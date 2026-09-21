Можно ли не сдавать уведомление до 5 октября, а сразу сдать 6-НДФЛ?

Почему уведомление и 6-НДФЛ — не взаимозаменяемы
Дело в том, что в Налоговом кодексе предусмотрены два самостоятельных срока уплаты НДФЛ в течение месяца (п. 9 ст. 58 НК РФ):
28-го числа — для налога, удержанного с 1-го по 22-е число текущего месяца;
5-го числа следующего месяца — для налога, удержанного с 23-го числа по последний день месяца.
К каждому сроку уплаты должно быть своё уведомление. Именно уведомление даёт налоговой сигнал, какую сумму зарезервировать с ЕНС в счёт конкретного срока уплаты. Расчёт 6-НДФЛ — это сводная отчётность, которая подтверждает данные за весь квартал, но она не заменяет уведомление по конкретному периоду.
ФНС неоднократно разъясняла: даже если 6-НДФЛ сдан и заполнен верно, уведомление за период с 23 по последнее число месяца подавать всё равно нужно — если в этом периоде были выплаты и удержан налог.
Когда уведомление до 5 октября подавать НЕ нужно
Только в одном случае: если в период с 23 по 30 сентября не было выплат и НДФЛ не удерживался. Нет удержанного налога — нет обязанности подавать уведомление.
Пример 1. Стандартная ситуация — зарплата за вторую половину сентября
ООО «Ромашка» выплатило заработную плату за вторую половину сентября 28 сентября 2026 года. Сумма удержанного НДФЛ — 45 000 руб.
Что нужно сделать:
До 5 октября 2026 года — подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 30 сентября с суммой 45 000 руб. Налоговая зарезервирует эту сумму с ЕНС к сроку уплаты 5 октября.
До 25 октября 2026 года — сдать расчёт 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 года, в котором этот НДФЛ отразится в Разделе 1 по соответствующему сроку уплаты.
Если пропустить шаг 1 и сразу сдать 6-НДФЛ, налоговая не сможет своевременно зарезервировать деньги с ЕНС — возникнет недоимка и, возможно, пени.
Пример 2. Выплат во второй половине сентября не было
ИП Смирнов выплатил зарплату за первую половину сентября 20 сентября, а следующая выплата — только 10 октября. За период с 23 по 30 сентября выплат не было, НДФЛ не удерживался.
Уведомление до 5 октября подавать не нужно. Когда выплата состоится в октябре, НДФЛ с неё попадёт в уведомление за период с 1 по 22 октября (срок — до 25 октября).
Пример 3. Ошибка в уведомлении, обнаруженная после сдачи 6-НДФЛ
Бухгалтер ООО «Ромашка» 3 октября подал уведомление по НДФЛ за период с 23 по 30 сентября на сумму 45 000 руб. Позже, заполняя 6-НДФЛ за 9 месяцев, обнаружил, что фактическая сумма удержанного НДФЛ — 42 000 руб. (один сотрудник был на больничном).
Что делать:
Если 6-НДФЛ уже сдан и заполнен верно — корректировать уведомление не обязательно. Налоговая учтёт фактическую сумму из расчёта, а излишне зарезервированные 3 000 руб. останутся на ЕНС как положительное сальдо.
Если 6-НДФЛ ещё не сдан — лучше подать корректирующее уведомление с правильной суммой, чтобы избежать расхождений.
Новое с 1 сентября 2026 года: проспективные уведомления
С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который внёс изменения в п. 9 ст. 58 НК РФ. Теперь налоговые агенты получили право (но не обязанность) подавать одно сводное уведомление на все будущие периоды до конца календарного года.
Это означает, что в сентябре 2026 года можно было один раз подать уведомление с прогнозными суммами НДФЛ и страховых взносов на октябрь, ноябрь и декабрь — и больше не сдавать ежемесячные уведомления, если фактические суммы совпадут с прогнозными.
Но это не освобождает от уведомления за период с 23 по 30 сентября — на момент подачи проспективного уведомления этот период уже истёк и должен быть отражён отдельно.
Пример 4. Переход на проспективное уведомление в октябре 2026
ООО «Ромашка» решило перейти на новый порядок. 10 октября 2026 года бухгалтер подаёт сводное уведомление с прогнозными суммами НДФЛ и взносов на октябрь, ноябрь и декабрь.
Нюанс: уведомление за период с 23 по 30 сентября должно было быть подано до 5 октября — отдельно, как обычно. Проспективное уведомление начинает «работать» только на будущие периоды, начиная с октября.
Если в октябре фактический НДФЛ окажется больше прогнозного — нужно подать дополнительное (уточнённое) уведомление в установленный срок. Если меньше — корректировать не обязательно, налоговая учтёт фактические данные после получения 6-НДФЛ.
Нормативная база
Документ
Что регулирует
Порядок и сроки подачи уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов
Сроки сдачи расчёта 6-НДФЛ (квартальная отчётность)
Сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами
Ввёл проспективные (авансовые) уведомления с 01.09.2026
Порядок зачёта положительного сальдо ЕНС по уведомлениям
Форма 6-НДФЛ (действует в 2026 году)
Что будет, если не подать уведомление
На данный момент в НК РФ не установлен отдельный штраф за непредставление уведомления об исчисленных суммах налогов. Однако последствия практические:
налоговая не сможет своевременно зарезервировать деньги с ЕНС;
возникнет недоимка по сроку уплаты, на которую начислят пени;
регулярные ошибки и пропуски — это «красный флаг» для налоговой, который может привести к выездной проверке.
Итог
Вопрос
Ответ
Можно ли пропустить уведомление до 5 октября и сдать только 6-НДФЛ?
Нет
Освобождает ли 6-НДФЛ от уведомления за последний период квартала?
Нет, ни в каком случае
Можно ли не подавать уведомление, если выплат не было?
Да, тогда уведомление не нужно
Можно ли с 1 сентября 2026 подать одно уведомление на весь год?
Да, это право, но за уже истёкшие периоды уведомления подаются отдельно
Если у вас стабильный ФОТ и вы хотите сократить количество уведомлений, стоит рассмотреть переход на проспективные уведомления — но за периоды, которые уже истекли к моменту подачи, уведомления сдаются в обычном порядке.