров. Ошибка сотрудника может стоить компании сотни тысяч или миллионы рублей: испорчен товар, сорван контракт, потеряно оборудование, клиенту выплачена компенсация, возник налоговый или договорный штраф.

Но взыскать с работника всю сумму далеко не всегда просто. Работодателю нужно доказать не только сам ущерб, но и вину сотрудника, причинную связь, размер убытка и соблюдение процедуры привлечения к материальной ответственности.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, взыскание ущерба с работников и защиту работодателей.