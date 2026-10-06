Директор не получает зарплату — ООО все равно должно платить за него взносы: за 2026 год набегает почти 100 тысяч рублей

ООО фактически не работает.
Сотрудников нет.
Выручки нет.
Единственный учредитель одновременно является директором.
Зарплату себе не начисляет.
На расчетном счете почти нет движения.
Собственник рассуждает логично:
«Если директор ничего не получает, страховые взносы платить не с чего».
В 2026 году эта логика больше не работает.
С 1 января для руководителей коммерческих организаций действует специальная минимальная база по страховым взносам.
Если выплаты директору за месяц меньше федерального МРОТ или отсутствуют вообще, взносы все равно рассчитываются исходя из МРОТ.
В 2026 году это:
27 093 рубля в месяц.
При общем тарифе 30% получается:
8 127,90 рубля взносов ежемесячно.
За полный 2026 год:
97 534,80 рубля.
И отсутствие зарплаты директора от этой обязанности само по себе не освобождает. ФНС отдельно разъясняет применение нового порядка.
А если директор — единственный учредитель?
Правило применяется к руководителю коммерческой организации.
Сам по себе факт, что директор одновременно является единственным участником ООО, не означает, что минимальная база исчезает.
ФНС обращает внимание: значение не имеет даже отсутствие заключенного с руководителем трудового договора.
Поэтому схема:
«Я собственник, сам себе зарплату не плачу — значит, взносов нет»
в 2026 году опасна.
А если ООО вообще ничего не делает?
И это не спасает.
ФНС прямо указывает, что снижение минимальной базы из-за отсутствия деятельности не предусмотрено. То же касается отпуска без сохранения зарплаты или больничного руководителя.
Получается необычная ситуация.
Компания может иметь:
0 рублей выручки;
0 рублей зарплаты директора;
но обязанность исчислить страховые взносы за руководителя сохраняется.
Пример
ООО зарегистрировано несколько лет назад.
Проект фактически закрыли.
Собственник оставил компанию:
«на всякий случай».
С января по сентябрь 2026 года деятельность не велась.
Директору ничего не начисляли.
Если организация не относится к случаю применения пониженного тарифа и используется общий тариф 30%, только минимальные взносы за девять полных месяцев составляют:
73 151,10 рубля.
А собственник мог все это время считать, что у «нулевого ООО» вообще нет текущих начислений за директора.
Вот почему эту норму особенно важно проверить сейчас, осенью.
А если директор получает 20 тысяч рублей?
Если начисления ниже федерального МРОТ, для целей минимальной базы ориентироваться только на фактически начисленные 20 тысяч нельзя.
При полном месяце база по руководителю должна быть не ниже установленного федерального МРОТ.
Если же фактические выплаты выше минимальной базы, взносы рассчитываются уже с фактической суммы в общем порядке.
Есть важное исключение для неполного месяца
Если полномочия руководителя исполнялись не весь календарный месяц — например, компания создана или ликвидирована в середине месяца, — минимальная база определяется пропорционально количеству календарных дней исполнения полномочий.
То есть правило не означает, что за любой кусочек месяца автоматически начисляется база в полном размере МРОТ.
Что с отчетностью
Новое правило влияет не только на сумму платежа.
ФНС обращает внимание и на РСВ.
Для коммерческой организации с руководителем прежняя идея:
«Деятельности нет — сдаем полностью нулевой РСВ»
в 2026 году уже требует пересмотра именно из-за минимальной базы по директору.
Поэтому ошибка может состоять сразу из двух частей:
не рассчитали взносы;
неправильно сформировали отчетность.
Почему особенно важно проверить это до конца года
Потому что проблема накапливается ежемесячно.
Если бухгалтерия продолжила работать по правилам прошлых лет, собственник может обнаружить ошибку не в январе, а только при годовом закрытии.
И тогда вопрос уже будет не про один платеж в 8 тысяч рублей.
Нужно будет восстанавливать расчет за прошедшие месяцы.
Что сделать сейчас
Проверьте все ООО, где:
директор не получает зарплату;
зарплата ниже федерального МРОТ;
единственный учредитель сам является директором;
деятельность приостановлена;
компания оставлена «на будущее».
И отдельно посмотрите, как с января рассчитывались страховые взносы.
Главное
В 2026 году формула:
«нет зарплаты директора = нет страховых взносов»
для коммерческих организаций больше не работает.
При отсутствии выплат или выплатах ниже установленного минимума действует минимальная база, привязанная к федеральному МРОТ.
Поэтому «спящее» ООО теперь может стоить собственнику больше, чем кажется.
И если компания действительно больше не нужна, экономику ее дальнейшего существования стоит считать с учетом этой новой обязанности.
✔ Сохраните статью, если у вас есть ООО без деятельности или директор-учредитель не получает зарплату. К концу года одна незамеченная ежемесячная обязанность способна превратиться почти в 100 тысяч рублей начисленных взносов при общем тарифе.
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