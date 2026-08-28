5 налоговых ошибок транспортных компаний, которые находят на проверках в 2026 году

Транспортная отрасль — одна из самых «плотных» по документообороту сфер бухучёта: путевые листы, ГСМ, лизинг автопарка, субподрядчики, международные рейсы и переход на электронные перевозочные документы формируют десятки точек, где легко ошибиться. Собрала пять типичных ошибок, которые регулярно вижу на проверках перевозчиков и экспедиторов, и объясняю, как их избежать.
Ошибка 1. Неверный расчёт НДС при работе с субподрядчиками и по агентским схемам
Транспортные компании могут работать не напрямую, а через посредников: брать груз как экспедитор и передавать его реальному перевозчику-субподрядчику. Здесь легко перепутать налоговую базу и переплатить в разы больше.
Пример: экспедитор берёт заказ на перевозку за 100 000 рублей, а исполнителю-субподрядчику платит 90 000 рублей, оставляя себе 10 000 рублей вознаграждения. НДС нужно платить только с суммы вознаграждения, потому что оставшиеся 90 000 рублей — это транзитный платёж исполнителю, а не доход экспедитора. Если не разделять эти суммы в учёте, компания годами платит налог с оборота, который ей не принадлежит.
Важный момент: эта модель работает только тогда, когда экспедитор действует от своего имени, но за счёт клиента, то есть просто организует перевозку через субподрядчика. Если экспедитор оказывает услугу как самостоятельный исполнитель, а не посредник, он платит НДС со всей стоимости своих услуг, а не только с вознаграждения — здесь модель налогообложения уже другая.
Отдельно нужно рассмотреть риск работы с «техническими» субподрядчиками: компаниями без машин, водителей и реальной деятельности, которые существуют только на бумаге и создаются для формального «рисования» вычета по НДС. Если ФНС докажет, что перевозку по факту выполнил не тот контрагент, что указан в документах, вычет НДС снимут полностью, налог доначислят, а штраф составит 40% от неуплаченной суммы. При крупном размере недоплаты возможна уголовная ответственность руководителя по ст. 199 УК РФ или ст. 173.3 УК РФ.
Ошибка 2. Путаница между ставкой НДС 0% и освобождением от налога при международных перевозках
При перевозке груза из России за границу или наоборот можно применить ставку НДС 0% — то есть фактически не платить налог с этой услуги. Но льгота не действует автоматически: нужно собрать пакет документов, подтверждающих, что перевозка действительно международная, — с указанием пункта отправления или назначения за пределами РФ, транспортными и товаросопроводительными документами.
Классическая ошибка возникает при многоэтапной логистике. Груз идёт из Китая в Москву, но по пути его везут несколько перевозчиков — один от границы до Смоленска, второй от Смоленска до Москвы. Тот, кто везёт груз только между двумя городами внутри РФ, формально работает на территории России и не указан в документах как участник международной перевозки, поэтому применять ставку 0% к своей части маршрута он не может, даже если груз в целом едет из-за границы. Правило единое для ОСНО и УСН — система налогообложения тут роли не играет.
Важно не путать освобождение от НДС и нулевую ставку — это разные налоговые режимы с разными последствиями для вычета входящего НДС. Подтверждающий пакет документов для 0% нужно собирать заранее, а не постфактум при камеральной проверке.
Ошибка 3. Откладывание перехода на ЭТрН
С 1 сентября 2026 года транспортную накладную нужно оформлять только в электронном виде — бумажный вариант для коммерческих перевозок больше не действует. Правило касается всех участников: грузоотправителя, перевозчика, экспедитора и получателя груза.
До 1 марта 2027 года на дороге действует переходный период: если у водителя нет ЭТрН, но оформлены верные бумажные документы, инспектор ГИБДД ограничится предупреждением, а не штрафом. Многие компании восприняли это как отсрочку самого перехода и решили не торопиться с подключением к системе.
Но это освобождение касается только штрафов на дороге, а не налоговых последствий: если у компании нет электронной накладной, налоговая при проверке может усомниться в реальности перевозки и снять расходы или вычет НДС по сделке, а это обходится куда дороже, чем предупреждение инспектора. В электронный формат переходят также заказ-заявка на перевозку и документы экспедитора — поручение, экспедиторская и складская расписки. Для работы с ЭТрН нужен договор с оператором из реестра Минтранса и электронная подпись.
Ошибка 4. Неправильный учёт ГСМ и путевых листов
Путевой лист — единственный первичный документ, на основании которого расходы на топливо принимаются и в бухгалтерском, и в налоговом учёте; чеки АЗС, накладные и авансовые отчёты сами по себе основанием для списания не являются.
Обязательный пакет документов для списания ГСМ в 2026 году:
путевой лист с полным набором реквизитов (дата, маршрут, показания одометра, данные о медосмотре и техосмотре, время выезда);
акт списания ГСМ;
приказ об утверждённых нормах расхода;
подтверждающие чеки или отчёты по топливным картам.
Частая ошибка — оформление путевого листа формально: без отметки о медосмотре, с неточным временем выезда или показаниями одометра, либо задним числом, когда данные подгоняются под фактически потраченное топливо. При проверке налоговая сверяет путевые листы с установленными нормами расхода и реальным пробегом транспорта; если данные не совпадают или реквизиты заполнены неполно, снимается не только сумма превышения норм, а расход на ГСМ целиком.
Электронный путевой лист должен быть только у перевозчиков маркируемого слабоалкогольного алкоголя — пива, сидра, медовухи и аналогичной продукции. Для всех остальных перевозчиков грузов и пассажиров он остаётся документом свободной формы — бумажным или электронным по желанию компании.
Ошибка 5. Амортизация транспорта при лизинге
Большинство транспортных компаний обновляют автопарк через лизинг, а не покупают машины напрямую. И здесь почти всегда путаются два учёта — бухгалтерский и налоговый, потому что в них амортизация считается по разным правилам.
В налоговом учёте всё просто: если договор лизинга заключён после 1 января 2022 года, амортизацию для целей налога на прибыль начисляет лизингодатель — он остаётся собственником имущества. Компания-лизингополучатель в налоговом учёте не амортизирует автомобиль вообще, а просто включает в расходы ежемесячный лизинговый платёж. Нюанс: если в договоре отдельно выделена выкупная стоимость машины, эту часть платежа в расходы включать нельзя до тех пор, пока автомобиль не выкуплен, — иначе компания преждевременно списывает то, что по сути является предоплатой за будущую покупку основного средства.
А вот в бухгалтерском учёте всё наоборот: лизингополучатель обязан поставить машину на баланс и начислять по ней амортизацию — только не по всей стоимости автомобиля, а по так называемому «праву пользования» этим активом. Из-за этой разницы бухгалтерская и налоговая амортизация почти никогда не совпадают в сумме — и когда компания пытается их искусственно «подогнать» друг под друга, вместо того чтобы вести раздельно, возникают искажения. В результате в налоговом учёте либо задваивается расход, либо, наоборот, теряется часть суммы лизинговых платежей, которую компания имела право законно списать.
Итог
Ошибки объединяет общий принцип: они возникают не из-за незнания законодательства, а из-за формального подхода к документам и попытки применять универсальные правила там, где нужен индивидуальный разбор конкретной сделки. Регулярная сверка учётной политики с фактическими договорами субподряда, международной перевозки и лизинга, а также своевременный переход на электронный документооборот закрывают большинство рисков до того, как ими займётся налоговая.
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