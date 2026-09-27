Возвраты по браку без заявки продавцу на Wildberries: какие документы проверить бухгалтеру и в какие сроки возражать

Бухгалтер селлера обычно узнаёт о возвратах последним: строка появилась в еженедельном отчёте, выручка уменьшилась, удержание прошло. В конце сентября 2026 года в чатах продавцов обсуждают возвраты с причиной «брак», по которым заявка покупателя в кабинете продавца не появлялась, а одобрение прошло автоматически. Одна продавщица пишет, что раньше месяцами не видела возвратов, а теперь их по два в день
Спорить с площадкой по таким возвратам можно, но только пока не истекли короткие договорные сроки. И почти все эти сроки завязаны на документы, которые проходят через бухгалтерию
Что говорит оферта о заявках на возврат
Беру оферту Wildberries в редакции № 101, которая действует с 1 сентября 2026 года. В редакции с 1 октября эти пункты не изменились
Продавец обязан обработать заявку покупателя о возврате в течение 5 дней с момента, когда она появилась в разделе «Товары» - «Возвраты товаров покупателями» (п. 9.8.3). Для способов «Витрина Экспресс» и «Самовывоз из магазина продавца» срок 24 часа. Если решение не принято, заявка считается одобренной (п. 9.8.3.1)
Ключевое для спора: срок идёт с момента появления заявки в кабинете. Если заявки не было, пять дней не начинались, и автоматического одобрения по договору быть не должно. Ещё одно основание одобрить возврат без продавца есть в п. 9.8.3.3, но оно требует сразу двух условий: признаков недобросовестности продавца и неисполненного запроса документов
Где возврат по браку отражается в документах
Каждый такой возврат оставляет след в нескольких документах, и у каждого свой срок на возражения:
Еженедельный отчёт о продажах. Товар попадает в раздел «Возвраты», деньги за него не перечисляются, а если уже были перечислены, удерживаются в том же или следующих периодах (п. 5.10). Удержание идёт сальдированием, без отдельного заявления (п. 6.9). На мотивированные замечания к отчёту 14 календарных дней со дня, следующего за отчётным периодом, потом отчёт считается утверждённым обеими сторонами (п. 5.6)
Акт возврата. Площадка направляет его в кабинет в течение 30 календарных дней после передачи товара продавцу. На мотивированные возражения 3 рабочих дня с момента размещения акта, иначе он утверждён (п. 11.2.1)
УПД на услуги доставки. Если продавец не подписал УПД и не направил мотивированные замечания в течение 3 рабочих дней, услуги доставки считаются принятыми (п. 11.2.6). Сюда попадает и обратная логистика возвратов
Удержания за утилизацию. Если по артикулу подключена услуга «Отказ от брака», брак не возвращается, а утилизируется, и плата за каждую единицу удерживается по тарифам (п. 13.4.5)
Если бухгалтерия принимает эти документы молча, спорить потом будет гораздо труднее. В деле № А41-30247/2025 кассация 8 мая 2026 года поддержала вывод, что продавец, не заявивший своевременных возражений против отчётов о реализации и утилизации, признал обоснованность действий площадки
Что входит в потери продавца
Для претензии бухгалтеру нужно собрать сумму по каждому возврату:
выручка, ушедшая в раздел «Возвраты» или удержанная из следующих выплат
обратная доставка по тарифам на момент заказа (п. 13.1.12); на FBS при отказе покупателя из-за недостатков продавец платит компенсацию в размере стоимости обратной доставки, показанной покупателю (п. 13.1.13)
плата за утилизацию, если товар не вернулся
стоимость товара, если он вернулся повреждённым или утилизирован без осмотра
Пункт 11.2.9 оферты позволяет площадке выплатить «добровольную компенсацию» части расходов при возврате, но это её право. Отдельного требования он продавцу не даёт и прямо оговаривает, что вину площадка при этом не признаёт
Кто несёт расходы, если брака нет
По п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей продавец принимает товар с недостатком и при необходимости проверяет качество, а при споре о причинах недостатков проводит экспертизу за свой счёт. Если экспертиза покажет, что за недостаток продавец не отвечает, покупатель возмещает расходы на экспертизу, хранение и транспортировку. При автоматическом одобрении продавец этой процедуры лишён: деньги покупателю уже вернули
Договор с покупателем площадка заключает от имени продавца (п. 13.1.4 оферты), то есть действует как агент и обязана соблюдать согласованный порядок. Если возврат одобрен без заявки продавцу, расходы продавца можно требовать как убытки по статьям 15 и 393 ГК РФ. Доказывать придётся по каждой единице
Порядок действий
Выгрузить из отчётов все возвраты с причиной «брак»: номер заказа или штрихкод, дату, способ продажи, сумму
Снять раздел «Возвраты товаров покупателями» с датой и фильтром по этим заказам. Для суда такие снимки лучше заверить у нотариуса
Проверить, подключён ли «Отказ от брака», и отозвать заявку по спорным артикулам
Не пропускать 3 рабочих дня по акту возврата и по УПД на доставку
Подать замечания к отчёту в течение 14 календарных дней
Направить досудебную претензию через «Поддержка» - «Претензии» - «Досудебная претензия»: попросить показать дату появления заявки и основание одобрения, потребовать возместить выручку, логистику и стоимость товара. Ответ в течение 30 календарных дней (п. 8.9)
Судебной практики именно по автоматическому одобрению брака без заявки пока нет, и обещать исход нельзя. Но пропущенный срок по отчёту закрывает спор надёжнее любого довода площадки
Разбираю такие возвраты в канале