Можно ли не сдавать уведомление до 5 октября, а сразу сдать 6-НДФЛ?

Почему уведомление и 6-НДФЛ — не взаимозаменяемы

Дело в том, что в Налоговом кодексе предусмотрены два самостоятельных срока уплаты НДФЛ в течение месяца (п. 9 ст. 58 НК РФ):

28-го числа — для налога, удержанного с 1-го по 22-е число текущего месяца;

5-го числа следующего месяца — для налога, удержанного с 23-го числа по последний день месяца.

К каждому сроку уплаты должно быть своё уведомление. Именно уведомление даёт налоговой сигнал, какую сумму зарезервировать с ЕНС в счёт конкретного срока уплаты. Расчёт 6-НДФЛ — это сводная отчётность, которая подтверждает данные за весь квартал, но она не заменяет уведомление по конкретному периоду.

ФНС неоднократно разъясняла: даже если 6-НДФЛ сдан и заполнен верно, уведомление за период с 23 по последнее число месяца подавать всё равно нужно — если в этом периоде были выплаты и удержан налог.