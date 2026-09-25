Сотрудник причинил компании убытки: как взыскать деньги с работника

Для бизнеса это одна из самых денежных категорий трудовых споров. Ошибка сотрудника может стоить компании сотни тысяч или миллионы рублей: испорчен товар, сорван контракт, потеряно оборудование, клиенту выплачена компенсация, возник налоговый или договорный штраф.
Но взыскать с работника всю сумму далеко не всегда просто. Работодателю нужно доказать не только сам ущерб, но и вину сотрудника, причинную связь, размер убытка и соблюдение процедуры привлечения к материальной ответственности.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, взыскание ущерба с работников и защиту работодателей.
Когда с сотрудника можно взыскать ущерб
Сам факт ошибки недостаточен.
Нужно показать конкретную цепочку:
действие работника → нарушение обязанности → прямой действительный ущерб → размер потерь → вина сотрудника.
Если хотя бы одно звено не доказано, взыскание становится проблемным.
Можно ли взыскать с работника всю сумму убытков
Не всегда.
По общему правилу материальная ответственность работника ограничена. Полная ответственность возникает только в предусмотренных законом случаях.
Поэтому для работодателя принципиально важно заранее понимать, есть ли основания требовать всю сумму, а не только ограниченный размер.
Что чаще всего пытаются взыскать с сотрудников
Ситуация
Что нужно доказать
Повреждение оборудования
Стоимость ремонта или утраты
Недостача товара
Реальный размер недостачи
Ошибка в платежах
Конкретную потерю компании
Утрата документов
Реальные финансовые последствия
Штраф от контрагента
Связь штрафа с действиями сотрудника
Потеря клиента
Доказанный прямой ущерб, а не предположения
Самая сложная зона — попытка взыскать упущенную выгоду. Трудовое право значительно жестче ограничивает такие требования.
Можно ли взыскать штраф, который компания заплатила из-за сотрудника
Иногда да, но не автоматически.
Нужно доказать, что штраф возник именно из-за виновного нарушения работника и является реальным ущербом работодателя.
Если же причиной были организационные ошибки самой компании, отсутствие контроля или действия нескольких лиц, переложить всю сумму на одного сотрудника будет сложно.
Что делать до удержания денег из зарплаты
Нельзя просто вычесть ущерб по решению руководителя.
Работодателю нужно провести проверку, установить размер ущерба, запросить объяснения и оформить документы.
Чем больше сумма, тем опаснее пытаться решать вопрос одним приказом.
Когда лучше идти в суд
Если сотрудник не согласен с ущербом или сумма существенная, судебное взыскание зачастую безопаснее самовольных удержаний.
Особенно если речь идет о сотнях тысяч или миллионах рублей.
Тогда у работодателя появляется возможность полноценно доказать размер ущерба, вину и причинную связь.
Главный вывод
Для работодателя материальная ответственность сотрудника — это не история «он ошибся, пусть платит».
Сильная позиция выглядит так:
обязанность была закреплена → нарушение доказано → ущерб посчитан → вина установлена → процедура соблюдена.
Именно поэтому в крупных спорах документы, созданные до конфликта, часто стоят работодателю больше, чем последующие объяснения.