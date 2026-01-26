Субординация, когда директор ваш знакомый или друг семьи
И все вопросы по отсутствующим документам должны решаться по электронной почте, без звонков и личных визитов к ответственным менеджерам.
Служебная записка по отсутствующим документам предоставляется главному бухгалтеру и пусть он дальше использует административные рычаги воздействия на менеджеров.
А вообще - буду запрашивать документы у поставщиков, и в случае их отсутствия, буду подписывать акты сверок с расхождениями. Пусть поставщики сами связываются с менеджерами и обмениваются закрывающими документами с ними.
Это нарушает порядок в учете и красоту картины. Но война на работе и неуставные отношения с директором уже довели до психолога.
Если бы бухгалтерия и менеджеры обменивались документами так же активно, как обвинениями, у нас бы не было ни одного недостающего акта!