Субординация, когда директор ваш знакомый или друг семьи

Собираюсь бороться с вредной привычкой ходить по всем своим вопросам к директору. У меня есть главный бухгалтер для этого.

И все вопросы по отсутствующим документам должны решаться по электронной почте, без звонков и личных визитов к ответственным менеджерам.

Служебная записка по отсутствующим документам предоставляется главному бухгалтеру и пусть он дальше использует административные рычаги воздействия на менеджеров.

А вообще - буду запрашивать документы у поставщиков, и в случае их отсутствия, буду подписывать акты сверок с расхождениями. Пусть поставщики сами связываются с менеджерами и обмениваются закрывающими документами с ними.

Это нарушает порядок в учете и красоту картины. Но война на работе и неуставные отношения с директором уже довели до психолога.