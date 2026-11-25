Итак, 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 617-9, о котором мы так много говорили ранее. Рассмотрим главные нюансы, с которыми теперь придется считаться.

1️⃣ По КИК почти нет изменений

Самое главное, что необлагаемый порог прибыли КИК отменять не стали. Поэтому, мы прогнозируем, что в 2027-м году и предприниматели, и те, кто торгует на рынке ценных бумаг, будут регистрировать иностранные компании гораздо чаще.

При этом, штрафы за нарушения по КИК увеличиваются. Но, если не пытаться скрывать свои КИКи (зачем?) от ФНС, то и штрафов не будет.

Итак, штрафы с 2027 года:

📍неуведомление об участии в ИК: 104 тыс. рублей;

📍неуведомление об участии в КИК: 754 тыс. рублей;

📍отсутствие отчетности (аудита), подтверждающих прибыль КИК: 754 тыс. рублей;

📍непредставление документов по КИК (по требованию ФНС): 1,51 млн. рублей.

2️⃣ Сближение НДФЛ на трудовые и пассивные доходы

С 2027 года по дивидендам, процентам, доходам от операций с ценными бумагами и т.д. будет применяться единая шкала НДФЛ от 13% до 22%. Банки будут выступать налоговыми агентами и удерживать НДФЛ с процентных доходов по вкладам.

При этом, российские акции, доли и иное имущество в РФ, полученные налоговым нерезидентом при ликвидации или выхода из КИК, будут признаваться доходом от источников в России, с базовой ставкой в 30%.

3️⃣ Личные и инвестиционные фонды теряют привлекательность

Ставка налога на прибыль для личных фондов составит 22%, применять УСН им будет запрещено. Для некоторых видов ПИФов, для квалифицированных инвесторов, на ряд категорий доходов, вводится налог в 15%.

4️⃣ ФНС получит контроль за банковскими переводами

Уже с 2027 года, но операциям с 2026 года, ЦБ РФ будет передавать в Налоговый орган сведения о физических лицах, операции которых имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц.

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