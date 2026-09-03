Дивиденды и распределение прибыли через офшорные холдинги, как инструмент вывода активов

1. Суть схемы. Как дивиденды становятся инструментом вывода?

В классическом варианте схема выглядит следующим образом:

1. Создание офшорной холдинговой структуры. Российская компания имеет материнскую структуру, зарегистрированную в юрисдикции с льготным налогообложением - чаще всего на Кипре, в BVI, на Сейшелах или в Люксембурге.

2. Накопление прибыли в России. Российская «дочка» ведёт реальную деятельность, получает выручку и формирует прибыль.

3. Выплата дивидендов. Российская компания распределяет прибыль в пользу иностранной материнской структуры. Налог у источника удерживается по пониженной ставке на основании соглашения об избежании двойного налогообложения (например, 5% или 10% вместо стандартных 15%).

4. Аккумуляция средств за рубежом. Дивиденды поступают на счета офшорной компании, где либо не облагаются налогом вовсе, либо облагаются по минимальной ставке.

Когда схема становится «красным флагом»:

– выплата дивидендов осуществляется при отсутствии реальной прибыли или в ущерб текущим обязательствам компании;

– дивиденды выплачиваются в пользу «технического» холдинга, который не имеет экономического сабстанса (требование, согласно которому компания должна не просто формально существовать в определённой юрисдикции, а фактически вести там хозяйственную деятельность, управлять ею и генерировать прибыль) и служит лишь «прокладкой» для перераспределения средств конечным бенефициарам;

– дивиденды используются как завершающий этап цепочки фиктивных операций, начавшейся с невозвратных займов или «технических» сделок.