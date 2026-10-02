Выгорание в отделе продаж как статья расходов: какие признаки перегрузки менеджеров видны в данных телефонии и CRM

Что называют выгоранием и где граница ответственности руководителя
ВОЗ включила выгорание в МКБ-11 как профессиональный феномен и медицинским состоянием его не считает. Организация определяет выгорание как синдром хронического стресса на работе, с которым человек не справился. У синдрома три признака: истощение, отстранённость от работы или цинизм и снижение профессиональной эффективности.
Диагноз ставит врач. Руководитель замечает изменения в работе и в данных и разговаривает с сотрудником. Если человек говорит о подавленности, тревоге или нарушениях сна, руководитель советует обратиться к специалисту.
Что требует закон: обязанность оценивать профессиональные риски
Работодатель обязан обеспечивать систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку (ст. 214 ТК РФ). Управление профессиональными рисками включает выявление опасностей, оценку рисков, меры по снижению их уровня, контроль и пересмотр выявленных рисков (ст. 209 ТК РФ).
Как построить такую систему, Минтруд описывает в Примерном положении о системе управления охраной труда (приказ от 29.10.2021 № 776н). Положение примерное: работодатель вправе использовать его полностью или частично. Примерный перечень опасностей из приложения 1 работодатель вправе изменять и дополнять опасностями, характерными для его деятельности. Это позволяет учесть в реестре особенности работы отдела продаж.
Рекомендации по выявлению опасностей (приказ Минтруда от 31.01.2022 № 36) советуют проводить эту работу с участием работников: через обсуждение, анкетирование и опрос. По результатам оценки работники должны получить информацию о выявленных опасностях и рисках.
Расчёт: одна замена менеджера с окладом 80 000 ₽ стоит около 144 000 ₽
Условия расчёта:
оклад 80 000 ₽, страховые взносы 30% по общей ставке (для субъектов МСП с выплатами сверх МРОТ действует пониженный тариф, подставьте свой);
подбор 40 000 ₽: вакансия, время рекрутера и руководителя на собеседования;
выручка на менеджера 500 000 ₽ в месяц, маржа 30%;
адаптация два месяца при половинной отдаче, вакансия пустует один месяц.
Все цифры — допущения. Полная стоимость менеджера с взносами составляет 104 000 ₽ в месяц.
Статья
Расчёт
Сумма, ₽
Подбор
вакансия, время рекрутера и руководителя
40 000
Адаптация
2 мес. × 104 000 ₽ × 50% неотданного времени
104 000
Прямые расходы
144 000
Недополученная выручка
(1 мес. вакансии + 2 мес. × 50%) × 500 000 ₽
1 000 000
Строка с выручкой показывает упущенный доход. Чтобы перейти к прибыли, умножьте её на вашу маржу и вычтите оклад, который компания не платила в месяц вакансии.
Для отдела из десяти менеджеров годовая стоимость текучести выглядит так:
Текучесть в год
Замен
Прямые расходы, ₽
Недополученная выручка
40%
4
576 000
4 млн ₽
30%
3
432 000
3 млн ₽
20%
2
288 000
2 млн ₽
Снижение текучести с 40% до 20% экономит 288 000 ₽ прямых расходов и сохраняет 2 млн ₽ выручки в год. Не каждый уход связан с выгоранием, причины увольнений фиксирует HR. Расчёт показывает размер статьи расходов, а долю выгорания внутри неё помогают определить exit-интервью.
Пять факторов нагрузки, на которые влияет руководитель
Постоянные отказы. Менеджер на холодной базе регулярно слышит «нет». Без разбора звонков отказы накапливаются, и возникает ощущение, что результат от менеджера не зависит.
Страх холодного звонка. Менеджера может пугать грубость или возражение, на которое нет ответа. Такие контакты откладываются, очередь растёт и добавляет давления.
Рутина и перегрузка. По отчёту Salesforce State of Sales 2026 (опрос 4 050 специалистов по продажам) средний менеджер тратит на продажи 40% рабочего времени, остальные 60% уходят на другие задачи.
Неясные требования. У менеджера есть скрипт, но нет критериев оценки звонка. Когда руководитель смотрит на конверсию, а маркетинг на скорость обработки заявок, менеджер не знает приоритета.
Редкая обратная связь. Если руководитель слушает звонки раз в месяц, менеджер узнаёт об ошибках по итогам отказов и падения плана.
Применим структуру времени из опроса Salesforce к отделу из десяти менеджеров. Шестьдесят процентов от 104 000 ₽ — это 62 400 ₽ на менеджера в месяц, 624 000 ₽ на отдел, около 7,5 млн ₽ в год. Часть непродающего времени нужна: планирование, обучение, внутренние согласования. Поэтому цифра задаёт верхнюю границу, а точное значение даёт хронометраж вашего отдела.
