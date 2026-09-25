Банк тоже могут привлечь к субсидиарной ответственности: когда кредитор превращается в контролирующее лицо

Обычно в банкротстве роли понятны.

Компания — должник.

Банк — кредитор.

Директор и собственник — потенциальные контролирующие лица.

Но возможна значительно более необычная ситуация:

к субсидиарной ответственности привлекают сам банк.

В апреле 2026 года Президиум Верховного Суда утвердил обзор практики по банкротству за 2025 год, где разобран именно такой случай. Суд признал возможным привлечение банка вместе с бывшим генеральным директором, поскольку вредоносные действия совершались под контролем банка.

Для собственников бизнеса это очень интересная позиция.