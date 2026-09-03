Дивиденды и распределение прибыли через офшорные холдинги, как инструмент вывода активов

В предыдущих статьях мы разобрали кредитование и трансфертное ценообразование как каналы вывода активов. Теперь переходим к инструменту, который на первый взгляд выглядит легитимнее других - выплата дивидендов в пользу материнских структур, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях. Дивиденды - это законный способ распределения прибыли, и именно это делает их привлекательным инструментом для вывода средств. Однако, когда за формально правильной операцией скрывается вывод капитала без реального экономического обоснования, налоговые органы и суды всё чаще признают такие выплаты недействительными.
1. Суть схемы. Как дивиденды становятся инструментом вывода?
В классическом варианте схема выглядит следующим образом:
1. Создание офшорной холдинговой структуры. Российская компания имеет материнскую структуру, зарегистрированную в юрисдикции с льготным налогообложением - чаще всего на Кипре, в BVI, на Сейшелах или в Люксембурге.
2. Накопление прибыли в России. Российская «дочка» ведёт реальную деятельность, получает выручку и формирует прибыль.
3. Выплата дивидендов. Российская компания распределяет прибыль в пользу иностранной материнской структуры. Налог у источника удерживается по пониженной ставке на основании соглашения об избежании двойного налогообложения (например, 5% или 10% вместо стандартных 15%).
4. Аккумуляция средств за рубежом. Дивиденды поступают на счета офшорной компании, где либо не облагаются налогом вовсе, либо облагаются по минимальной ставке.
Когда схема становится «красным флагом»:
– выплата дивидендов осуществляется при отсутствии реальной прибыли или в ущерб текущим обязательствам компании;
– дивиденды выплачиваются в пользу «технического» холдинга, который не имеет экономического сабстанса (требование, согласно которому компания должна не просто формально существовать в определённой юрисдикции, а фактически вести там хозяйственную деятельность, управлять ею и генерировать прибыль) и служит лишь «прокладкой» для перераспределения средств конечным бенефициарам;
– дивиденды используются как завершающий этап цепочки фиктивных операций, начавшейся с невозвратных займов или «технических» сделок.
2. Как выявляются схемы, ключевые признаки.
В рамках транзакционного мониторинга банки и другие поднадзорные организации оценивают операции по нескольким ключевым категориям.
К корпоративным рискам относятся быстрая смена директоров или акционеров, использование почтовых (виртуальных) адресов, привлечение номинальных директоров, а также наличие офшорных структур без понятной деловой цели. Особое внимание уделяется компаниям, которые многократно ликвидируются и создаются заново с одними и теми же лицами.
При анализе транзакционных рисков специалисты обращают внимание на операции, не соответствующие заявленному типу бизнеса клиента. Например, переводы круглыми суммами, которые указывают на попытку структурирования (smurfing) для обхода порогов контроля, а также платежи через высокорисковые юрисдикции. К «красным флагам» также относится использование подставных компаний в качестве посредников и счета-фактуры без подтверждающих документов.
Кроме того, учитываются географические риски: связи с офшорными зонами, переводы в страны, находящиеся в «чёрных» или «серых» списках ФАТФ, а также операции с юрисдикциями, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию денег. Отдельным маркером является перевод средств в страну или из страны, с которой у клиента нет очевидных деловых связей.
3. Судебные кейсы: признание дивидендов выводом активов.
3.1. Дело «Северсталь»: кипрские посредники без экономического содержания.
Один из самых показательных кейсов - дело ПАО «Северсталь», рассмотренное Девятым арбитражным апелляционным судом в 2017 году, но сохраняющее актуальность до сих пор.
Суть схемы:
ПАО «Северсталь» выплатило дивиденды в 2011 году четырём кипрским компаниям на сумму около 7 млрд рублей. Эти компании (Astroshine Limited, Loranel Limited, Rayglow Limited и Pearlgreen Limited) имели одинаковые уставы, одного директора, один адрес регистрации, счета в одном банке и не вели иной деятельности, кроме владения акциями «Северстали». При получении дивидендов они практически сразу перечисляли их своим акционерам, зарегистрированным на Британских Виргинских Островах (BVI), либо погашали займы перед аффилированными структурами с BVI. Таким образом, кипрские компании выполняли роль транзитного звена, через которое дивиденды выводились на конечных бенефициаров в офшорную юрисдикцию, не имеющую с Россией соглашения об избежании двойного налогообложения.
Позиция суда:
Суд (Арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд) согласился с налоговым органом, применив доктрину фактического получателя дохода (beneficial ownership). Суд установил, что формальное соответствие критериям резидента Кипра не даёт права на льготную ставку 5%, если компания не обладает самостоятельностью в распоряжении доходом. «Технические» компании, которые сразу перечисляют полученные средства третьим лицам и не имеют реального экономического содержания, не могут считаться фактическими получателями дохода. Налоговая выгода, полученная через такие структуры, признаётся необоснованной.
