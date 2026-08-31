Самозанятый или сотрудник: 7 признаков, после которых ФНС может пересчитать налоги

Компания вместо штатного сотрудника привлекает самозанятого.

Трудового договора нет.

Отпускных и больничных нет.

Страховые взносы с вознаграждения заказчик обычно не платит.

Сам исполнитель формирует чек и платит НПД.

Для бизнеса схема законная — пока за договором с самозанятым действительно стоят гражданско-правовые отношения.

Проблемы начинаются, когда на бумаге человек называется исполнителем, а фактически каждый день работает как обычный сотрудник.

ФНС продолжает обращать внимание на такие отношения и в 2026 году прямо предупреждает: при наличии признаков трудовых отношений выплаты самозанятому могут стать основанием для доначисления НДФЛ и страховых взносов.