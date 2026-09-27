Возвраты по браку без заявки продавцу на Wildberries: какие документы проверить бухгалтеру и в какие сроки возражать

Бухгалтер селлера обычно узнаёт о возвратах последним: строка появилась в еженедельном отчёте, выручка уменьшилась, удержание прошло. В конце сентября 2026 года в чатах продавцов обсуждают возвраты с причиной «брак», по которым заявка покупателя в кабинете продавца не появлялась, а одобрение прошло автоматически. Одна продавщица пишет, что раньше месяцами не видела возвратов, а теперь их по два в день

Спорить с площадкой по таким возвратам можно, но только пока не истекли короткие договорные сроки. И почти все эти сроки завязаны на документы, которые проходят через бухгалтерию