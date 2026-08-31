Самозанятый или сотрудник: 7 признаков, после которых ФНС может пересчитать налоги

Компания вместо штатного сотрудника привлекает самозанятого.
Трудового договора нет.
Отпускных и больничных нет.
Страховые взносы с вознаграждения заказчик обычно не платит.
Сам исполнитель формирует чек и платит НПД.
Для бизнеса схема законная — пока за договором с самозанятым действительно стоят гражданско-правовые отношения.
Проблемы начинаются, когда на бумаге человек называется исполнителем, а фактически каждый день работает как обычный сотрудник.
ФНС продолжает обращать внимание на такие отношения и в 2026 году прямо предупреждает: при наличии признаков трудовых отношений выплаты самозанятому могут стать основанием для доначисления НДФЛ и страховых взносов.
1. Самозанятый работает по графику компании
Один из самых заметных признаков — подчинение внутреннему распорядку заказчика.
Например, в договоре написано:
«оказание маркетинговых услуг».
Но фактически человек должен быть на связи с 9:00 до 18:00, обедать в установленное время, согласовывать отсутствие и каждый день участвовать в планерке.
Это уже похоже не на самостоятельное оказание услуги, а на обычный рабочий режим.
ФНС прямо относит подчинение графику и правилам внутреннего распорядка к признакам трудовых отношений.
2. Деньги приходят как зарплата
Еще один сигнал — одинаковые регулярные выплаты.
Например:
5-го числа — 40 000 рублей.
20-го — еще 40 000.
И так каждый месяц.
Само по себе регулярное сотрудничество с исполнителем не запрещено.
Но если выплаты по периодичности и размеру напоминают зарплату, а конкретный результат работ практически не меняется, это повышает риск.
Особенно если самозанятый получает основной или единственный доход от одного заказчика.
ФНС анализирует периодичность выплат, их объем и долю дохода конкретного заказчика в общей сумме доходов самозанятого.
3. В договоре нет конкретного результата
Для гражданско-правовых отношений обычно важен результат.
Например:
разработать сайт;
провести фотосъемку;
подготовить 20 текстов;
отремонтировать помещение;
настроить рекламную кампанию.
Опаснее выглядит договор, где написано:
«Исполнитель обязан выполнять функции менеджера по продажам».
А дальше перечислены ежедневные обязанности обычного сотрудника.
ФНС обращает внимание именно на такие ситуации: человек выполняет не конкретное задание, а постоянную трудовую функцию.
4. Компания полностью контролирует работу
Самозанятый формально является самостоятельным исполнителем.
Поэтому вопросы возникают, когда заказчик фактически превращается в работодателя.
Например:
руководитель ежедневно распределяет задачи;
определяет маршрут;
контролирует начало и окончание работы;
дает обязательные указания;
требует отчета за каждый рабочий день.
Особенно показательно, когда такой исполнитель встроен в обычную структуру компании и подчиняется руководителю отдела наравне со штатными сотрудниками.
ФНС называет это организационной зависимостью.
5. Все для работы предоставляет заказчик
Ноутбук компании.
Телефон компании.
Рабочее место в офисе.
Спецодежда.
Инструменты.
Материалы.
Корпоративная почта.
Пропуск сотрудника.
Каждый элемент по отдельности еще не доказывает наличие трудовых отношений.
Но когда самозанятый полностью работает на инфраструктуре заказчика, это становится еще одним фактором риска.
ФНС отдельно выделяет инфраструктурную зависимость, когда работа выполняется материалами, инструментами и оборудованием заказчика.
6. У человека фактически один заказчик
Самозанятый может долго работать с одним клиентом — прямого запрета на это нет.
Но для налоговой это один из показателей, который оценивается вместе с остальными обстоятельствами.
Представим:
человек сотрудничает с ООО восемь месяцев;
других клиентов нет;
ежемесячно получает примерно 100 000 рублей;
работает пять дней в неделю;
использует оборудование ООО;
выполняет постоянные задачи отдела.
По отдельности некоторые обстоятельства можно объяснить.
Вместе они уже создают совсем другую картину.
ФНС подчеркивает, что взаимоотношения оцениваются комплексно, а не по одному формальному критерию.
7. Вчера сотрудник — сегодня самозанятый
Один из самых очевидных рисков:
человек увольняется из компании, регистрируется как самозанятый и на следующий день продолжает выполнять для той же компании ту же работу.
Кроме риска переквалификации здесь есть еще отдельное налоговое ограничение.
Доходы от нынешнего работодателя и от бывшего работодателя, если после увольнения прошло менее двух лет, не подпадают под НПД в установленном законом порядке. ФНС отдельно напоминает бизнесу об этом ограничении.
Поэтому схема:
«уволим сотрудников → оформим самозанятыми → продолжим работать как раньше»
создает серьезный налоговый риск.
Что произойдет при переквалификации
Главная проблема для бизнеса — не признание того, что договор назывался неправильно.
Появляются деньги.
Если налоговый орган установит, что за гражданско-правовой конструкцией фактически скрывались трудовые отношения, возникает риск доначисления:
НДФЛ;
страховых взносов;
пеней;
штрафов.
ФНС прямо указывает на возможность доначисления НДФЛ и страховых взносов с выплат таким исполнителям.
Причем проверяться может не один платеж, а отношения за продолжительный период.
Есть еще один риск — реестр работодателей
С 2025 года Роструд ведет общедоступный реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости.
В него включаются работодатели при наличии вступившего в силу постановления об административном правонарушении по соответствующему составу статьи 5.27 КоАП РФ.
Гострудинспекция прямо приводит среди рискованных ситуаций перевод штатных работников в самозанятые при фактическом сохранении прежних трудовых отношений.
То есть последствия сегодня могут быть не только налоговыми.
Как проверить свои договоры
Не начинайте с названия документа.
Фраза «Договор оказания услуг с плательщиком НПД» ничего сама по себе не гарантирует.
Возьмите конкретного исполнителя и ответьте на вопросы:
Есть ли у него конкретный результат работы?
Сам ли он определяет, как выполнять заказ?
Обязан ли соблюдать график компании?
Кто предоставляет оборудование?
Как формируется вознаграждение?
Есть ли другие заказчики?
Не работал ли он недавно в компании по трудовому договору?
Не встроен ли он фактически в штатную структуру?
Чем больше отношения напоминают обычную работу сотрудника, тем меньше значения имеет слово «самозанятый» на первой странице договора.
Главное
Работать с самозанятыми бизнесу можно.
Опасна не сама конструкция, а попытка использовать ее вместо трудовых отношений.
Поэтому проверять нужно не только договор:
договор → реальная работа → график → контроль → выплаты → оборудование → история отношений.
Если человек каждый день приходит в офис, работает по установленному графику, подчиняется руководителю, выполняет постоянную функцию и дважды в месяц получает одинаковую сумму, одного чека из «Моего налога» может оказаться недостаточно, чтобы доказать предпринимательскую самостоятельность.
✔ Сохраните статью, если работаете с самозанятыми. Самый большой риск возникает не из-за ошибки в договоре, а когда фактические отношения постепенно становятся похожи на трудовые: появляется график, постоянная зарплатоподобная оплата, руководитель и ежедневные обязанности.
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