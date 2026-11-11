Налоговая взялась за бизнес-карты

А ведь преподносилось все, как проверка расходов на УСН.

Вчера, ряд СМИ, запустили кликбейтную новость о том, что, якобы, Налоговая начала проверять расходы УСН-щиков, чего раньше никогда не делала.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что "расходы УСН-щиков" ФНС все-таки не проверяет, а задает предметные вопросы по бизнес-картам. И то, такие вопросы задают не всем, а лишь тем, у кого там проходят "миллионы".

И приводится конкретный кейс, где вопросы вызвали траты по бизнес-картам почти на 12 миллионов рублей в год. И это - при совокупной выручке компании в 60 миллионов.

Естественно, вопросы возникнут! Это, вообще, похоже на "тупой обнал".

Не удивлюсь, если эти 12 миллионов - это была, вообще, вся прибыль компании.

В общем, какие стоит сделать выводы, из всего этого:

1️⃣ Обоснованность расходов по бизнес-картам (тем более, если расходы - миллионные), ФНС может проверять всегда, и от режима УСН, АвтоУСН или ОСН - это никак не зависит.

2️⃣ Если оборот по бизнес-картам сопоставим с прибылью (а то и выручкой!) компании, то могут возникнуть подозрения в "обнале". В таком случае, к проверке подключится еще и Следственный комитет.

3️⃣ Налоговики будут проверять обоснованность этих расходов. Т.е. принесли ли эти расходы - соответствующие доходы компании. Ведь, на то они и "бизнес-расходы", чтобы приводить к росту "бизнеса".

4️⃣ Если "бизнес-расходы" не подтвердятся, то затраты могут признать "личными расходами" того, кто их тратил. А это - прямой путь к доначислению НДФЛ.

5️⃣ Но, если деньги с бизнес-карты, в наглую, переводятся на счета сотрудника или директора, то это могут признать уже "скрытой зарплатой". И, в таком случае, помимо НДФЛ, нарисуются еще и страховые взносы.

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