Налоговая проверка не завершена, а уголовное дело уже возбудили. Когда это незаконно?

Введение
У собственников и руководителей бизнеса часто преобладает убеждение:
Мы же не преступники, уголовного дела тут точно не будет.
К сожалению, на практике бывает иначе.
Вот возьмем неуплату налогов и сборов. В подобных случаях предусмотрен специальный порядок передачи материалов в следствие для решения вопроса - возбуждать уголовное дело или нет.
И иногда такой порядок умудряются нарушить. Так, уголовное дело возбуждается ещё до того, как налоговая завершила свою работу и предоставила бизнесу законную возможность рассчитаться с бюджетом.
И сегодня мы разберем свежее Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2026 года, которое может стать серьёзной опорой для многих из вас.
Как должен работать правовой механизм
В законе выстроена определенная последовательность, чтобы налоговый спор не превращался в уголовное преследование раньше положенного:
1. Налоговый орган проводит проверку и по её результатам выносит решение о привлечении к ответственности.
2. Решение вступает в законную силу.
3. С этого дня у налогоплательщика есть 75 дней на добровольное исполнение обязанности по уплате недоимок, пеней и штрафов через единый налоговый счёт (п. 3 ст. 32 НК РФ).
4. Только если по истечении 75 дней денег на ЕНС недостаточно, налоговый орган обязан в течение 10 дней направить материалы в следственные органы.
Исключительно эти материалы, направленные с соблюдением описанной процедуры, служат законным поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 198–199.2 УК РФ. Это закреплено в ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ и неоднократно подчёркивалось в разъяснениях Пленума Верховного Суда.
Параллельно существует система межведомственного обмена информацией (п. 3 ст. 82 НК РФ), но она не заменяет обязательный порядок направления материалов по ст. 32. Иными словами, предварительное информирование следствия не даёт права возбуждать дело до истечения 75-дневного срока после вступления в силу решения налогового органа.
Что же на практике
На деле этот порядок нередко нарушался. Следственные органы получали от налоговиков акты проверок, протоколы допросов, выписки по счетам и на их основании возбуждали уголовные дела, не дожидаясь ни вступления решения в силу, ни истечения установленного срока на добровольную уплату.
Таким образом, уголовное преследование стартовало раньше, чем бизнесу давали законный шанс урегулировать проблему в налоговой плоскости.
Позиция Верховного Суда: дело Паравозина и Золоторевского
26 мая 2026 года Судебная коллегия Верховного Суда РФ вынесла Определение по делу № 5-УД26-43-К2, которым отменила приговор Зюзинского районного суда г.Москвы и все последующие судебные акты.
Ситуация заключалась в следующем. Ещё в мае 2022 года налоговый орган направил в следственный отдел копию акта выездной проверки и сопутствующие документы. Впоследствии, 6 октября 2022 года, следователь возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
При этом решение о привлечении к ответственности было вынесено налоговым органом лишь 9 сентября 2022 года, а его копия была запрошена следователем только 20 декабря 2022 года и приобщена к делу 23 декабря. На момент возбуждения уголовного дела решение не только не вступило в силу, но и не было официально передано в качестве повода в порядке ст. 32 НК РФ.
Верховный Суд указал:
суды нижестоящих инстанций не учли бланкетный характер ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ, которая отсылает и к п. 3 ст. 82, и к п. 3 ст. 32 Налогового кодекса. Материалы, поступившие в следственный орган до вступления решения в силу, не могли служить законным поводом к возбуждению уголовного дела.
Это признано существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора и направление дела на новое судебное разбирательство иным составом суда.
Для меня, как для человека, который ранее сам работал в следственных органах, это важный маркер. Суд всё-таки подтвердил, что правила процедуры существуют не для формальности, их нужно соблюдать.
Почему это касается каждого предпринимателя
Когда процедура нарушается, бизнес лишается законной возможности спокойно оценить риски, добровольно исполнить налоговую обязанность и избежать уголовного преследования. Вместо этого сразу запускается механизм следственных действий: обыски, допросы, аресты счетов, репутационные потери. Даже если вы готовы погасить задолженность или её часть, дело уже идёт по уголовной траектории, и повернуть его вспять кратно сложнее.
Поэтому в подобных случаях следует не доводить ситуацию до крайней черты. Но если обстоятельства уже обострились, важно вовремя выявить процессуальные нарушения. Как показывает свежее решение Верховного Суда, именно они порой становятся единственным способом защиты и полной отмене обвинительных судебных актов.
Что делать, если в вашем бизнесе идёт налоговая проверка или уже просматриваются уголовные риски
Не оставляйте без контроля 75-дневный срок. Это ваше законное окно для добровольной уплаты и остановки передачи материалов в следствие.
Фиксируйте все процессуальные моменты: даты вступления решений в силу, переписку с налоговым органом, действия инспекторов и следователей.
При первых признаках возбуждения уголовного дела до соблюдения порядка по ст. 32 НК РФ немедленно заявляйте о процессуальных нарушениях.
Параллельно готовьте сильную позицию по существу налоговых претензий.Нарушение процедуры не освобождает от обязанности платить налоги, но способно защитить вас от незаконного уголовного преследования.
Если вы чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля, не откладывайте обращение за профессиональной помощью. Чем раньше будут проанализированы обстоятельства, тем больше возможностей сохранить и бизнес, и ваше душевное равновесие.
Берегите себя и своё дело.
