Выручка падает, коллектив уходит в самозанятость. К чему готовиться, если проект Минтруда об индикаторах риска примут

Индикатор риска: как сейчас и как предлагается
Проект размещён 28 августа 2026 года (regulation.gov.ru, ID 01/02/08-26/00170639).
Документ не принят и проходит общественное обсуждение. Действующий индикатор переходит в проект без изменений как пункт 8, новый — пункт 10.
Параметр
Было (приказ № 640н, до 10.01.2026)
Стало (приказ № 685н, с 10.01.2026; пункт 8 проекта)
Планируется (пункт 10 проекта, не принят)
Порог
Более 35 самозанятых
Более 35 самозанятых
Более 10 самозанятых (в пояснительной записке — «10 и более»)
Кто учитывается
Любые самозанятые, с которыми работает организация
Любые самозанятые, с которыми работает организация
Самозанятые, в предыдущем отчётном квартале состоявшие в трудовых отношениях с одним и тем же работодателем
Заказчик
Эта организация
Эта организация
Любая — прежний работодатель или другая
Доход
Свыше 35 тыс. руб. в месяц в среднем по всем
Свыше 35 тыс. руб. в месяц по каждому
Свыше 25 тыс. руб. в месяц по каждому
Доля дохода от заказчика
90% и более в среднем
75% и более по каждому
Не установлена
Период
Дольше трёх месяцев
Дольше трёх месяцев
Предыдущий отчётный квартал
Сейчас вышло много статей на эту тему с говорящими заголовками «порог снизили с 35 до 10», но это некорректно. Почему?
Разъясняю!
индикатор № 8 сохраняется, № 10 — сформулирована новая цель и он предназначен для выявления локального риска.
Где разница? Новый индикатор будет оценивать не масштаб работы с самозанятыми, а групповой переход коллектива. Масштаб по расчёту самого Минтруда России — около 28 срабатываний в год: инструмент точечный.
Порог сотрудничества с плательщиками налога на профессиональный доход — не граница безопасности, что по численности, что по объему выплату, что по качеству документов.
В августе я разбирала в своей статье https://www.klerk.ru/user/2669399/704007/ дело № А64-1678/2025: восемь самозанятых — ниже обоих порогов — и более 2 млн руб. доначислений по камеральной проверке. Новый индикатор риска нужен Роструду; ФНС России переквалифицирует и без него, поскольку каждое ведомство работает со своими риск-ориентированным подходом.
Что действует сегодня — независимо от проекта
Ключевая норма — пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, дословно:
«Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: <…> 8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад».
Индикатор не противоречит этой норме, а опирается на неё: доход от прежнего работодателя в течение двух лет по закону не может облагаться НПД. А переход к другому заказчику, где двухлетний запрет формально не действует, закрывают остальные нормы:
Норма
Что установлено
Последствие
Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674
Признаки подмены: регистрация НПД как условие сотрудничества, единственный заказчик, прежние график и место
Переквалификация в трудовой договор: НДФЛ и взносы доначисляются заказчику, штрафы по статьям 122 и 123 НК РФ
Статьи 54.1 и 105.1 НК РФ
Фактический получатель выгоды и взаимозависимость
Новое ООО с тем же собственником не разрывает связь с бывшим работодателем
Приказ Минтруда России от 02.02.2024 № 40н
ФНС России передаёт в Роструд и межведомственные комиссии сведения, включая налоговую тайну
Данные для срабатывания индикатора уже поступают — без жалоб работников
К чему быть готовым в случае принятия
1. Групповой переход станет видимым автоматически. Более 10 бывших работников одного работодателя с доходом свыше 25 тыс. руб. — основание для внеплановой проверки Роструда.
2. «Другая организация» не будет аргументом. Условие проекта — общий прежний работодатель, а не сотрудничество с ним же.
3. Цепочка уже существует. Индикатор → проверка Роструда → межведомственная комиссия → доначисления ФНС России. Проект добавляет лишь автоматический вход.
Индикатор — проект, и до принятия он может измениться. Но двухлетний запрет по 422-ФЗ, признаки подмены и статья 54.1 НК РФ действуют независимо от него. Для компании, которая уже перевела коллектив на НПД, новый приказ ничего не меняет.
Вопросы
Если бывшие сотрудники ушли в самозанятость добровольно, работают с несколькими заказчиками, а один из них — прежний работодатель через новое ООО, — где для Вас граница между схемой и законной перестройкой бизнеса? Напишите в комментариях, поделитесь, пожалуйста, мнением.
Продолжение — в моём канале: там текст проекта приказа с пояснительной запиской, а также сообщу, когда проект получит итоговую редакцию. Подписывайтесь: https://telegram.me/taxbeauty.
Доброе утро Ольга Ярская. Не удивительно, курс на легализацию всего и вся принят. Так что глупо не замечать этого. Так что все метания СМП по снижению налооблагаемой базы, заканчиваются быстро. Увы( этого не избежать
Не понимаю, ведь есть два года ограничений после увольнения, почему сейчас это является проблемой при контроле? Зачем это вообще выносить в отдельный элемент контроля?
тем более, этот режим вообще имеет срок годности