Результат:
«Северсталь» обязали доплатить налог по ставке 15% (как для страны без соглашения), что составило 696 млн рублей недоимки и 285,8 млн рублей пеней. Общая сумма доначислений превысила 981 млн рублей. Это дело стало прецедентным, фактически лишив экономического смысла использование кипрских «технических» акционеров для вывода дивидендов, если они не имеют самостоятельного экономического содержания.
3.2. Дело ГК «Трансбункер»: вывод 19,3 млрд рублей через дивиденды.
Суть схемы:
Группа компаний «Трансбункер» ведущий игрок на рынке бункеровки судов в России, владеющий нефтяными терминалами, танкерным флотом и сетью АЗС в ключевых портах страны (Ванино, Холмск, Новороссийск, Усть-Луга, Находка). С момента основания в 1991 году контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов - резидентов Республики Кипр (недружественной юрисдикции) Сандлера И.Н. и Пугачева С.А. При этом организации, входящие в группу, оказывают услуги в транспортных терминалах и занимают доминирующее положение на рынках морских портов, что относит их к стратегическим обществам по Федеральному закону от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства» (далее – Закон № 57-ФЗ) (для таких обществ требуется предварительное согласование сделок с Правительственной комиссией).
Для создания видимости выхода из-под иностранного контроля и «деофшоризации» ответчики в 2024 году организовали редомициляцию (перерегистрацию) ключевых иностранных компаний холдинга с Кипра в российские специальные административные районы (САР на островах Русский и Октябрьский). Формально компании стали российскими, но в их советы директоров были назначены дочери бенефициаров - Сандлер А.И. и Пугачева Е.С., имеющие гражданство Гренады и резиденство Кипра и ОАЭ. Это позволило сохранить реальный контроль за кипрскими бенефициарами в обход закона. При этом ходатайства о согласовании сделок в ФАС России и Правительственную комиссию не подавались, а стратегические активы продолжали контролироваться иностранцами (включая вывод судов на иностранные компании).
Позиция суда:
Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, признав оспариваемые решения акционеров о редомициляции ничтожными сделками (статья 169 ГК РФ - сделка, заведомо противная основам правопорядка).
Суд установил, что:
– стратегический статус обществ доказан. Общества, входящие в холдинг (ООО «Трансбункер-Ванино», ООО «Трансбункер-Холмск», ООО «Трансбункер-Новороссийск», АО «Ванинский топливный терминал» и др.), осуществляют деятельность в морских портах и занимают доминирующее положение (доля >20%), что в силу пунктов 36, 37 статьи 6 Закона № 57-ФЗ и пункта 10 статьи 17 Закона № 261-ФЗ относит их к стратегическим обществам для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
– контроль иностранных инвесторов сохранился. Назначение дочерей бенефициаров (граждан Гренады, резидентов Кипра и ОАЭ) в советы директоров редомицилированных компаний с правом блокировки ключевых решений свидетельствует о сохранении контроля группой лиц с участием иностранных инвесторов. Сама конструкция - перевод в САР с назначением родственников-нерезидентов - направлена на обход закона;
– предварительное согласование отсутствовало. В нарушение статей 7, 8 Закона № 57-ФЗ ходатайства о согласовании установления контроля над стратегическими обществами в Правительственную комиссию и ФАС России не подавались;
– сделки ничтожны по статье 169 ГК РФ. Суд квалифицировал решения акционеров как сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка, поскольку они были направлены на обход законодательства о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические предприятия и создание видимости деофшоризации при сохранении иностранного контроля;
– срок исковой давности не пропущен. Поскольку оспариваемые решения приняты в феврале и июне 2024 года, срок исковой давности (3 года) не истек. Применение формального подхода к срокам в делах о стратегических активах и иностранном контроле недопустимо.
Результат:
1. Признать недействительными (ничтожными) четыре решения акционеров кипрских компаний о редомициляции в части пунктов 6, 7, 8 (касающихся формирования органов управления и сохранения контроля).
2. Взыскать в доход Российской Федерации доли в уставных капиталах следующих компаний:
– 99% долей ООО «Холдинговая Компания «Трансбункер» (принадлежащих компании Transbunker Group Limited DMCC, ОАЭ);
– 100% долей МК ООО «Калифорния Инвестментс» (принадлежащих Transbunker International Limited DMCC, ОАЭ);
– 100% долей МК ООО «Трансбункер Менеджмент» (принадлежащих Завьяловой Е.П.);
– 50% долей МК ООО «Трансбункер Кэпитал» (принадлежащих Transbunker International Limited DMCC, ОАЭ и МК ООО «Калифорния Инвестментс»);
– 50% долей МК ООО «УР Ойл» (принадлежащих Transbunker International Limited DMCC, ОАЭ и МК ООО «Калифорния Инвестментс»).
Суммарная капитализация взысканных долей составляет 11 449 206 607 рублей.
Суд также обратил решение к немедленному исполнению для предотвращения дальнейшего вывода активов и сокрытия имущества. Подана апелляционная жалоба.
3.3. Дело «ИнвестСити»: дивиденды после невозвратных займов.
Суть схемы:
ООО «ИнвестСити» (в стадии ликвидации с 10.03.2023) занизило налог на прибыль, не включив во внереализационные доходы кредиторскую задолженность перед аффилированными лицами.
