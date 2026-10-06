Директор не получает зарплату — ООО все равно должно платить за него взносы: за 2026 год набегает почти 100 тысяч рублей

ООО фактически не работает.

Сотрудников нет.

Выручки нет.

Единственный учредитель одновременно является директором.

Зарплату себе не начисляет.

На расчетном счете почти нет движения.

Собственник рассуждает логично:

«Если директор ничего не получает, страховые взносы платить не с чего».

В 2026 году эта логика больше не работает.

С 1 января для руководителей коммерческих организаций действует специальная минимальная база по страховым взносам.

Если выплаты директору за месяц меньше федерального МРОТ или отсутствуют вообще, взносы все равно рассчитываются исходя из МРОТ.

В 2026 году это:

27 093 рубля в месяц.

При общем тарифе 30% получается:

8 127,90 рубля взносов ежемесячно.

За полный 2026 год:

97 534,80 рубля.

И отсутствие зарплаты директора от этой обязанности само по себе не освобождает. ФНС отдельно разъясняет применение нового порядка.