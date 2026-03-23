Блокировка самозанятых: новые правила для бизнеса

Математика блокировки: 160 часов и 6 месяцев

Минэкономразвития выделило два четких индикатора, при которых цифровой сервис обязан технически ограничить взаимодействие сторон:

Срок: Сотрудничество длится дольше полугода. Интенсивность: Ежемесячная выработка самозанятого на конкретного заказчика превышает 160 часов.

Если оба условия соблюдены, алгоритм перестанет показывать заказчика исполнителю (и наоборот) в течение двух месяцев. Это своеобразный «карантин», во время которого самозанятый может работать с кем угодно, кроме своего «основного» контрагента.

Контекст понятен: 160 часов — это стандартный график 5/2 по 8 часов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают, что регуляция направлена на защиту рынка, а не на тех, кто заходит на платформы за редкой подработкой. Представитель Минэкономразвития в комментарии для Forbes прямо указывает на риски: