Выручка падает, коллектив уходит в самозанятость. К чему готовиться, если проект Минтруда об индикаторах риска примут

Документ не принят и проходит общественное обсуждение. Действующий индикатор переходит в проект без изменений как пункт 8, новый — пункт 10.

Свыше 35 тыс. руб. в месяц в среднем по всем

Самозанятые, в предыдущем отчётном квартале состоявшие в трудовых отношениях с одним и тем же работодателем

Сейчас вышло много статей на эту тему с говорящими заголовками «порог снизили с 35 до 10», но это некорректно. Почему?



Разъясняю!

индикатор № 8 сохраняется, № 10 — сформулирована новая цель и он предназначен для выявления локального риска.

Где разница? Новый индикатор будет оценивать не масштаб работы с самозанятыми, а групповой переход коллектива. Масштаб по расчёту самого Минтруда России — около 28 срабатываний в год: инструмент точечный.