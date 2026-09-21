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Елена Чурсинова
6-НДФЛ
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Можно ли не сдавать уведомление до 5 октября, а сразу сдать 6-НДФЛ?

Краткий ответ: нет, нельзя. Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ за период с 23 по 30 сентября нужно подать до 5 октября (перенос с выходного 3 октября), даже если вы планируете сдать 6-НДФЛ за 9 месяцев раньше этого срока. Эти два документа не заменяют друг друга — у них разные функции в механизме единого налогового платежа.

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Почему уведомление и 6-НДФЛ — не взаимозаменяемы

Дело в том, что в Налоговом кодексе предусмотрены два самостоятельных срока уплаты НДФЛ в течение месяца (п. 9 ст. 58 НК РФ):

  • 28-го числа — для налога, удержанного с 1-го по 22-е число текущего месяца;

  • 5-го числа следующего месяца — для налога, удержанного с 23-го числа по последний день месяца.

К каждому сроку уплаты должно быть своё уведомление. Именно уведомление даёт налоговой сигнал, какую сумму зарезервировать с ЕНС в счёт конкретного срока уплаты. Расчёт 6-НДФЛ — это сводная отчётность, которая подтверждает данные за весь квартал, но она не заменяет уведомление по конкретному периоду. 

ФНС неоднократно разъясняла: даже если 6-НДФЛ сдан и заполнен верно, уведомление за период с 23 по последнее число месяца подавать всё равно нужно — если в этом периоде были выплаты и удержан налог. 

Когда уведомление до 5 октября подавать НЕ нужно

Только в одном случае: если в период с 23 по 30 сентября не было выплат и НДФЛ не удерживался. Нет удержанного налога — нет обязанности подавать уведомление. 

Пример 1. Стандартная ситуация — зарплата за вторую половину сентября

ООО «Ромашка» выплатило заработную плату за вторую половину сентября 28 сентября 2026 года. Сумма удержанного НДФЛ — 45 000 руб.

Что нужно сделать:

  1. До 5 октября 2026 года — подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 30 сентября с суммой 45 000 руб. Налоговая зарезервирует эту сумму с ЕНС к сроку уплаты 5 октября.

  2. До 25 октября 2026 года — сдать расчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года, в котором этот НДФЛ отразится в Разделе 1 по соответствующему сроку уплаты.

Если пропустить шаг 1 и сразу сдать 6-НДФЛ, налоговая не сможет своевременно зарезервировать деньги с ЕНС — возникнет недоимка и, возможно, пени.

Пример 2. Выплат во второй половине сентября не было

ИП Смирнов выплатил зарплату за первую половину сентября 20 сентября, а следующая выплата — только 10 октября. За период с 23 по 30 сентября выплат не было, НДФЛ не удерживался.

Уведомление до 5 октября подавать не нужно. Когда выплата состоится в октябре, НДФЛ с неё попадёт в уведомление за период с 1 по 22 октября (срок — до 25 октября). 

Пример 3. Ошибка в уведомлении, обнаруженная после сдачи 6-НДФЛ

Бухгалтер ООО «Ромашка» 3 октября подал уведомление по НДФЛ за период с 23 по 30 сентября на сумму 45 000 руб. Позже, заполняя 6-НДФЛ за 9 месяцев, обнаружил, что фактическая сумма удержанного НДФЛ — 42 000 руб. (один сотрудник был на больничном).

Что делать:

  • Если 6-НДФЛ уже сдан и заполнен верно — корректировать уведомление не обязательно. Налоговая учтёт фактическую сумму из расчёта, а излишне зарезервированные 3 000 руб. останутся на ЕНС как положительное сальдо. 

  • Если 6-НДФЛ ещё не сдан — лучше подать корректирующее уведомление с правильной суммой, чтобы избежать расхождений. 

Новое с 1 сентября 2026 года: проспективные уведомления

С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который внёс изменения в п. 9 ст. 58 НК РФ. Теперь налоговые агенты получили право (но не обязанность) подавать одно сводное уведомление на все будущие периоды до конца календарного года. 

Это означает, что в сентябре 2026 года можно было один раз подать уведомление с прогнозными суммами НДФЛ и страховых взносов на октябрь, ноябрь и декабрь — и больше не сдавать ежемесячные уведомления, если фактические суммы совпадут с прогнозными.

Но это не освобождает от уведомления за период с 23 по 30 сентября — на момент подачи проспективного уведомления этот период уже истёк и должен быть отражён отдельно. 

Пример 4. Переход на проспективное уведомление в октябре 2026

ООО «Ромашка» решило перейти на новый порядок. 10 октября 2026 года бухгалтер подаёт сводное уведомление с прогнозными суммами НДФЛ и взносов на октябрь, ноябрь и декабрь.

Нюанс: уведомление за период с 23 по 30 сентября должно было быть подано до 5 октября — отдельно, как обычно. Проспективное уведомление начинает «работать» только на будущие периоды, начиная с октября. 

Если в октябре фактический НДФЛ окажется больше прогнозного — нужно подать дополнительное (уточнённое) уведомление в установленный срок. Если меньше — корректировать не обязательно, налоговая учтёт фактические данные после получения 6-НДФЛ. 

Нормативная база

Документ

Что регулирует

П. 9 ст. 58 НК РФ

Порядок и сроки подачи уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов

П. 2 ст. 230 НК РФ

Сроки сдачи расчёта 6-НДФЛ (квартальная отчётность)

П. 6 ст. 226 НК РФ

Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ

Ввёл проспективные (авансовые) уведомления с 01.09.2026

П. 7 ст. 78 НК РФ

Порядок зачёта положительного сальдо ЕНС по уведомлениям

Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@

Форма 6-НДФЛ (действует в 2026 году)

Что будет, если не подать уведомление

На данный момент в НК РФ не установлен отдельный штраф за непредставление уведомления об исчисленных суммах налогов. Однако последствия практические:

  • налоговая не сможет своевременно зарезервировать деньги с ЕНС;

  • возникнет недоимка по сроку уплаты, на которую начислят пени;

  • регулярные ошибки и пропуски — это «красный флаг» для налоговой, который может привести к выездной проверке. 

Итог

Вопрос

Ответ

Можно ли пропустить уведомление до 5 октября и сдать только 6-НДФЛ?

Нет

Освобождает ли 6-НДФЛ от уведомления за последний период квартала?

Нет, ни в каком случае

Можно ли не подавать уведомление, если выплат не было?

Да, тогда уведомление не нужно

Можно ли с 1 сентября 2026 подать одно уведомление на весь год?

Да, это право, но за уже истёкшие периоды уведомления подаются отдельно

Если у вас стабильный ФОТ и вы хотите сократить количество уведомлений, стоит рассмотреть переход на проспективные уведомления — но за периоды, которые уже истекли к моменту подачи, уведомления сдаются в обычном порядке.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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