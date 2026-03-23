Блокировка самозанятых: новые правила для бизнеса

Суть инициативы проста: если бизнес использует платформу (будь то «Яндекс», «Авито» или профильные сервисы) не для поиска разовой помощи, а для закрытия полноценных рабочих позиций без оформления в штат, алгоритм принудительно разорвет эту связь.
Математика блокировки: 160 часов и 6 месяцев
Минэкономразвития выделило два четких индикатора, при которых цифровой сервис обязан технически ограничить взаимодействие сторон:
Срок: Сотрудничество длится дольше полугода.
Интенсивность: Ежемесячная выработка самозанятого на конкретного заказчика превышает 160 часов.
Если оба условия соблюдены, алгоритм перестанет показывать заказчика исполнителю (и наоборот) в течение двух месяцев. Это своеобразный «карантин», во время которого самозанятый может работать с кем угодно, кроме своего «основного» контрагента.
Контекст понятен: 160 часов — это стандартный график 5/2 по 8 часов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают, что регуляция направлена на защиту рынка, а не на тех, кто заходит на платформы за редкой подработкой. Представитель Минэкономразвития в комментарии для Forbes прямо указывает на риски:
Он разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует риск: компании могут полностью перевести штат сотрудников в самозанятых, сохранив при этом контроль, график и постоянный характер работы. То есть существует риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, а проект о блокировке — это платформенный инструмент, позволяющий исключить злоупотребления.
Экономический подтекст: битва за НДФЛ и взносы
Разница в налоговой нагрузке колоссальна. Пока самозанятый платит 6%, работодатель в штате отдает 13–15% НДФЛ и 30% страховых взносов. По оценкам экспертов, «серые» схемы в этой нише обходятся бюджету в десятки миллиардов рублей ежегодно.
Руководитель исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина приводит конкретные цифры:
Если рассчитать потери бюджета грубо, по этим оценкам, то получится порядка 28 млрд рублей.
При этом основные «серые зоны» — это строительство и ЖКХ. Однако, как отмечает эксперт Координационного центра правительства Арсений Беленький, там часто работают мелкие компании, которые могут не попадать под определение крупных цифровых платформ.
Реакция рынка: от поддержки до опасений «ложных срабатываний»
Бизнес-сообщество в целом принимает правила игры, видя в них прозрачный ориентир. Президент АКИТ Артем Соколов считает, что предложенный формат — это внятный маркер для честной работы:
«Предложенные меры позволят сохранить и специфику платформенной экономики, и возможность подработок для людей, которые периодически прибегают к такой занятости». Расчет — 160 рабочих часов в месяц в течение полугода — действительно может послужить понятным прозрачным ориентиром участникам рынка для выстраивания корректной работы с партнерами-исполнителями.
Однако президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев призывает к осторожности, чтобы под каток алгоритмов не попали добросовестные профи:
В то же время практическая реализация любых ограничительных инструментов должна быть максимально точной и исключать формальный подход. Важно, чтобы отраслевые особенности были учтены, а добросовестные исполнители, сотрудничающие с заказчиками на постоянной основе, не столкнулись с необоснованными блокировками. Ключевая задача — найти баланс между эффективностью борьбы с серыми схемами и сохранением гибкости, которую дает платформенная занятость.
Юристы также указывают на реальность проблемы. Управляющий партнер «Русяев и партнеры» Илья Русяев поясняет, что часто компании не нанимают человека, но требуют от него присутствия на одной точке и соблюдения жесткого графика, маскируя это под «разовые заказы».
Кто в зоне риска?
Ограничения затронут IT-сферу, ритейл, логистику, курьерские службы, общепит, строительство и даже образование со здравоохранением. Есть опасения, что под «бан» попадут узкие специалисты — например, разработчик на длинном проекте или дизайнер, работающий с одним брендом годами.
Президент Союза основателей цифровых платформ гибкой занятости Денис Решанов, напротив, считает текущие параметры вполне жизнеспособными:
«Критерии — 160 часов в месяц, шесть месяцев подряд и перерыв два месяца — выглядят взвешенным компромиссом между защитой рынка и сохранением его гибкости». Эти параметры позволят выявлять подмену трудовых отношений, не разрушая модель для добросовестных самозанятых. Самозанятый — это независимый участник рынка, который, как и любой другой, заинтересован в стабильных отношениях с заказчиками. Чрезмерное ужесточение правил и снижение лимитов применения этого налогового режима лишь подтолкнет людей к обходным схемам и уведет часть доходов в тень. Текущий формат, напротив, сохраняет стимулы работать легально и выглядит жизнеспособным.
Интересно, что крупные игроки, такие как Ozon, уже начали адаптироваться. Представители маркетплейса подтверждают наличие внутренних лимитов:
В Ozon для самозанятых установлено ограничение по количество смен — если оно превышено, продолжить сотрудничать с площадкой можно только по договору ГПХ. Сама возможность совмещения различных видов занятости — одно из важных преимуществ платформенной экономики, которая позволяет компании поддерживать необходимое количество персонала в нужное время в условиях ограниченного рынка труда.
Закон о платформенной экономике должен заработать с 1 октября 2026 года. К этому времени алгоритмы «Яндекса», «Авито» и других гигантов должны научиться технически «разводить» слишком преданных друг другу заказчиков и исполнителей.
