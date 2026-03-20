У 75% бизнеса нет денег на развитие: почему предприниматели массово бросают проекты и уходят в депозиты?

Ситуация в российском секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) к марту 2026 года приобрела признаки системного охлаждения. Пока официальные макроэкономические показатели демонстрируют устойчивость, реальный сектор сигнализирует о критическом дефиците ресурсов для качественного роста.

Если в феврале доля предприятий, лишенных средств на развитие, составляла 57%, то к марту она подскочила до 75%. Этот резкий рост говорит о том, что запас прочности, накопленный в период адаптации к санкциям, начинает истощаться.

Депозиты как альтернатива производству

Статистические данные ЦСР фиксируют фундаментальную смену парадигмы: на фоне жесткой денежно-кредитной политики предприниматели все чаще отказываются от инвестиционных рисков в пользу безрисковой доходности. Сегодня 17% опрошенных компаний предпочитают не вкладывать заработанное в оборот или модернизацию, а размещать средства на банковских вкладах.

Интерес к реальному расширению производства упал до минимума: лишь 8,3% респондентов готовы инвестировать в новые мощности. Для сравнения, еще в феврале таких оптимистов было 29%. Бизнес уходит в режим «сбережения», парализованный тремя ключевыми факторами:

Слабый потребительский спрос (отметили 42% компаний);

Заградительная стоимость кредитов (33%);

Неконтролируемый рост издержек (14%).

«Слабый спрос существенно ограничивает возможности бизнеса», — констатируют в ЦСР.

В условиях, когда покупательная способность населения стагнирует, компании не могут эффективно транслировать свои растущие затраты в конечные цены. Только половина предприятий решается на индексацию стоимости товаров и услуг, в то время как остальные вынуждены либо «сушить» маржу, либо демпинговать, чтобы удержать за собой долю рынка.

Парадокс самофинансирования: рекорд с 1997 года

В 2025 году российская экономика столкнулась с уникальным явлением: доля собственных средств предприятий в структуре капитальных вложений достигла почти 59%. Это исторический максимум за последние 28 лет. Однако аналитики призывают не обольщаться этим рекордом. Высокая доля «своих» денег в инвестпрограммах — это не признак сверхприбылей, а прямое следствие недоступности внешнего финансирования.

Общая картина остается депрессивной. В 2025 году вложения в основной капитал в реальном выражении упали на 2,3%. Это первое снижение показателя со времен пандемии. Прогнозы Минэкономразвития на 2026 год также остаются консервативными — ожидается дальнейшее сокращение активности на 0,5%.

Бизнес четко определил для властей границы выживания. Для половины опрошенных инвестиции теряют всякий экономический смысл, если ставка по кредитам находится в диапазоне 12–15%. Несмотря на то, что ЦБ в феврале 2026 года начал цикл смягчения, снизив ставку до 15,5%, она все еще остается заградительной. Промышленный сектор готов расчехлять свои инвестпланы только при достижении ключевой ставкой уровня в 10–11%.

Инвестиционный кризис еще не нащупал дно

Индикатор бизнес-климата Банка России в марте впервые с сентября 2022 года зашел в отрицательную зону, опустившись до -0,1 пункта. Промышленное производство с начала года сократилось на 0,8%, причем наиболее болезненный спад зафиксирован в обработке и отраслях, работающих на гражданский рынок.

Владимир Еремкин, старший научный сотрудник Президентской академии (ИПЭИ), считает, что текущий спад может затянуться.

«Возможности перекладывать увеличение издержек в цены для бизнеса в условиях стагнации спроса и потребления крайне ограничены. Это подтверждается гораздо более умеренными темпами роста цен вследствие повышения НДС с начала 2026 года, чем этого ожидали многие эксперты и официальные власти», — говорит Еремкин.

По мнению эксперта, ресурсы для поддержки активности у государства есть, но масштаб проблем в секторе МСП уже значительно превышает объемы доступных субсидий и льготных программ. Бизнес с высокой долговой нагрузкой оказывается в ловушке: стоимость обслуживания старых долгов растет, а на новые нет ни прибыли, ни дешевых кредитов.

Позиция министерств и реальности «высокой базы»

Официальные ведомства склонны объяснять текущую просадку эффектом «высокой базы» прошлых лет. По данным Минэкономразвития, накопленный рост инвестиций за 2021–2024 годы составил внушительные 36,6%. В министерстве ожидают, что по мере снижения ключевой ставки активность восстановится, но признают наличие временного лага.

Вице-премьер Александр Новак также подчеркивает устойчивость системы:

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста, российская экономика демонстрирует устойчивость».

Для поддержки предпринимателей власти создают «единую экосистему на базе ВЭБ.РФ» и обещают дальнейшее упрощение бюрократических процедур. Однако пока макропараметры готовятся к обновлению в правительстве, малый и средний бизнес продолжает балансировать на грани, предпочитая банковский депозит рискованной попытке расширить производство в условиях сжимающегося спроса. При ожидаемом продолжении смягчения денежно-кредитной политики стоимость заемных средств какое-то время сохранится на запретительном уровне для большинства компаний, особенно для МСП и предприятий с высокой долговой нагрузкой.