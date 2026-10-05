Часть уплаченных налогов по вкладам можно вернуть

Налоговые новации Минфина по “пассивным” доходам в целом и по налогу на проценты по вкладам в частности, конечно, никого не оставили равнодушным.

В этой связи, привожу полезный совет, действие которого скоро может истечь.

Итак, предположу, что налог с процентов по вкладам многие платят уже не в первый раз. Кто-то отделался парой сотен рублей, ну а кто-то заплатил сотни тысяч, а то и миллионы.

Но немногие знают, что заплатившим налог на доходы по вкладам за 2023-2024 годы, можно вернуть его полностью или значительную его часть.

И все потому, что проценты по вкладам, ранее, включались в общую налоговую базу для расчета НДФЛ. А раз так, то такой доход можно использовать для получения налоговых вычетов.

Например, можно заявить социальный вычет на лечение, обучение, благотворительность и фитнес для себя или близких родственников. Также доступен имущественный вычет при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке, а также вычет по индивидуальному инвестиционному счету при внесении на него средств.

Причем, возврат налога доступен и для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, ИП, самозанятые и пенсионеры.

Для получения налогового вычета потребуется заполнить декларацию 3-НДФЛ. К ней необходимо приложить документы, подтверждающие право на вычеты (договоры, платежные документы и справки, подтверждающие факт понесенных расходов).

Декларацию за 2023 год можно подать до конца 2026 года, за 2024 год - до конца 2027 года.

При этом, следует учитывать, что подобное "окно возможностей" ограничивается только 2023 и 2024 годами.

Так, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве (пункт 3 статьи 210 НК РФ), которые отменили возможность получения налогового вычета с процентов по вкладам.

Теперь налоговые вычеты применяются только к доходам, составляющим основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам из нее исключены, любые виды налоговых вычетов (стандартные, социальные или имущественные) к ним применяться больше не будут.

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