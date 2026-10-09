Купить 6 квартир в Италии и не думать про налоги: могут только бесстрашные русские?

Признаюсь, что за многие годы в консалтинге, у меня в голове сложилась следующая картинка:

📍клиенты "побогаче" - продуманно относятся к переезду за границу, заранее консультируются и все просчитывают;

📍остальные клиенты к переезду относятся менее осознанно и потому, именно они, зачастую, "влипают" за границей в разные истории.

И вот вчера, я узнаю, что в Италии предъявили обвинения россиянке уклонившейся от налогов на €11 млн.

Изначально, в поле зрения местной финансовой разведки она попала, когда купила пентхаус в Алассио стоимостью более 2 миллионов евро. Но на этом она не остановилась и в 2018 году приобрела еще шесть квартир в Лигурии (общей стоимостью в 5 миллионов евро).

Несмотря на то, что россиянка постоянно проживала в Италии с 2018 года, она не спешила декларировать в стране все свои доходы, включая зарубежные (читай - российские).

Поэтому, вопреки расхожему мнению, про отсутствие обмена информацией у России с недружественными государствами, итальянские следователи также изучили ее инвестиционный портфель в России, стоимостью 50 миллионов евро (более 4 млрд. рублей)

И выявили, что с 2019 по 2024 год женщина получила доходы на сумму около 7 миллионов евро от финансовых вложений, аренды и других источников, но не задекларировала их в Италии.

Кроме того, Финансовая гвардия выявила предполагаемую неуплату налога на зарубежную недвижимость на сумму более 4 миллионов евро. Ведомство также сообщило о незадекларированных зарубежных финансовых активах.

И теперь, помимо претензий в 11 миллионов евро, материалы по россиянке еще и переданы в местную Прокуратуру.

И вот как можно было оказаться такой...?

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