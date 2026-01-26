ОК БСН моб 3500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
RozaNika

Субординация, когда директор ваш знакомый или друг семьи

Собираюсь бороться с вредной привычкой ходить по всем своим вопросам к директору. У меня есть главный бухгалтер для этого.

И все вопросы по отсутствующим документам должны решаться по электронной почте, без звонков и личных визитов к ответственным менеджерам.

Служебная записка по отсутствующим документам предоставляется главному бухгалтеру и пусть он дальше использует административные рычаги воздействия на менеджеров.

А вообще - буду запрашивать документы у поставщиков, и в случае их отсутствия, буду подписывать акты сверок с расхождениями. Пусть поставщики сами связываются с менеджерами и обмениваются закрывающими документами с ними.

Это нарушает порядок в учете и красоту картины. Но война на работе и неуставные отношения с директором уже довели до психолога.

Дата публикации: 23.02.2026, 10:38

Информации об авторе

RozaNika

RozaNika

1 подписчик2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Контур
Миграционный учет

Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД

Рост штрафов и усиление контроля со стороны МВД делают миграционный учет важной частью работы гостиниц и других объектов размещения. Ошибки в уведомлениях о прибытии и убытии иностранцев могут стоить сотни тысяч рублей. Разберем, какие требования действуют сейчас и как тариф «ФМС» в Контур.Отель помогает снизить риски.

Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД

Комментарии

1
  • Татьяна Жукова

    Если бы бухгалтерия и менеджеры обменивались документами так же активно, как обвинениями, у нас бы не было ни одного недостающего акта!

ГлавнаяЗащитник