5 налоговых ошибок транспортных компаний, которые находят на проверках в 2026 году

Ошибка 1. Неверный расчёт НДС при работе с субподрядчиками и по агентским схемам

Транспортные компании могут работать не напрямую, а через посредников: брать груз как экспедитор и передавать его реальному перевозчику-субподрядчику. Здесь легко перепутать налоговую базу и переплатить в разы больше.

Пример: экспедитор берёт заказ на перевозку за 100 000 рублей, а исполнителю-субподрядчику платит 90 000 рублей, оставляя себе 10 000 рублей вознаграждения. НДС нужно платить только с суммы вознаграждения, потому что оставшиеся 90 000 рублей — это транзитный платёж исполнителю, а не доход экспедитора. Если не разделять эти суммы в учёте, компания годами платит налог с оборота, который ей не принадлежит.

Важный момент: эта модель работает только тогда, когда экспедитор действует от своего имени, но за счёт клиента, то есть просто организует перевозку через субподрядчика. Если экспедитор оказывает услугу как самостоятельный исполнитель, а не посредник, он платит НДС со всей стоимости своих услуг, а не только с вознаграждения — здесь модель налогообложения уже другая.

Отдельно нужно рассмотреть риск работы с «техническими» субподрядчиками: компаниями без машин, водителей и реальной деятельности, которые существуют только на бумаге и создаются для формального «рисования» вычета по НДС. Если ФНС докажет, что перевозку по факту выполнил не тот контрагент, что указан в документах, вычет НДС снимут полностью, налог доначислят, а штраф составит 40% от неуплаченной суммы. При крупном размере недоплаты возможна уголовная ответственность руководителя по ст. 199 УК РФ или ст. 173.3 УК РФ.