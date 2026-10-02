Консультант + V2 мобилка
Купить подписку
Любовь Чащина
Управление персоналом
Читать 5 мин
Выгорание в отделе продаж как статья расходов: какие признаки перегрузки менеджеров видны в данных телефонии и CRM

Выгорание в отделе продаж как статья расходов: какие признаки перегрузки менеджеров видны в данных телефонии и CRM

Выгорание не имеет отдельной строки в управленческой отчетности. Одно из его следствий — текучесть, и у нее есть цена: подбор, неполная отдача новичка и упущенная выручка. При окладе 80 000 ₽ одна замена менеджера обходится примерно в 144 000 ₽ прямых расходов и в 1 млн ₽ недополученной выручки. Допущения расчета указаны ниже, подставьте в них свои данные.

368 просмотров17 открытий

Что называют выгоранием и где граница ответственности руководителя

ВОЗ включила выгорание в МКБ-11 как профессиональный феномен и медицинским состоянием его не считает. Организация определяет выгорание как синдром хронического стресса на работе, с которым человек не справился. У синдрома три признака: истощение, отстранённость от работы или цинизм и снижение профессиональной эффективности.

Диагноз ставит врач. Руководитель замечает изменения в работе и в данных и разговаривает с сотрудником. Если человек говорит о подавленности, тревоге или нарушениях сна, руководитель советует обратиться к специалисту.

Что требует закон: обязанность оценивать профессиональные риски

Работодатель обязан обеспечивать систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку (ст. 214 ТК РФ). Управление профессиональными рисками включает выявление опасностей, оценку рисков, меры по снижению их уровня, контроль и пересмотр выявленных рисков (ст. 209 ТК РФ).

Как построить такую систему, Минтруд описывает в Примерном положении о системе управления охраной труда (приказ от 29.10.2021 № 776н). Положение примерное: работодатель вправе использовать его полностью или частично. Примерный перечень опасностей из приложения 1 работодатель вправе изменять и дополнять опасностями, характерными для его деятельности. Это позволяет учесть в реестре особенности работы отдела продаж.

Рекомендации по выявлению опасностей (приказ Минтруда от 31.01.2022 № 36) советуют проводить эту работу с участием работников: через обсуждение, анкетирование и опрос. По результатам оценки работники должны получить информацию о выявленных опасностях и рисках.

Расчёт: одна замена менеджера с окладом 80 000 ₽ стоит около 144 000 ₽

Условия расчёта:

  • оклад 80 000 ₽, страховые взносы 30% по общей ставке (для субъектов МСП с выплатами сверх МРОТ действует пониженный тариф, подставьте свой);

  • подбор 40 000 ₽: вакансия, время рекрутера и руководителя на собеседования;

  • выручка на менеджера 500 000 ₽ в месяц, маржа 30%;

  • адаптация два месяца при половинной отдаче, вакансия пустует один месяц.

Все цифры — допущения. Полная стоимость менеджера с взносами составляет 104 000 ₽ в месяц.

Статья

Расчёт

Сумма, ₽

Подбор

вакансия, время рекрутера и руководителя

40 000

Адаптация

2 мес. × 104 000 ₽ × 50% неотданного времени

104 000

Прямые расходы

144 000

Недополученная выручка

(1 мес. вакансии + 2 мес. × 50%) × 500 000 ₽

1 000 000

Строка с выручкой показывает упущенный доход. Чтобы перейти к прибыли, умножьте её на вашу маржу и вычтите оклад, который компания не платила в месяц вакансии.

Для отдела из десяти менеджеров годовая стоимость текучести выглядит так:

Текучесть в год

Замен

Прямые расходы, ₽

Недополученная выручка

40%

4

576 000

4 млн ₽

30%

3

432 000

3 млн ₽

20%

2

288 000

2 млн ₽

Снижение текучести с 40% до 20% экономит 288 000 ₽ прямых расходов и сохраняет 2 млн ₽ выручки в год. Не каждый уход связан с выгоранием, причины увольнений фиксирует HR. Расчёт показывает размер статьи расходов, а долю выгорания внутри неё помогают определить exit-интервью.

Пять факторов нагрузки, на которые влияет руководитель

  • Постоянные отказы. Менеджер на холодной базе регулярно слышит «нет». Без разбора звонков отказы накапливаются, и возникает ощущение, что результат от менеджера не зависит.

  • Страх холодного звонка. Менеджера может пугать грубость или возражение, на которое нет ответа. Такие контакты откладываются, очередь растёт и добавляет давления.

  • Рутина и перегрузка. По отчёту Salesforce State of Sales 2026 (опрос 4 050 специалистов по продажам) средний менеджер тратит на продажи 40% рабочего времени, остальные 60% уходят на другие задачи.

  • Неясные требования. У менеджера есть скрипт, но нет критериев оценки звонка. Когда руководитель смотрит на конверсию, а маркетинг на скорость обработки заявок, менеджер не знает приоритета.

  • Редкая обратная связь. Если руководитель слушает звонки раз в месяц, менеджер узнаёт об ошибках по итогам отказов и падения плана.

