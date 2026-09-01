В России уберут вычет процентов по займам из налоговой базы?

И все будет считаться у нас, как на Западе.

Вы обратили внимание, что наши российские Налоговики и Минфин уже давно ничего сами "не выдумывают"?

Сначала "подсмотрели" у европейцев-американцев тему с КИКами, потом - с налогообложением процентов по вкладам, постепенно сдвигают шкалу НДФЛ, чтобы она стала выше, чем корпоративный налог...

И вот, похоже, фискалы готовят нам еще одну новацию, подсмотренную "там, на Западе": ограничение на вычет процентов из налоговой базы.

Это что еще за “зверь” такой?

Тем, кто имеет дело с займами из-за границы, уже давно знакомы с неприятным правилом "тонкой капитализации".

Если кратко, то его суть в том, что проценты, которые вы платите по займу, могут, при определенных условиях, считаться "дивидендами", в целях налогообложения. Т.е. выплачиваться из чистой прибыли (а это значит, что налоги возникнут, даже, при убытках) и перечисляться за границу с налогами у источника выплаты.

Некоторых клиентов это правило "бесит" на столько, что они даже готовы выдавать себе займы под нулевую ставку, лишь бы с правилом "тонкой капитализации" себе голову не морочить.

Так вот, что-то подобное, в России, скоро будет касаться ВСЕХ займов (а не только полученных от нерезидентов).

Собственно, детали - за малым:

1) думают, просто распространить правило "тонкой капитализации" на всех?

или пойти другим путем и

2) ограничить вычет процентов из налоговой базы до 30% EBITDA?

В принципе, и один, и другой подход "на Западе" имеет место быть.

Поэтому, готовьтесь, ребята, скоро головной боли с займами прибавится.

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