Исследование Anwar, Kim, McClure в Journal of Personal Selling & Sales Management (2026) показывает: в среднем гибкость в способах справляться со стрессом связана с меньшим эмоциональным истощением и лучшими рабочими показателями. Недельный рост использования таких приёмов при этом временно повышал истощение. Аннотация не сообщает об эффекте обучающих программ, поэтому прямой связи между обучением и выгоранием из неё вывести нельзя. Запускайте программу как управленческий эксперимент и оценивайте её по кварталам: в недельных данных возможен временный рост истощения.
Семь сигналов выгорания, которые руководитель видит в данных
Сигналы делятся на три группы по признакам ВОЗ. Это рабочая классификация для руководителя, клинической оценкой она не служит.
Признак
Сигнал
Где смотреть
Истощение
Активность падает при том же графике: меньше звонков в день, времени в разговоре и касаний с клиентами
Телефония и CRM; сравнивайте менеджера с ним самим за 4–6 недель
Истощение
Растёт число больничных, опозданий и пропусков встреч
График работы, данные HR; один больничный ничего не значит, серия за несколько недель даёт повод для разговора
Цинизм
Диалоги становятся формальными: меньше вопросов клиенту, отказ от разговора после первого возражения, шаблонные фразы
3–5 записей звонков в неделю
Цинизм
Раздражение к клиентам и коллегам: резкий тон, перебивания, ирония в чате отдела
Записи звонков, планёрки, чат отдела
Снижение эффективности
Из разговора выпадают этапы скрипта: выявление потребности, работа с возражениями, договорённость о следующем шаге
Сверка записей с чек-листом скрипта
Снижение эффективности
Холодные и сложные звонки откладываются, давность последнего касания в CRM растёт
CRM; одной из причин может быть страх холодного звонка
Снижение эффективности
Менеджер уходит от обучения и обратной связи: пропускает разборы, не задаёт вопросов, отмахивается от замечаний
Посещаемость разборов, журнал обучения
Один сигнал ничего не доказывает. О проблеме говорит набор сигналов, который держится несколько недель. Перед выводами исключите сезонный спад, смену продукта или скрипта и плохую связь. Изменения в тоне и структуре разговора могут проявиться раньше, чем упадёт план, поэтому полезно слушать по 3–5 звонков каждого менеджера в неделю.
Что делать при первых признаках
Начните с разговора один на один и задайте три вопроса: хватает ли времени на задачи, понятно ли, чего от менеджера ждут, достаточно ли поддержки. По ответам пересмотрите нагрузку, уточните критерии оценки звонка и назначьте тренировку по слабой теме. Если сотрудник говорит о подавленности или тревоге, посоветуйте обратиться к врачу.
Система работы
Регулярные практики воздействуют на факторы нагрузки из списка выше: критерии оценки звонка снимают неясность, отработка возражений снижает страх, еженедельный разбор убирает редкую обратную связь. Пример ритма:
Раз в неделю: групповой разбор 2–3 показательных звонков и обновление общей базы ответов на возражения.
Раз в неделю или чаще: тренировка сложных возражений в ролевых играх с наставником.
Раз в месяц: разговор один на один о нагрузке, ясности целей и поддержке.
Для новичков: ролевые игры и экзамен перед выходом к реальным клиентам.
Чтобы видеть результат, фиксируйте базовые значения до запуска и сравнивайте поквартально:
Что смотреть
Где брать
Что означает
Число звонков и время в разговоре
Телефония, CRM
Активность держится на уровне
Доля звонков, где выполнен скрипт
Выборочное прослушивание по чек-листу
Менеджеры применяют стандарт
Результаты тренировок и экзаменов
Журнал обучения отдела
Навыки растут или проседают
Больничные и текучесть
Данные HR
Итоговый индикатор нагрузки
Чек-лист для собственника и HR-руководителя
У каждого менеджера есть скрипт и понятные критерии оценки звонка.
Новички проходят программу адаптации и тренировку до выхода к реальным клиентам.
Каждый менеджер получает разбор своих звонков не реже раза в неделю.
Ответы на частые возражения собраны в общую базу и обновляются.
Доля продающего времени менеджера измерена, административная рутина сокращена.
Оценка профессиональных рисков проведена, особенности работы отдела продаж учтены в реестре рисков.
Руководитель отдела следит за сигналами перегруза и говорит с менеджером при первых изменениях.
Раз в месяц каждый менеджер обсуждает с руководителем нагрузку, ясность целей и поддержку.
Больничные, текучесть и результаты тренировок попадают в ежемесячный отчёт отдела.
Стоимость одной замены менеджера посчитана на ваших данных.
Как вы считаете стоимость потери одного сотрудника продаж и учитываете ли в ней упущенную выручку и время руководителя? Какие показатели помогают вам заметить перегрузку менеджеров на холодных звонках до увольнения?