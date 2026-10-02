Выгорание в отделе продаж как статья расходов: какие признаки перегрузки менеджеров видны в данных телефонии и CRM

Что называют выгоранием и где граница ответственности руководителя

ВОЗ включила выгорание в МКБ-11 как профессиональный феномен и медицинским состоянием его не считает. Организация определяет выгорание как синдром хронического стресса на работе, с которым человек не справился. У синдрома три признака: истощение, отстранённость от работы или цинизм и снижение профессиональной эффективности.

Диагноз ставит врач. Руководитель замечает изменения в работе и в данных и разговаривает с сотрудником. Если человек говорит о подавленности, тревоге или нарушениях сна, руководитель советует обратиться к специалисту.