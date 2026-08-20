Офшорное кредитование как инструмент вывода активов

2. Банк как инструмент вывода. Практика вывода через кредитование «технических» компаний.

Особую категорию составляют схемы, где банк используется бенефициарами для вывода активов через кредитование подконтрольных структур.

2.1. Дело PODMAX LIMITED. Офшор, созданный под одну сделку.

В деле, рассмотренном Арбитражным судом г. Москвы, фигурирует кипрская компания PODMAX LIMITED, зарегистрированная за 2,5 месяца до получения займа.

Ключевые признаки «технической» компании (в данном деле):

– регистрация за 2,5 месяца до сделки;

– отсутствие реальной экономической деятельности и имущества;

– акционером являлась другая кипрская компания PAGE NOMINEES LIMITED, которая действовала в интересах фактических бенефициаров банка на основании договора доверительной собственности;

В контексте дела PODMAX LIMITED «договор доверительной собственности» - это конструкция, позволяющая одной компании (в данном случае номинальному держателю) формально владеть активами, но при этом действовать исключительно в интересах и по указаниям фактического владельца. Это способ скрыть конечного бенефициара.

– компания PODMAX LIMITED выдала доверенности на сотрудников самого банка, предоставив им полномочия подписывать договоры займа и купли-продажи компаний.

Основные документы по сделкам подписывались сотрудниками банка. Генеральным директором компаний, приобретённых на средства займа, оказался друг члена Совета банка. Фактически банк кредитовал структуру, которую сам же и контролировал, а средства уходили на покупку активов у себя же - замкнутый круг, классическая схема вывода.