Общество брало беспроцентные займы у подконтрольных структур (ООО «Бизнес-Центр Нижегородский», АО «Феодосийская» и др.) без обеспечения. Вместо реального погашения оформлялись формальные уступки прав, зачеты встречных требований и соглашения об отступном. Решения о выплате дивидендов на сумму более 500 млн рублей использовались для зачета, а не для реальной выплаты. Часть средств (140,7 млн руб.) выведена на кипрскую компанию. Все участники были взаимозависимы: общие IP-адреса, один руководитель (Юлдашев Т.Г., работавший сторожем в военкомате и не помнивший деталей документов), подконтрольность группе ПСН.
Позиция суда:
Арбитражный суд г. Москвы отказал обществу, согласившись с налоговым органом. Суд указал, что п. 18 ст. 250 НК РФ обязывает включать кредиторскую задолженность в доходы при ликвидации; зачеты и уступки носили формальный характер; руководители были номинальными; действия подпадают под ст. 54.1 НК РФ (искажение фактов хозжизни).
Результат:
Суд оставил в силе решение ИФНС России № 22 от 12.08.2024:
– доначислен налог на прибыль 61 571 452 рубля;
– штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ (умышленное правонарушение) 24 628 580 рублей (40% от неуплаченной суммы).
Итоговая сумма доначислений - 86 200 032 рубля.
Суд подтвердил, что общество умышленно, через формальный документооборот с аффилированными структурами и номинальными руководителями, занизило налогооблагаемую базу, не включив в доходы кредиторскую задолженность в связи с ликвидацией. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.
В деле, рассмотренном Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в 2021 году, раскрыта схема вывода средств через незадекларированный доход в пользу офшорных компаний .
Суть схемы:
ООО «Палмали» выводило незадекларированный доход в пользу офшорных компаний Dolphin Overseas Shipping S.A. и Palmali Shipping S.A. через заключение нереальных договоров тайм-чартера и договора агентирования. Общая сумма выведенного дохода за 2010–2011 годы составила 9 944 237 582 рубля .
Ключевой вывод суда:
Должник фактически профинансировал иностранные компании, увеличив свои долговые обязательства, что привело к неспособности удовлетворить требования кредиторов. Руководитель организации с одобрения контролирующих лиц увеличил заёмные обязательства общества более чем в 2 раза, что не позволило предприятию осуществить погашение текущей кредиторской задолженности и причинило ущерб кредиторам .
Результат:
Обществу были доначислены налог на прибыль за 2010–2011 годы в размере 1,28 млрд рублей, пени в размере 366,9 млн рублей и штрафы на общую сумму 80,3 млн рублей. Итоговая сумма доначислений превысила 1,73 млрд рублей.
3.5. Дело «Гугл»: 10 млрд рублей дивидендов признаны выводом активов.
В рамках дела о банкротстве российского ООО «Гугл» суд признал выплату дивидендов в пользу материнской компании Google International LLC недействительной сделкой, направленной на вывод активов .
Суть схемы:
Под видом выплаты дивидендов Google пыталась обнулить свой счёт, чтобы избежать начисления неустойки по иску телеканала «Царьград» . Арбитражный суд города Москвы в 2024 году удовлетворил заявление управляющего «Гугла», признав сделку недействительной и обязав американскую компанию возвратить в конкурсную массу 10 млрд рублей .
Международный аспект:
Управляющий подал иски о признании и приведении в исполнение решения российского суда в суды десятка юрисдикций. Пока положительного решения удалось добиться только в Верховном суде Южно-Африканской Республики, который наложил арест на все активы Google International LLC в стране и направил ордер для исполнения шерифу.
4. Субсидиарная ответственность за вывод через дивиденды.
В делах о банкротстве контролирующие лица всё чаще привлекаются к субсидиарной ответственности за выплату дивидендов, которая привела к банкротству компании. В деле по делу № А33-14762/2023 суд указал, что «выплата дивидендов является способом вывода активов, поскольку компания не заработала прибыль, чтобы её разделить между участниками» .
Суд также отметил, что «сделка по выплате дивидендов является начальной в серии сделок по выводу активов из общества», а поведение участника, одобрившего выплату, «свидетельствует о косвенном умысле на соучастие в выводе активов».
5. Как избежать рисков.
Если вы используете дивиденды для распределения прибыли, но хотите избежать признания их выводом активов:
– подтверждайте реальное наличие прибыли. Дивиденды должны выплачиваться только из чистой прибыли, подтверждённой бухгалтерской отчётностью;
– обеспечьте экономический сабстанс получателя. Иностранный акционер должен иметь реальный офис, персонал, нести расходы и принимать самостоятельные решения;
– не используйте дивиденды для завершения цепочки фиктивных операций. Если предшествовали невозвратные займы или «технические» сделки, дивиденды могут быть признаны выводом средств;
– проверяйте платёжеспособность компании. Выплата дивидендов в преддверии банкротства или при наличии непогашенных обязательств может быть оспорена;
– готовьте документацию, подтверждающую деловую цель использования иностранной холдинговой структуры.
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