Применим структуру времени из опроса Salesforce к отделу из десяти менеджеров. Шестьдесят процентов от 104 000 ₽ — это 62 400 ₽ на менеджера в месяц, 624 000 ₽ на отдел, около 7,5 млн ₽ в год. Часть непродающего времени нужна: планирование, обучение, внутренние согласования. Поэтому цифра задаёт верхнюю границу, а точное значение даёт хронометраж вашего отдела.

Исследование Anwar, Kim, McClure в Journal of Personal Selling & Sales Management (2026) показывает: в среднем гибкость в способах справляться со стрессом связана с меньшим эмоциональным истощением и лучшими рабочими показателями. Недельный рост использования таких приёмов при этом временно повышал истощение. Аннотация не сообщает об эффекте обучающих программ, поэтому прямой связи между обучением и выгоранием из неё вывести нельзя. Запускайте программу как управленческий эксперимент и оценивайте её по кварталам: в недельных данных возможен временный рост истощения.

Семь сигналов выгорания, которые руководитель видит в данных

Сигналы делятся на три группы по признакам ВОЗ. Это рабочая классификация для руководителя, клинической оценкой она не служит.

Признак

Сигнал

Где смотреть

Истощение

Активность падает при том же графике: меньше звонков в день, времени в разговоре и касаний с клиентами

Телефония и CRM; сравнивайте менеджера с ним самим за 4–6 недель

Истощение

Растёт число больничных, опозданий и пропусков встреч

График работы, данные HR; один больничный ничего не значит, серия за несколько недель даёт повод для разговора

Цинизм

Диалоги становятся формальными: меньше вопросов клиенту, отказ от разговора после первого возражения, шаблонные фразы

3–5 записей звонков в неделю

Цинизм

Раздражение к клиентам и коллегам: резкий тон, перебивания, ирония в чате отдела

Записи звонков, планёрки, чат отдела

Снижение эффективности

Из разговора выпадают этапы скрипта: выявление потребности, работа с возражениями, договорённость о следующем шаге

Сверка записей с чек-листом скрипта

Снижение эффективности

Холодные и сложные звонки откладываются, давность последнего касания в CRM растёт

CRM; одной из причин может быть страх холодного звонка

Снижение эффективности

Менеджер уходит от обучения и обратной связи: пропускает разборы, не задаёт вопросов, отмахивается от замечаний

Посещаемость разборов, журнал обучения

Один сигнал ничего не доказывает. О проблеме говорит набор сигналов, который держится несколько недель. Перед выводами исключите сезонный спад, смену продукта или скрипта и плохую связь. Изменения в тоне и структуре разговора могут проявиться раньше, чем упадёт план, поэтому полезно слушать по 3–5 звонков каждого менеджера в неделю.

Что делать при первых признаках

Начните с разговора один на один и задайте три вопроса: хватает ли времени на задачи, понятно ли, чего от менеджера ждут, достаточно ли поддержки. По ответам пересмотрите нагрузку, уточните критерии оценки звонка и назначьте тренировку по слабой теме. Если сотрудник говорит о подавленности или тревоге, посоветуйте обратиться к врачу.

Система работы

Регулярные практики воздействуют на факторы нагрузки из списка выше: критерии оценки звонка снимают неясность, отработка возражений снижает страх, еженедельный разбор убирает редкую обратную связь. Пример ритма:

  • Раз в неделю: групповой разбор 2–3 показательных звонков и обновление общей базы ответов на возражения.

  • Раз в неделю или чаще: тренировка сложных возражений в ролевых играх с наставником.

  • Раз в месяц: разговор один на один о нагрузке, ясности целей и поддержке.

  • Для новичков: ролевые игры и экзамен перед выходом к реальным клиентам.

Чтобы видеть результат, фиксируйте базовые значения до запуска и сравнивайте поквартально:

Что смотреть

Где брать

Что означает

Число звонков и время в разговоре

Телефония, CRM

Активность держится на уровне

Доля звонков, где выполнен скрипт

Выборочное прослушивание по чек-листу

Менеджеры применяют стандарт

Результаты тренировок и экзаменов

Журнал обучения отдела

Навыки растут или проседают

Больничные и текучесть

Данные HR

Итоговый индикатор нагрузки

Чек-лист для собственника и HR-руководителя

  • У каждого менеджера есть скрипт и понятные критерии оценки звонка.

  • Новички проходят программу адаптации и тренировку до выхода к реальным клиентам.

  • Каждый менеджер получает разбор своих звонков не реже раза в неделю.

  • Ответы на частые возражения собраны в общую базу и обновляются.

  • Доля продающего времени менеджера измерена, административная рутина сокращена.

  • Оценка профессиональных рисков проведена, особенности работы отдела продаж учтены в реестре рисков.

  • Руководитель отдела следит за сигналами перегруза и говорит с менеджером при первых изменениях.

  • Раз в месяц каждый менеджер обсуждает с руководителем нагрузку, ясность целей и поддержку.

  • Больничные, текучесть и результаты тренировок попадают в ежемесячный отчёт отдела.

  • Стоимость одной замены менеджера посчитана на ваших данных.

Как вы считаете стоимость потери одного сотрудника продаж и учитываете ли в ней упущенную выручку и время руководителя? Какие показатели помогают вам заметить перегрузку менеджеров на холодных звонках до увольнения?

Информации об авторе

Любовь Чащина

Любовь Чащина

Руководитель группы продаж в ООО Скорозвон

1 подписчик66 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка