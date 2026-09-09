Реакция Налоговой, когда компания берет в банке кредит, чтобы отдать его своему бенефициару

Не скажу, что такая практика встречается часто, но она - имеет место быть.

Итак, недавно мы оценивали налоговые риски Клиента по следующей схеме:

Российская компания клиента берет большой кредит в российском банке (на сотни миллионов, а то и на миллиарды рублей). Кредит этот, почти в полном объеме, "передается" в пользу бенефициара, тоже в виде кредита. Но ставки, по такому кредиту, будут меньше, чем компания взяла в банке (все-таки Бенефициар - не чужой человек). Ну, а Бенефициар, потратит эти средства на какие-то свои "прожекты"... Хочется верить, что кредит компании он все-таки вернет.

Как на "все это" посмотрит Налоговая?

Ну, на этот счет даже думать не надо: арбитражная практика уже сложилась.

Постановление АС Поволжского округа от 08.11.2024 №А65-1476/2024

Постановление АС Северо-Западного округа от 26.06.2024 №А66-8511/2022

Если кратко: Налоговики сочтут, что у компании, которая занимается подобным кредитным "посредничеством", отсутствует деловая цель и экономический смысл такой операции. Поэтому, как минимум, разницу в процентах по кредитам, фискалы из расходов компании уберут.

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