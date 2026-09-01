В России уберут вычет процентов по займам из налоговой базы?
И все будет считаться у нас, как на Западе.
Вы обратили внимание, что наши российские Налоговики и Минфин уже давно ничего сами "не выдумывают"?
Сначала "подсмотрели" у европейцев-американцев тему с КИКами, потом - с налогообложением процентов по вкладам, постепенно сдвигают шкалу НДФЛ, чтобы она стала выше, чем корпоративный налог...
И вот, похоже, фискалы готовят нам еще одну новацию, подсмотренную "там, на Западе": ограничение на вычет процентов из налоговой базы.
Это что еще за “зверь” такой?
Тем, кто имеет дело с займами из-за границы, уже давно знакомы с неприятным правилом "тонкой капитализации".
Если кратко, то его суть в том, что проценты, которые вы платите по займу, могут, при определенных условиях, считаться "дивидендами", в целях налогообложения. Т.е. выплачиваться из чистой прибыли (а это значит, что налоги возникнут, даже, при убытках) и перечисляться за границу с налогами у источника выплаты.
Некоторых клиентов это правило "бесит" на столько, что они даже готовы выдавать себе займы под нулевую ставку, лишь бы с правилом "тонкой капитализации" себе голову не морочить.
Так вот, что-то подобное, в России, скоро будет касаться ВСЕХ займов (а не только полученных от нерезидентов).
Собственно, детали - за малым:
1) думают, просто распространить правило "тонкой капитализации" на всех?
или пойти другим путем и
2) ограничить вычет процентов из налоговой базы до 30% EBITDA?
В принципе, и один, и другой подход "на Западе" имеет место быть.
Поэтому, готовьтесь, ребята, скоро головной боли с займами прибавится.
Больше полезного в Телеграм
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию