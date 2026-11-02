Как понравиться зарубежным банкирам?

В Вас как в клиенте должен быть заинтересован именно обслуживающий менеджер.

Конец октября преподнёс россиянам сразу два неприятных сюрприза: в Сербии лицензии лишился ALTA Banka, а в Аргентине банк Galicia стал закрывать счета россиянам, белорусам и украинцам, причем, даже тем, у кого были местные ВНЖ и паспорта. К слову, оба эти банка были очень популярны у россиян.

Стоит отметить, что аргентинский банк избавлялся все-таки не от всех "русских" поголовно, многие свои счета смогли сохранить.

И, в этой связи, возникает вполне резонный вопрос: А по какому принципу Банк выбирает тех, кому счет закроют, и тех, кто останется?

Сразу стоит внести очень важное уточнение: Выбирает - не Банк, выбирают - конкретные менеджеры.

Важно это, хотя бы потому, чтобы уйти от умозрительных заключений о том, как "понравиться" Банку.

Банк - это что-то очень громоздкое, угрюмое и забюрократизированное, заточенное на обслуживание интересов очень узкой группы лиц - своих акционеров, в первую очередь.

А формируют списки клиентов "на вылет" - конкретные менеджеры, с куда более приземленными желаниями.

Поэтому, когда "в целом" описываются группы клиентов, которые могут "не нравиться" Банку, то сюда может попасть:

а) "мелочь", на которой Банк "почти ничего не зарабатывает",

б) "транзитчики" всех мастей,

в) те, кто сумел "протиснуться" в Банк без ВНЖ

г) игнорирующие substance.

При этом, конкретный менеджер делит клиентов иначе: у него есть "хорошие" клиенты и все остальные.

Хороший клиент - это тот, который слушает менеджера и слышит, что тот ему говорит: менеджер нахваливает "премиальную карту" - клиент ее оформляет, менеджер лоббирует "структурированные продукты" - клиент от них не отказывается, менеджер предлагает "страховку" - клиент пробует и ее.

По итогу, именно с такого, "хорошего" клиента, конкретный банковский клерк получает максимальные комиссионные и выполняет план по продуктам, за которые его "гоняет" начальство. Причем, в масштабах Банка, от такого клиента "выхлопа" может быть и не видно.

Естественно, что за такого клиента, Банкир будет держаться. Более того, он может подсказать ему, что какие-то операции - делать не стоит или что каким-то документам следует уделить особенное внимание.

Если мы говорим про чуть более "круглые" цифры на счете, то таким клиентам банкиры могут даже напрямую отправлять письма и запросы от регулятора и контролирующих органов (чего они делать, вроде бы, категорически не должны), чтобы Клиент мог заранее подготовиться и "не влипнуть в историю", подставляя себя и Банк.

Бывали случаи, даже, когда Банк - "падал", а банкиры предупреждали об этом своих "любимых" клиентов заранее и помогали им вывести деньги.

Зачем?

Чтобы, когда (через неделю-две) банкир останется без работы, он мог "со своей клиентской базой" без проблем трудоустроиться в новом банке.

P.S. Но, естественно, все это возможно только в случае, когда Вы имеете возможность "подрасти" до уровня, когда вам полагается личный менеджер. Соблазнять чем-то роботов из поддержки - бессмысленно и, к сожалению, такие клиенты "без менеджера" - первые, в очереди на вылет.

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